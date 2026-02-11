Malwarebytes Anti-Malware — программа для поиска и удаления вирусов, вредоносного и потенциально нежелательного ПО с функционалом по защите компьютера от сетевых угроз в режиме реального времени. Это условно-бесплатное приложение с 14-дневным пробным периодом использования (по окончанию пробного срока недоступной становится только функция защиты в реальном времени).
Программа Malwarebytes Anti-Malware предназначена для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Malwarebytes Anti-Malware?
Антивирусная программа Malwarebytes Anti-Malware предназначена для решения следующих задач:
- Сканирование компьютера на предмет вирусов, вредоносных и потенциально нежелательных программ с последующей их изоляцией (помещением в карантин).
- Защита компьютера в режиме реального времени от проникновения вирусов и вредоносного ПО с внешних накопителей и интернета (в т.ч. путем автоматической блокировки вредоносных/зараженных сайтов и ссылок в браузерах и сетевых приложениях).
Хоть программа Malwarebytes Anti-Malware и схожа по функционалу с традиционными антивирусами, она все же таковой не является. Однако это эффективный вспомогательный инструмент для защиты компьютера от всевозможных угроз, который может использоваться совместно с любым современным антивирусом.
Функции программы Malwarebytes Anti-Malware
Программа Malwarebytes Anti-Malware имеет следующие функциональные возможности и особенности:
- Два дополнительных режима сканирования компьютера — быстрый (проверка оперативной памяти, программ и прочих элементов в списке автозагрузки) и выборочный (объекты для сканирования выбираются пользователем).
- Режим усиленной защиты, в котором Malwarebytes Anti-Malware считает практически все запускаемые на ПК программы потенциально опасными/нежелательными.
- Запуск сканирования компьютера по расписанию.
- Отслеживание и блокировка потенциально нежелательных изменений в настройках операционной системы.
- Наличие специализированных высокоэффективных (по словам разработчиков) инструментов для поиска и удаления руткитов, программ-вымогателей и эксплойтов.
- Автоматическая блокировка в браузере фишинговых/мошеннических сайтов, а также известных и потенциально опасных сетевых адресов, через которые распространяются вредоносные программы.
- Защита компьютера с активированным протоколом удаленного рабочего стола (RDP) от попыток несанкционированного доступа при помощи брутфорс-атак.
- Гибкие настройки уведомлений (например, можно заблокировать их появление при работе указанных пользователем программ).
- Наличие темной и светлой тем оформления пользовательского интерфейса с возможностью его стилизации путем установки собственного фонового изображения.
Особое внимание разработчики Malwarebytes Anti-Malware посвятили функционалу по борьбе с эксплойтами — вредоносными программами, использующими уязвимости в системе или установленных приложениях для предоставления удаленного доступа к ПК, хищения персональных данных и т.д. Антивирусное средство Malwarebytes Anti-Malware способно обеспечить защиту от эксплойтов не только самой системы в целом, но и отдельно взятых программ.
Для этого здесь предусмотрен отдельный модуль, который обладает следующими возможностями:
- Защита от эксплойтов приложений, заданных пользователем вручную.
- Наличие дополнительных опций усиленной защиты программ от эксплойтов, например — Anti-heap spraying (защита от атак, использующих ошибки в работе приложений с памятью).
- Наличие специализированных комплексных алгоритмов защиты памяти от изменений и утечек.
- Наличие опций защиты системы от эксплойтов путем наблюдения за поведением приложений.
Наличие опции защиты Java и ряд других возможностей.