Программы для мониторинга температуры ЦП и видеокарты

Чтобы избежать поломки процессора или видеокарты, необходимо предотвращать перегрев этих важных компонентов ПК. Пользователи могут воспользоваться специальными программами для мониторинга температуры CPU и GPU.
AIDA64
AIDA64 — приложение для диагностики и тестирования компьютера. С помощью утилиты пользователи могут просмотреть основную информацию о системе: температуру видеокарты, процессора ижесткого диска, модель и серийный номер устройств, напряжение и скорость работы вентиляторов.
Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная — чтобы получить полную версию, нужно купить лицензию за 40 долларов. Для ознакомления доступна пробную версия с ограниченным функционалом.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположен список всех устройств компьютера. Чтобы посмотреть температуру процессора и видеокарты, необходимо перейти в раздел "Компьютер" — "Датчики".
В разделе "Температуры" отображаются температурные показатели основных комплектующих компьютера: процессор (температура каждого ядра), видеокарта, жесткий диск, диод графического процессора. Все доступные показатели отслеживаются в режиме реального времени.
С помощью утилиты AIDA64 можно создать подробный отчет о мониторинге комплектующих системы. Для этого нужно перейти в раздел "Отчет", который расположен на верхней панели инструментов. Откроется мастер отчетов, где надо указать устройства, по котором программа подготовит подробный отчет.
Также пользователи могут провести стресс-тест процессора и видеокарты, чтобы посмотреть температуру устройств под нагрузкой. Для этого нужно воспользоваться инструментом "System Stability Test". В открывшемся окне необходимо отметить галочкой устройства для тестирования. Информацию об изменении температуры можно посмотреть в разделе "Statistics".
Преимущества программы AIDA64:
- большой набор инструментов для мониторинга состояния комплектующих компьютера;
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- встроенный тест стабильности системы;
- инструмент для создания отчетов.
Недостатки:
- нет инструмента для проверки диска на ошибки.
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor — программа, которая используется для сбора информации о комплектующих компьютера. С помощью приложения можно определить температуру процессора и видеокарты, а полученные отчеты о мониторинге системы можно сохранить в отдельном текстовом файле. Приложение совместимо с Windows (32/64 бит), распространяется полностью бесплатно, но не переведено на русский язык.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные параметры мониторинга. Здесь доступна информация о материнской плате, процессоре, видеокарте и жестком диске.
В разделе "Temperatures" показана температура каждого компонента. Показатель "Value" отображает текущую температуру ЦП и видеокарты; "Max" — максимальный показатель нагрева устройства. В разделе меню "View" пользователи могут сбросить минимальные и максимальные показатели, собранные утилитой. Для этого следует выбрать пункт "Reset Min/Max".
Чтобы изменить шкалу измерения температуры с Цельсия на Фаренгейт, нужно перейти в раздел меню "Options" — "Temperature Unit" и выбрать "Celsius" или "Fahrenheit".
Для сохранения полученного отчета о мониторинге текущего состояния основных компонентов системы необходимо открыть раздел "File" и выбрать пункт "Save Report".
Преимущества программы Open Hardware Monitor:
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- отслеживание основных показателей состояния комплектующих компьютера;
- возможность изменения шкалы температуры.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка.
Speccy
Speccy — небольшая утилита, которая используется для мониторинга аппаратной части компьютера. С помощью приложения можно посмотреть подробную информацию о ПК: модель устройств, температуру процессора, видеокарты и материнской платы. Все показатели отслеживаются в режиме реального времени. Программа работает на Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения Speccy — бесплатная.
После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Summary". Здесь собрана основная информация о компьютере: температура процессора, материнской платы, видеокарты и жесткого диска.
Полученный отчет можно сохранить в отдельном текстовом файле на компьютере. Для этого нужно перейти в раздел "File" и выбрать пункт "Save as Text file". Также здесь доступна возможность сохранения отчета в XML. Можно распечатать информацию о мониторинге компьютера.
Преимущества программы Speccy:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс;
- возможность сохранения и печати отчета о мониторинге системы.
Недостатки:
- нет функции для стресс-теста компьютера;
- отсутствует официальная поддержка русского языка.
HWMonitor
HWMonitor — утилита для мониторинга основных параметров "железа" компьютера. С помощью приложения можно определить температуру процессора, жесткого диска, видеокарты и материнской платы, а еще посмотреть скорость вращения вентиляторов и напряжение. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит), но интерфейс англоязычный.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположена вся информация о системе. Показатели температуры процессора и видеокарты отображаются в разделе "Temperatures". Всего показано три параметра: текущая температура, минимальная и максимальная.
В разделе меню "Files" пользователи могут сохранить полученные данные мониторинга системы в отдельном файле на компьютере. Для этого нужно выбрать пункт "Save Monitoring data".
Преимущества программы:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс;
- просмотр подробной информации о системе;
- возможность сохранения отчета о мониторинге ПК.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
RealTemp
RealTemp — небольшая утилита для мониторинга температуры процессора и видеокарты со встроенным тестом для прогрева CPU. Программа поддерживает все процессоры семейства Intel Core и совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная.
После запуска RealTemp откроется главное окно. На первом этапе работы пользователям нужно открыть раздел "Settings". В окне настроек нужно отметить производителя видеокарты — ATI, Nvidia — чтобы приложение отображало температуру GPU.
После этого нужно перезапустить программу. Информацию о текущей температуре CPU и GPU отображается в главном окне. В случае с процессором показана максимальная и минимальная температура каждого ядра. Также в главном окне отображается загрузка ЦП.
Чтобы посмотреть подробную информацию о видеокарте, необходимо перейти в раздел "GPU". Здесь можно увидеть версию установленного драйвера, объем памяти, а также минимальный и максимальный показатель температуры.
Преимущества программы RealTemp:
- отслеживание температуры видеокарты и процессора в режиме реального времени;
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка;
- нет инструмента для создания отчетов о мониторинге показателей CPU и GPU.