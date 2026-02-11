Dr.Web CureIt! — программа-сканер для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО. Утилита распространяется бесплатно, имеет русскоязычный интерфейс. Программа Dr.Web CureIt! может быть запущена (установка не требуется) на компьютере под управлением Windows XP (32 бит), Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит), а также серверных версий ОС — Server 2003, 2008, 2012, 2012 R2, 2016 и 2019.

Зачем нужна программа Dr.Web CureIt?

Dr.Web CureIt! — это антивирусный сканер, созданный на базе Dr.Web Scanning Engine (сканирующее ядро, используемое во всех антивирусах семейства Dr.Web). Программа не является полноценным антивирусом, однако она может использоваться совместно с таковым на одном и том же компьютере. Dr.Web CureIt! не требует установки, потому запуск сканера возможен с внешнего носителя данных (диск, флешка). Это также обеспечивает возможность запуска сканера на зараженных машинах, на которых вирусы не позволяют выполнить установку антивирусной программы.

От традиционного антивируса Dr.Web CureIt! отличается отсутствием резидентного монитора, консольного сканера, модулем автоматического обновления баз вирусных сигнатур и т.д. Тем не менее, Dr.Web CureIt! способен с той же эффективностью, что и полноценные антивирусы, сканировать систему на предмет вирусов и вредоносных программ, обнаруживать и обезвреживать всевозможные угрозы, включая:

Черви;

Вирусы;

Руткиты;

Трояны;

Шпионское ПО;

Программы дозвона;

Рекламные программы;

Программы взлома;

Программы-блокировщики;

Программы-шифровальщики;

Потенциально опасные программы и другие виды угроз.

Высокая эффективность сканера Dr.Web CureIt! обусловлена, в первую очередь, тем, что им используются те же методы обнаружения угроз, что и полноценным антивирусом Dr.Web, а именно:

Сигнатурный анализ. Выполняется путем проверки содержимого анализируемого объекта на предмет наличия в нем сигнатур уже известных угроз. Однако у антивируса Dr.Web предусмотрен модуль обновления

Механизм Origins Tracing. Технология разработана специалистами Dr.Web. Она позволяет определить, как новые, так модифицированные угрозы по известным механизмам заражения и/или вредоносного поведения. Наибольшую эффективность технология Origins Tracing проявила в обнаружении программ-вымогателей на подобии Trojan.Encoder.18 (также известна под именем gpcode ).

). Эмуляция исполнения. Данный метод применяется для «отлавливания» полиморфных и шифрованных вирусов, отличающихся способностью так или иначе скрывать свой вредоносный код. Он заключается в запуске потенциально опасной программы в изолированной среде эмулятора. По дальнейшему поведению анализируемой программы в изолированной среде сканер Dr.Web CureIt! определяет, представляет ли она угрозу системе или нет.

Эвристический анализ. Стандартный для большинства антивирусов метод обнаружения неизвестных угроз по различным признакам в коде и/или поведении вирусов и потенциально опасных программ. Однако в распоряжении Dr.Web CureIt! дополнительно имеется технология FLY-CODE, обеспечивающая применение эвристического анализа к архивированным (помещенным внутрь архивов) файлам с предварительной их распаковкой при помощи специального алгоритма.

Как пользоваться программой Dr.Web CureIt?

Антивирусный сканер Dr.Web CureIt! не требует установки и предварительной настройки. Сканирование системы можно запускать сразу после скачивания файла на диск или подключения флешки к компьютеру нажатием кнопки Начать проверку в главном окне.

Но при необходимости (и по возможности) пользователь может настроить сканер перед запуском:

Выбрать только определенные объекты для последующей проверки: загрузочные секторы дисков, оперативная память, корневой каталог загрузочного диска, системный каталог Windows, папка Мои документы, временные файлы, точки восстановления системы, руткиты.

Вручную указать отдельные папки и/или файлы для их последующего сканирования.

Вручную определить, какое действие будет применено сканром Dr.Web CureIt! к тем или иным видам обнаруженных угроз (по умолчанию практически все виды угроз помещаются в карантин, но пользователь может задать вместо этого команду на автоматическое удаление).

Создать список исключений (задать папки и/или файлы, которые будут исключены из проверки на предмет угроз).

Отдельно отметим возможность запуска сканера Dr.Web CureIt! через командную строку Windows (команды и параметры можно найти на официальном сайте либо во встроенной в программу справке). Это может оказаться полезным в случаях, если на зараженной машине даже невозможно открыть Проводник для запуска сканера обычным способом.