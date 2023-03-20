Zemana AntiMalware — программа для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО. Приложение не является полноценным антивирусом, а служит в качестве дополнительного средства обеспечения безопасности компьютера (можно использовать совместно с антивирусом).

Это условно-бесплатная программа, распространяющаяся по подписке (доступная для бесплатного использования версия имеет функциональные ограничения). Zemana AntiMalware подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше (32 бит и 64 бит), интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Zemana AntiMalware?

По словам разработчиков, Zemana AntiMalware был разработан в качестве дополнительного инструмента для поиска и уничтожения вирусов и вредоносных программ, которым удалось проникнуть на компьютер, несмотря на наличие антивируса и всех прочих принятых мер безопасности со стороны пользователя. При этом Zemana AntiMalware не является полноценным антивирусом, т.к. у него отсутствуют функции активной защиты компьютера (за исключением автоматического обнаружения запущенных в данный момент программ-вымогателей и некоторых других разновидностей вредоносного ПО).

Программа Zemana AntiMalware способна обнаруживать следующие разновидности вредоносного ПО:

Программы-вымогатели (Ransomware). Создают помехи или полностью блокируют возможность управления компьютером или отдельными приложениями, шифруют хранящиеся на дисках файлы. Для разблокировки ПК или расшифровки файлов разработчики такого рода вредоносного ПО обычно требуют внести оплату. Антивирусное средство Zemana AntiMalware способно обнаруживать такие распространенные программы-вымогатели, как CryptoLocker, Petya, Locky ransomware, Cerber ransomware, Alpha Crypt Virus, Renewadvisor.net и другие.

Программы-шпионы (Spyware). Предназначены для сбора сведений о пользователе, ведения слежки за его действиями за компьютером, хищения персональных данных и т.д. По заверениям разработчиков Zemana AntiMalware, их антивирусное средство поможет избавиться от большинства существующих шпионских программ.

Программы, внедряющиеся в браузеры (Browser Hijacker). Эта группа вредоносного ПО способна изменять настройки интернет-обозревателя, открывать ссылки на рекламные сайты, отображать на страницах веб-элементы, которых изначально там не было (баннеры, звуки и т.п.), и выполнять многие другие действия с браузером. Среди вредоносных программ этого типа, с которыми справляется Zemana AntiMalware, числятся такие, как Trotux.com, CoolWebSearch, AVG.Nation.com, «+1 (866) 271-9516» и др.

Троян-банкеры или банковские трояны (Banking Trojans). Троянское ПО, нацеленное на хищение данных банковских карт. В основном действуют в браузерах, подменяя в нем открытый сайт банка фишинговым (фальшивим) сайтом-копией. При вводе данных банковской карты на таких сайтах их моментально перехватывают злоумышленники. Zemana AntiMalware справляется с такими троян-банкерами как, например, SpyEye, ZeuS virus, Dyre Malware, Citadel Malware или Dridex Malware.

Функции программы Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware обладает стандартным набором функций для подобного рода программ:

Сканирование компьютера на предмет наличия вредоносного ПО. Предусмотрено два режима сканирования — «Умный» (проверяет наиболее «популярные» папки, где могут прятаться вирусы) и «Глубокий» (полное сканирование ПК).

Функция «Ransomware & Постоянная защита» отслеживает запуск всех программ на компьютере, и если одна из них является вредоносной (а конкретно — программой-вымогателем), она автоматически блокируется и удаляется.

Функция «Очистка браузеров» помогает избавиться от вредоносных программ, действующих в браузерах, а также от их следов пребывания в нем (удаление кэша с вредоносным кодом и т.д.).

Отправка обнаруженных вредоносных файлов в карантин с возможностью их восстановления вручную.

Пропуск сканирования папок и файлов, указанных пользователем (добавленных в список исключений).

Отдельно отметим способность Zemana AntiMalware осуществлять поиск вредоносного ПО при помощи облачных технологий. Малый размер программы связан, в т.ч., с тем, что сигнатуры вирусов хранятся не на компьютере, а в облаке, что исключает необходимость постоянного их обновления. Кроме того, поддержка облачной технологии защиты обеспечивает возможностью обнаружения новых видов угроз путем отправки потенциально опасных программ на серверы Zemana AntiMalware, где антивирусное средство «обучают» борьбе с ними.