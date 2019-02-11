Программы для мониторинга температуры ЦП и видеокарты

Чтобы избежать поломки процессора или видеокарты, необходимо предотвращать перегрев этих важных компонентов ПК. Пользователи могут воспользоваться специальными программами для мониторинга температуры CPU и GPU.

AIDA64 AIDA64 — приложение для диагностики и тестирования компьютера. С помощью утилиты пользователи могут просмотреть основную информацию о системе: температуру видеокарты, процессора ижесткого диска, модель и серийный номер устройств, напряжение и скорость работы вентиляторов. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная — чтобы получить полную версию, нужно купить лицензию за 40 долларов. Для ознакомления доступна пробную версия с ограниченным функционалом. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен список всех устройств компьютера. Чтобы посмотреть температуру процессора и видеокарты, необходимо перейти в раздел "Компьютер" — "Датчики". В разделе "Температуры" отображаются температурные показатели основных комплектующих компьютера: процессор (температура каждого ядра), видеокарта, жесткий диск, диод графического процессора. Все доступные показатели отслеживаются в режиме реального времени. С помощью утилиты AIDA64 можно создать подробный отчет о мониторинге комплектующих системы. Для этого нужно перейти в раздел "Отчет", который расположен на верхней панели инструментов. Откроется мастер отчетов, где надо указать устройства, по котором программа подготовит подробный отчет. Также пользователи могут провести стресс-тест процессора и видеокарты, чтобы посмотреть температуру устройств под нагрузкой. Для этого нужно воспользоваться инструментом "System Stability Test". В открывшемся окне необходимо отметить галочкой устройства для тестирования. Информацию об изменении температуры можно посмотреть в разделе "Statistics". Преимущества программы AIDA64: большой набор инструментов для мониторинга состояния комплектующих компьютера;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

встроенный тест стабильности системы;

инструмент для создания отчетов. Недостатки: нет инструмента для проверки диска на ошибки.

Open Hardware Monitor Open Hardware Monitor — программа, которая используется для сбора информации о комплектующих компьютера. С помощью приложения можно определить температуру процессора и видеокарты, а полученные отчеты о мониторинге системы можно сохранить в отдельном текстовом файле. Приложение совместимо с Windows (32/64 бит), распространяется полностью бесплатно, но не переведено на русский язык. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные параметры мониторинга. Здесь доступна информация о материнской плате, процессоре, видеокарте и жестком диске. В разделе "Temperatures" показана температура каждого компонента. Показатель "Value" отображает текущую температуру ЦП и видеокарты; "Max" — максимальный показатель нагрева устройства. В разделе меню "View" пользователи могут сбросить минимальные и максимальные показатели, собранные утилитой. Для этого следует выбрать пункт "Reset Min/Max". Чтобы изменить шкалу измерения температуры с Цельсия на Фаренгейт, нужно перейти в раздел меню "Options" — "Temperature Unit" и выбрать "Celsius" или "Fahrenheit". Для сохранения полученного отчета о мониторинге текущего состояния основных компонентов системы необходимо открыть раздел "File" и выбрать пункт "Save Report". Преимущества программы Open Hardware Monitor: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

отслеживание основных показателей состояния комплектующих компьютера;

возможность изменения шкалы температуры. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка.

Speccy Speccy — небольшая утилита, которая используется для мониторинга аппаратной части компьютера. С помощью приложения можно посмотреть подробную информацию о ПК: модель устройств, температуру процессора, видеокарты и материнской платы. Все показатели отслеживаются в режиме реального времени. Программа работает на Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения Speccy — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Summary". Здесь собрана основная информация о компьютере: температура процессора, материнской платы, видеокарты и жесткого диска. Полученный отчет можно сохранить в отдельном текстовом файле на компьютере. Для этого нужно перейти в раздел "File" и выбрать пункт "Save as Text file". Также здесь доступна возможность сохранения отчета в XML. Можно распечатать информацию о мониторинге компьютера. Преимущества программы Speccy: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс;

возможность сохранения и печати отчета о мониторинге системы. Недостатки: нет функции для стресс-теста компьютера;

отсутствует официальная поддержка русского языка.

HWMonitor HWMonitor — утилита для мониторинга основных параметров "железа" компьютера. С помощью приложения можно определить температуру процессора, жесткого диска, видеокарты и материнской платы, а еще посмотреть скорость вращения вентиляторов и напряжение. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположена вся информация о системе. Показатели температуры процессора и видеокарты отображаются в разделе "Temperatures". Всего показано три параметра: текущая температура, минимальная и максимальная. В разделе меню "Files" пользователи могут сохранить полученные данные мониторинга системы в отдельном файле на компьютере. Для этого нужно выбрать пункт "Save Monitoring data". Преимущества программы: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс;

просмотр подробной информации о системе;

возможность сохранения отчета о мониторинге ПК. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.