Чтобы продлить жизнь компьютеру необходимо проводить диагностику системы: следить за температурой основных комплектующих, проверять напряжение, частоту и загруженность устройств. Для получения подробной информации о состоянии ПК используются специальные утилиты.

AIDA64

AIDA64 — полезная утилита для диагностики компьютера. С помощью приложения пользователи могут протестировать работу аппаратных и программных средств, определить оптимальные настройки комплектующих для повышения производительности. Всего программа выдает более 100 страниц подробной информации о системе. Доступны различные инструменты для мониторинга устройств.

Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы с программой требуется ОС Windows XP и новее. Доступна полностью русская версия для скачивания. Приложение распространяется по условно-бесплатной модели. Чтобы получить полную версию утилиты для диагностики компьютера AIDA64 Extreme, необходимо приобрести лицензию. Стоимость полной версии составляет 40 долларов для трех ПК.

Для тестирования основных возможностей софта пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию. Срок действия ознакомительной версии — 30 дней, по истечении которого нужно активировать ПО. После запуска программы откроется главное окно с основными разделами. Первый доступный раздел — "Компьютер".

Здесь можно посмотреть следующую информацию о ПК:

Суммарная информация. В этом разделе отображается тип компьютера, версия и редакция операционной системы, DirectX, пакет обновления ОС. Имя компьютера. Здесь показано имя NetBIOS, хоста DNS, полное имя DNS и т.д. DMI. Раздел, в котором можно посмотреть подробную информацию о комплектующих и программном обеспечении компьютера: система, процессоры, BIOS, устройства памяти, разъемы портов и т.д. IPMI. Здесь расположены два параметра: отчет о системных событиях IPMI и датчик IPMI. Разгон. Расположена информация о процессоре, которая используется для разгона. Датчики. Один из самых полезных разделов программы AIDA64 Extreme. Здесь отображаются показатели температуры комплектующих ПК: процессор, вентиляторы, напряжение. Все данные отслеживаются в режиме реального времени.

Следующий раздел диагностики — "Системная плата". Здесь пользователи могут посмотреть информацию о процессоре, системной плате, оперативной памяти, BIOS и т.д.

"Операционная система" — раздел, который используется для управления операционной системой Windows. Здесь можно посмотреть информацию о системе и системных драйверах, отключить ненужные процессы и службы, получить сведения о времени работы и сертификатах.

Для управления и настройки видеоадаптеров компьютера используется раздел "Отображение". Здесь можно посмотреть информацию о графическом процессоре, OpenGL, GPGPU. Доступна возможность запуска инструментов Vulkan и Mantle. Есть функция изменения системных шрифтов и переключения видеорежимов.

С помощью приложения AIDA64 Extreme можно создать подробный отчет о работе системы. Для этого необходимо воспользоваться специальным инструментом "Отчет" на верхней панели инструментов. Полученный отчет можно сохранить в отдельном файле или отправить на E-mail.

В программе есть функция проверки стабильности системы. Функция проводит стресс-тест процессора, видеокарты, памяти. Итоговый результат тестирования отображается в виде графика.

Преимущества AIDA64:

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

наличие инструментов для проведения стресс-тестов комплектующих компьютера;

более 100 страниц с подробной информацией о системе;

отслеживание основных показателей в режиме реального времени.

Недостатки: