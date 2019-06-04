Есть два основных способа определения версии драйвера. Первый — при помощи стандартных средств ОС Windows, и второй — при использовании специализированных утилит. Рассмотрим оба способа.
Как узнать версию драйвера стандартными средствами Windows?
Для определения версии драйвера будем использовать Windows-проложение "Диспетчер устройств":
- Откройте через меню "Пуск/Старт" программу "Выполнить" (находится в разделе служебных приложений) или нажмите комбинацию клавиш "Win + R", что также приведет к запуску этой программы.
- В отрывшееся окно впишите команду "devmgmt.msc" и нажмите клавишу ввода. Программа "Диспетчер устройств" будет запущена.
- На экране отобразится окно со списком разделов устройств вашего компьютера. В каждом разделе может находиться одно или более устройств. Найдите среди них то, у которого требуется определить версию установленного драйвера.
- Кликните по названию нужного устройства два раза мышкой. Откроется окно свойств.
- Перейдите во вкладку "Драйвер". Здесь и будет отображена версия установленного драйвера.
Если по каким-либо причинам стандартный способ определения версии драйвера не сработал, всегда можно воспользоваться альтернативным.
Как узнать версию драйвера при помощи специальных программ
Существует довольно большое количество утилит, способных определить версию установленного программного обеспечения того или иного устройства компьютера. Для примера возьмем программу AIDA64:
- Скачать AIDA64 можно с нашего сайта.
- После установки и запуска утилиты раскройте раздел "Устройства" в левой части основного окна.
- Выберите подраздел "Устройства Windows".
- В отобразившемся списке в центре окна найдите требуемое устройство и выберите его.
- В нижней части окна покажется полная информация об устройстве. В графе "Версия драйвера" находятся нужные нам данные.
Как узнать версию драйвера и автоматически обновить его?
Необходимость определения версии драйвера, скорее всего, вам потребовалось для последующего его обновления. В таком случае процедуру поиска актуального программного обеспечения устройства можно пропустить. Для автоматической установки последних версий драйверов существует специальная программа — DriverHub. Работать с ней очень просто:
- Здесь вы можете скачать менеджер драйверов DriverHub.
- Установите и запустите программу, после чего кликните по кнопке "Найти сейчас".
- Непродолжительное время утилита будет сканировать компьютер. Она считает информацию обо всех устройствах компьютера, включая версию установленных для них драйверов.
- По окончанию сканирования на экране отобразится примерно следующее:
- Чтобы посмотреть версию установленного драйвера у определенного устройства, сначала переключите программу DriverHub в режим работы эксперта:
- Далее просто кликните по названию нужного устройства. В столбце "Текущий драйвер" будет отображена версия ПО этого устройства:
- А в столбце "Новая версия" отобразится последняя имеющаяся в базе данных DriverHub версия программного обеспечения для выбранного устройства:
- Теперь вы сможете обновить драйвер. Не забудьте убрать галочки напротив всех остальных устройств в представленном списке (впрочем, если их оставить, программа автоматически обновит драйверы всех выбранных устройств).