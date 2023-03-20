MinerSearch — программа для поиска и удаления скрытых майнеров на компьютере или ноутбуке. Утилита распространяется бесплатно. Интерфейс русифицирован.

При скачивании и запуске программного обеспечения необходимо отключить антивирус, потому что он примет софт за вирус. MinerSearch автоматически запускается и проверяет компьютер на наличие руткитов после того, как пользователь нажмет на исполняемый файл двойным щелчком мыши.

Для корректной работы нужно распаковать ВЕСЬ архив (ZIP)

Требуется установленный NET Framework 4.8

Как искать майнеры через MinerSearch?

После запуска нужно дождаться, пока софт проверит ПК. Если он не обнаружит никаких скрытых майнеров, то в конце проверки напишет «Угроз не обнаружено». Кроме удаления, софт умеет определять и защищать компьютер от повторного заражения майнерами.

Другие возможности утилиты:

Улучшен процесс сканирования процессов.

Добавлено статическое сканирование папок на рабочем столе и на жестких дисках.

Внедрена опция автоматической очистки от вредоносных папок и файлов.

Уничтожение вредоносных процессов, а также и тех, которые помечены, как критические.

Сканирование вредоносных ключей реестра.

Утилита обладает высокой скоростью сканирования и удаления майнеров. Она точно обнаруживает руткиты и подозрительные процессы и разрушает их, мгновенно удаляя все вирусные документы.

Программа MinerSearch регулярно обновляется. Этот софт не является антивирусом, поэтому по окончании проверки компьютера нужно включить антивирус и добавить эту программу в разрешенные. Чтобы избежать проблем и ошибок запуска, рекомендуется запускать утилиту от имени администратора.

Плюсы использования MinerSearch

MinerSearch имеет простой и интуитивно-понятный интерфейс. Утилиту не нужно настраивать под компьютер или ноутбук. Она начинает свою работу автоматически после запуска. Высокая скорость работы программного обеспечения позволяет проверить ПК или ноутбук на наличие руткитов за 5 минут.

Очистка от майнеров производится также автоматически без запроса разрешений у владельца ПК. Софт доступен для всех пользователей операционной системы Windows. Эффективная работа алгоритмов гарантирует высокую точность обнаружения руткитов.

После использования программы можно сделать сравнительный анализ загруженности процессора и ОЗУ в ПК. Пользователь увидит, что после очистки, никаких посторонних процессов, работающих на ПК, не будет найдено.