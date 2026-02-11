Malwarebytes Anti-Malware — программа для поиска и удаления вирусов, вредоносного и потенциально нежелательного ПО с функционалом по защите компьютера от сетевых угроз в режиме реального времени. Это условно-бесплатное приложение с 14-дневным пробным периодом использования (по окончанию пробного срока недоступной становится только функция защиты в реальном времени).

Программа Malwarebytes Anti-Malware предназначена для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Malwarebytes Anti-Malware?

Антивирусная программа Malwarebytes Anti-Malware предназначена для решения следующих задач:

Сканирование компьютера на предмет вирусов, вредоносных и потенциально нежелательных программ с последующей их изоляцией (помещением в карантин). Защита компьютера в режиме реального времени от проникновения вирусов и вредоносного ПО с внешних накопителей и интернета (в т.ч. путем автоматической блокировки вредоносных/зараженных сайтов и ссылок в браузерах и сетевых приложениях).

Хоть программа Malwarebytes Anti-Malware и схожа по функционалу с традиционными антивирусами, она все же таковой не является. Однако это эффективный вспомогательный инструмент для защиты компьютера от всевозможных угроз, который может использоваться совместно с любым современным антивирусом.

Функции программы Malwarebytes Anti-Malware

Программа Malwarebytes Anti-Malware имеет следующие функциональные возможности и особенности:

Два дополнительных режима сканирования компьютера — быстрый (проверка оперативной памяти, программ и прочих элементов в списке автозагрузки) и выборочный (объекты для сканирования выбираются пользователем).

Режим усиленной защиты, в котором Malwarebytes Anti-Malware считает практически все запускаемые на ПК программы потенциально опасными/нежелательными.

Запуск сканирования компьютера по расписанию.

Отслеживание и блокировка потенциально нежелательных изменений в настройках операционной системы.

Наличие специализированных высокоэффективных (по словам разработчиков) инструментов для поиска и удаления руткитов, программ-вымогателей и эксплойтов.

Автоматическая блокировка в браузере фишинговых/мошеннических сайтов, а также известных и потенциально опасных сетевых адресов, через которые распространяются вредоносные программы.

Защита компьютера с активированным протоколом удаленного рабочего стола (RDP) от попыток несанкционированного доступа при помощи брутфорс-атак.

Гибкие настройки уведомлений (например, можно заблокировать их появление при работе указанных пользователем программ).

Наличие темной и светлой тем оформления пользовательского интерфейса с возможностью его стилизации путем установки собственного фонового изображения.

Особое внимание разработчики Malwarebytes Anti-Malware посвятили функционалу по борьбе с эксплойтами — вредоносными программами, использующими уязвимости в системе или установленных приложениях для предоставления удаленного доступа к ПК, хищения персональных данных и т.д. Антивирусное средство Malwarebytes Anti-Malware способно обеспечить защиту от эксплойтов не только самой системы в целом, но и отдельно взятых программ.

Для этого здесь предусмотрен отдельный модуль, который обладает следующими возможностями:

Защита от эксплойтов приложений, заданных пользователем вручную.

Наличие дополнительных опций усиленной защиты программ от эксплойтов, например — Anti-heap spraying (защита от атак, использующих ошибки в работе приложений с памятью).

(защита от атак, использующих ошибки в работе приложений с памятью). Наличие специализированных комплексных алгоритмов защиты памяти от изменений и утечек.

Наличие опций защиты системы от эксплойтов путем наблюдения за поведением приложений.

Наличие опции защиты Java и ряд других возможностей.