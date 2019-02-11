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Программы для мониторинга температуры ЦП и видеокарты

Лучшие программы для мониторинга текущей температуры нагрева центрального процессора и видеокарты.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы избежать поломки процессора или видеокарты, необходимо предотвращать перегрев этих важных компонентов ПК. Пользователи могут воспользоваться специальными программами для мониторинга температуры CPU и GPU.

AIDA64

AIDA64 — приложение для диагностики и тестирования компьютера. С помощью утилиты пользователи могут просмотреть основную информацию о системе: температуру видеокарты, процессора ижесткого диска, модель и серийный номер устройств, напряжение и скорость работы вентиляторов.

Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная — чтобы получить полную версию, нужно купить лицензию за 40 долларов. Для ознакомления доступна пробную версия с ограниченным функционалом.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен список всех устройств компьютера. Чтобы посмотреть температуру процессора и видеокарты, необходимо перейти в раздел "Компьютер" — "Датчики".

AIDA64 Extreme Edition

В разделе "Температуры" отображаются температурные показатели основных комплектующих компьютера: процессор (температура каждого ядра), видеокарта, жесткий диск, диод графического процессора. Все доступные показатели отслеживаются в режиме реального времени.

Просмотр температуры нагрева ЦП и видеокарты в AIDA64 Extreme Edition

С помощью утилиты AIDA64 можно создать подробный отчет о мониторинге комплектующих системы. Для этого нужно перейти в раздел "Отчет", который расположен на верхней панели инструментов. Откроется мастер отчетов, где надо указать устройства, по котором программа подготовит подробный отчет.

Создание отчета в программе AIDA64 Extreme Edition

Также пользователи могут провести стресс-тест процессора и видеокарты, чтобы посмотреть температуру устройств под нагрузкой. Для этого нужно воспользоваться инструментом "System Stability Test". В открывшемся окне необходимо отметить галочкой устройства для тестирования. Информацию об изменении температуры можно посмотреть в разделе "Statistics".

Запуск стресс-теста в программе AIDA64 Extreme Edition

Преимущества программы AIDA64:

  • большой набор инструментов для мониторинга состояния комплектующих компьютера;
  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • встроенный тест стабильности системы;
  • инструмент для создания отчетов.

Недостатки:

  • нет инструмента для проверки диска на ошибки.

Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor — программа, которая используется для сбора информации о комплектующих компьютера. С помощью приложения можно определить температуру процессора и видеокарты, а полученные отчеты о мониторинге системы можно сохранить в отдельном текстовом файле. Приложение совместимо с Windows (32/64 бит), распространяется полностью бесплатно, но не переведено на русский язык.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные параметры мониторинга. Здесь доступна информация о материнской плате, процессоре, видеокарте и жестком диске.

Open Hardware Monitor

В разделе "Temperatures" показана температура каждого компонента. Показатель "Value" отображает текущую температуру ЦП и видеокарты; "Max" — максимальный показатель нагрева устройства. В разделе меню "View" пользователи могут сбросить минимальные и максимальные показатели, собранные утилитой. Для этого следует выбрать пункт "Reset Min/Max".

Просмотр температуры нагрева ЦП и видеокарты в Open Hardware Monitor

Чтобы изменить шкалу измерения температуры с Цельсия на Фаренгейт, нужно перейти в раздел меню "Options" — "Temperature Unit" и выбрать "Celsius" или "Fahrenheit".

Настройка мониторинга в Open Hardware Monitor

Для сохранения полученного отчета о мониторинге текущего состояния основных компонентов системы необходимо открыть раздел "File" и выбрать пункт "Save Report".

Преимущества программы Open Hardware Monitor:

  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • отслеживание основных показателей состояния комплектующих компьютера;
  • возможность изменения шкалы температуры.

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

Speccy

Speccy — небольшая утилита, которая используется для мониторинга аппаратной части компьютера. С помощью приложения можно посмотреть подробную информацию о ПК: модель устройств, температуру процессора, видеокарты и материнской платы. Все показатели отслеживаются в режиме реального времени. Программа работает на Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения Speccy — бесплатная.

После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Summary". Здесь собрана основная информация о компьютере: температура процессора, материнской платы, видеокарты и жесткого диска.

Speccy

Полученный отчет можно сохранить в отдельном текстовом файле на компьютере. Для этого нужно перейти в раздел "File" и выбрать пункт "Save as Text file". Также здесь доступна возможность сохранения отчета в XML. Можно распечатать информацию о мониторинге компьютера.

Просмотр температуры нагрева процессора и видеокарты в Speccy

Преимущества программы Speccy:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность сохранения и печати отчета о мониторинге системы.

Недостатки:

  • нет функции для стресс-теста компьютера;
  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

HWMonitor

HWMonitor — утилита для мониторинга основных параметров "железа" компьютера. С помощью приложения можно определить температуру процессора, жесткого диска, видеокарты и материнской платы, а еще посмотреть скорость вращения вентиляторов и напряжение. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный.

После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположена вся информация о системе. Показатели температуры процессора и видеокарты отображаются в разделе "Temperatures". Всего показано три параметра: текущая температура, минимальная и максимальная.

HWMonitor

В разделе меню "Files" пользователи могут сохранить полученные данные мониторинга системы в отдельном файле на компьютере. Для этого нужно выбрать пункт "Save Monitoring data".

Просмотр температуры нагрева ЦП и видеокарты в HWMonitor

Преимущества программы:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс;
  • просмотр подробной информации о системе;
  • возможность сохранения отчета о мониторинге ПК.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

RealTemp

RealTemp — небольшая утилита для мониторинга температуры процессора и видеокарты со встроенным тестом для прогрева CPU. Программа поддерживает все процессоры семейства Intel Core и совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная.

После запуска RealTemp откроется главное окно. На первом этапе работы пользователям нужно открыть раздел "Settings". В окне настроек нужно отметить производителя видеокарты — ATI, Nvidia — чтобы приложение отображало температуру GPU.

RealTemp

После этого нужно перезапустить программу. Информацию о текущей температуре CPU и GPU отображается в главном окне. В случае с процессором показана максимальная и минимальная температура каждого ядра. Также в главном окне отображается загрузка ЦП.

Просмотр температуры нагрева процессора в RealTemp

Чтобы посмотреть подробную информацию о видеокарте, необходимо перейти в раздел "GPU". Здесь можно увидеть версию установленного драйвера, объем памяти, а также минимальный и максимальный показатель температуры.

Просмотр температуры нагрева видеокарты в RealTemp

Преимущества программы RealTemp:

  • отслеживание температуры видеокарты и процессора в режиме реального времени;
  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка;
  • нет инструмента для создания отчетов о мониторинге показателей CPU и GPU.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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