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MinerSearch

MinerSearch

Программа для поиска и удаления скрытых майнеров

3,0 (42)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.4.9.6
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История изменений

Версия 1.4.9.6

  • Угрозы, заблокированные Защитником Windows во время анализа, теперь считаются устранёнными и показываются в итогах один раз: отдельной отметкой, без предложения перезагрузки.
  • Исправлено отображение количества угроз, пропущенных пользователем.
  • Исправлена очистка вредоносных библиотек служб — теперь они удаляются с первого раза.
  • Исправлено удаление файлов, найденных несколькими проверками сразу: конфликт решений больше не отменяет удаление.
  • Устранены ложные срабатывания на легальные файлы, если в их пути есть название известного вредоносного каталога.
  • Улучшено обнаружение руткитов.
  • Добавлена проверка пользовательских каталогов кэша на исполняемые файлы.
  • Устранены сбои консоли при изменении размера окна и при перенаправленном выводе.
  • Исправлено аварийное завершение при проверке правил брандмауэра с путями нестандартного формата.
  • Ускорено сканирование за счёт параллельного анализа файлов и кэширования проверок подписей и сетевых подключений процессов.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 1.4.9.5
    • Обновлён механизм определения версии Windows.
    • Повышена точность проверки цифровых подписей файлов.
    • Исправлено отображение путей к файлам в журнале.
    • Улучшено обнаружение подозрительных задач планировщика и расширены их эвристики.
    • Исправлена работа фонового режима (--silent).
    • Устранены ложные ошибки доступа при анализе файлов.
    • Устранены бесконечные попытки удалить нежелательные исключения Windows Defender.
    • Возвращена проверка целостности WMI.
    • Добавлена обработка ошибок чтения повреждённых файлов.
    • Расширен список обнаруживаемых вредоносных служб и добавлена проверка COM-компонентов автозапуска.
    • Исправлена ошибка анализа файлов, занятых другими процессами.
    • Устранены ложные срабатывания на системный процесс conhost.
  2. Версия 1.4.9.4
    • Расширены эвристики проверки служб и автозапуска, включая объекты, скрытые от стандартных средств Windows; уменьшено количество ложных срабатываний.
    • Добавлен карантин параметров реестра с возможностью восстановления; критичные системные параметры только исправляются.
    • Добавлено удаление вредоносных файлов при следующей перезагрузке с отображением результата в отчёте.
    • SHA1 неподписанных файлов теперь записывается независимо от результата проверки.

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Оценки программы

3,0

42 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о MinerSearch

6 отзывов

костя

а какой пароль скажите пожалуйста

куку

когда хочу открыть с помощью анзипа он просит пароль почему так?

Герман

Большое Вам спасибо за программу просто великолепно. Раньше с каждым обновлением виндовс приходилось делать откат вы смогли решить эту проблему которая убила много моих работ. Да будут прокляты чёрные майнеры до седьмого колена!

BlendLog

"Она защищает компьютер или ноутбук в режиме реального времени" - это вовсе не так, в этой версии такой функционал не предусмотрен.

SoftSalad

Да, Вы правы. Поправили в тексте. Спасибо за комментарий

SoftSalad Да, Вы правы. Поправили в тексте. Спасибо за комментарий
BlendLog

Добрый день. Вышла новая версия 1.4.7.4, просьба обновить ссылку