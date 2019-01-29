Чтобы продлить жизнь компьютеру необходимо проводить диагностику системы: следить за температурой основных комплектующих, проверять напряжение, частоту и загруженность устройств. Для получения подробной информации о состоянии ПК используются специальные утилиты.
AIDA64
AIDA64 — полезная утилита для диагностики компьютера. С помощью приложения пользователи могут протестировать работу аппаратных и программных средств, определить оптимальные настройки комплектующих для повышения производительности. Всего программа выдает более 100 страниц подробной информации о системе. Доступны различные инструменты для мониторинга устройств.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы с программой требуется ОС Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Приложение распространяется по условно-бесплатной модели. Чтобы получить полную версию утилиты для диагностики компьютера AIDA64 Extreme, необходимо приобрести лицензию. Стоимость полной версии составляет 40 долларов для трех ПК.
Для тестирования основных возможностей софта пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию. Срок действия ознакомительной версии — 30 дней, по истечении которого нужно активировать ПО. После запуска программы откроется главное окно с основными разделами. Первый доступный раздел — "Компьютер".
Здесь можно посмотреть следующую информацию о ПК:
- Суммарная информация. В этом разделе отображается тип компьютера, версия и редакция операционной системы, DirectX, пакет обновления ОС.
- Имя компьютера. Здесь показано имя NetBIOS, хоста DNS, полное имя DNS и т.д.
- DMI. Раздел, в котором можно посмотреть подробную информацию о комплектующих и программном обеспечении компьютера: система, процессоры, BIOS, устройства памяти, разъемы портов и т.д.
- IPMI. Здесь расположены два параметра: отчет о системных событиях IPMI и датчик IPMI.
- Разгон. Расположена информация о процессоре, которая используется для разгона.
- Датчики. Один из самых полезных разделов программы AIDA64 Extreme. Здесь отображаются показатели температуры комплектующих ПК: процессор, вентиляторы, напряжение. Все данные отслеживаются в режиме реального времени.
Следующий раздел диагностики — "Системная плата". Здесь пользователи могут посмотреть информацию о процессоре, системной плате, оперативной памяти, BIOS и т.д.
"Операционная система" — раздел, который используется для управления операционной системой Windows. Здесь можно посмотреть информацию о системе и системных драйверах, отключить ненужные процессы и службы, получить сведения о времени работы и сертификатах.
Для управления и настройки видеоадаптеров компьютера используется раздел "Отображение". Здесь можно посмотреть информацию о графическом процессоре, OpenGL, GPGPU. Доступна возможность запуска инструментов Vulkan и Mantle. Есть функция изменения системных шрифтов и переключения видеорежимов.
С помощью приложения AIDA64 Extreme можно создать подробный отчет о работе системы. Для этого необходимо воспользоваться специальным инструментом "Отчет" на верхней панели инструментов. Полученный отчет можно сохранить в отдельном файле или отправить на E-mail.
В программе есть функция проверки стабильности системы. Функция проводит стресс-тест процессора, видеокарты, памяти. Итоговый результат тестирования отображается в виде графика.
Преимущества AIDA64:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- наличие инструментов для проведения стресс-тестов комплектующих компьютера;
- более 100 страниц с подробной информацией о системе;
- отслеживание основных показателей в режиме реального времени.
Недостатки:
- проблемы со стабильностью работы программы на Windows XP.
Speccy
Speccy — утилита для диагностики текущего состояния компьютера. С помощью программы определить температуру комплектующих в режиме реального времени. Есть возможность просмотра информации о системе и технических параметрах установленного "железа".
Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Для комфортной установки и работы утилиты требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения программы Speccy — бесплатная.
После запуска утилиты начнется процесс сбора информации о системе. В разделе "Summary" отображается состояние основных компонентов системы.
Здесь показана версия операционной системы, модель процессора, объем оперативной памяти, установленные графические адаптеры, жесткий диск. Также отображается текущий показатель температуры комплектующих. Изменения температуры отслеживаются в режиме реального времени.
В разделе "Operating System" можно посмотреть более детальные сведения об операционной системе Windows: дата установки, тип компьютера, фреймворки, когда выполнялось последнее обновление, серийный номер.
"CPU". Здесь производится диагностика процессора. Для пользователей доступна информация о количестве ядер, кодовом названии ЦП, модели, семействе. Показана стоковая скорость ядер. Отслеживается температура: можно посмотреть температуру и скорость каждого ядра.
Раздел "RAM" используется для диагностики оперативной памяти. Здесь пользователи могут посмотреть тип и объем ОЗУ, частоту.
В строке "Physical Memory" показано сколько памяти используется в текущий момент (в процентах), доступный объем физической и виртуальной памяти. Строка "SPD" показывает количество модулей памяти. Пользователи могут посмотреть подробную информацию о каждом использованном слоте: тип ОЗУ, объем, производитель, показатели частоты в виде таблицы.
"Motherboard" — раздел, который используется для диагностики материнской платы. Здесь можно посмотреть производителя устройство, модель, температуру. Также в разделе "Motherboard" есть информация о BIOS: версия, дата обновления, брэнд.
"Graphics". Здесь отображается информация обо всех установленных графических устройствах компьютера. В списке показана информация о мониторе и видеокарте: модели, ID устройства, версия установленного драйвера.
Полученные отчеты с помощью утилиты Speccy можно сохранить в текстовом файле или формате XML. Для этого нужно перейти в раздел верхнего меню "File" и выбрать тип сохранения информации.
Преимущества программы Speccy:
- удобный интерфейс в стиле "минимализм";
- отслеживание температуры комплектующих в режиме реального времени;
- возможность сохранения полученных отчетов о диагностике ПК в двух форматах.
Недостатки:
- нельзя запустить стресс-тест компьютера.
CPU-Z
CPU-Z — это полезная утилита для диагностики ПК. С помощью приложения можно получить информацию о процессоре, памяти, видеокарте. Есть возможность проведения стресс-тестов.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Для комфортной работы утилиты требуется ОС Windows XP и новее. Приложение CPU-Z распространяется абсолютно бесплатно. Не нужно покупать ключ активации или подписку.
После запуска утилиты откроется главное окно с информацией о системе. Первый доступный раздел — "CPU". Здесь отображаются подробные сведения о процессоре компьютера: название, спецификация, семейство, частота ядер и т.д.
Следующий раздел — "Caches". Здесь показана информация о кэше: размер и описание.
"Mainboard". В этом разделе отображаются сведения о материнской плате и BIOS: производитель, модель, версия. Также есть данные об установленном графическом интерфейсе.
В разделе приложения CPU-Z "Memory" отображается подробная информация об оперативной памяти. Здесь можно посмотреть тип ОЗУ, объем, канальность. В поле "Timings" отображается частота памяти, задержки и т.д.
"SPD". Дополнительный раздел для диагностики оперативной памяти. Здесь пользователи могут получить подробную информацию о каждом установленном на ПК слоте ОЗУ: размер, тип, производитель, частоты.
"Graphics". Раздел, который используется для диагностики графических адаптеров. Здесь можно посмотреть информацию о видеокартах.
"Bench". Этот раздел используется для проведения стресс-теста процессора.
Преимущества программы CPU-Z:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс;
- просмотр подробной информации о комплектующих ПК;
- инструмент для проведения стресс-теста процессора.
Недостатки:
- нет индикаторов температуры устройств.
HWMonitor
HWMonitor — удобная программа для диагностики компьютера. С помощью утилиты можно отследить основные параметры комплектующих системы: скорость вращения вентиляторов, температура, напряжение.
Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для работы с ПО требуется Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Модель распространения программы для диагностики ПК — бесплатная.
Вся основная информация о компьютере отображается в главном окне утилиты HWMonitor.
Все устройства и комплектующие отображаются в формате списка. Среди полезной информации следует выделить следующие показатели: напряжение, скорость вращения вентиляторов, температура, свободное пространство, используемая память. Каждый имеющийся показатель отслеживается в режиме реального времени.
При необходимости пользователи могут сохранить данные о мониторинге системы. Для этого нужно перейти в раздел меню "File" — "Save Monitoring Data" или воспользоваться сочетанием клавиш "Ctrl+S". Сведения о проведенной диагностике сохраняются в текстовом формате.
Преимущества программы HWMonitor:
- удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- отслеживание основных параметров системы в режиме реального времени.
Недостатки:
- нет инструментов для проведения стресс-тестов.
Free PC Audit
Free PC Audit — небольшая утилита для получения подробной информации о текущем состоянии компьютера и операционной системы. Программа полностью сканирует ПК и предоставляет отчет о работе каждого компонента. С помощью приложения можно посмотреть все установленные программы и запущенные процессы.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия официально не поддерживается. Для комфортной установки и запуска программы требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения программы для диагностики компьютера Free PC Audit — бесплатная.
Работа с приложением выполняется в главном окне. Всего доступно три раздела. Первый — "System". Здесь отображается подробная информация о системе: имя пользователя, IP-адрес, версия операционной системы, ключ продукта Windows, объем оперативной памяти, тип системы, BIOS, процессор, видеокарта и т.д.
Полученную информацию можно сохранить в отдельном текстовом документе. Для этого необходимо перейти в раздел меню "File" — "Save As".
Следующий раздел программы Free PC Audit — "Software". Здесь отображается все ПО, которое установлено на компьютере пользователя. Помимо названия продукта здесь показана версия софта, разработчик, дата установки и размер.
Последний доступный раздел приложения — "Processes". Здесь показаны все запущенные процессы.
Преимущества утилиты Free PC Audit:
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- возможность получения подробной информации о ПК.
Недостатки:
- нет функции для проведения стресс-теста для комплектующих компьютера.