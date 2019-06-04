Есть два основных способа определения версии драйвера. Первый — при помощи стандартных средств ОС Windows, и второй — при использовании специализированных утилит. Рассмотрим оба способа.

Как узнать версию драйвера стандартными средствами Windows? Для определения версии драйвера будем использовать Windows-проложение "Диспетчер устройств": Откройте через меню "Пуск/Старт" программу "Выполнить" (находится в разделе служебных приложений) или нажмите комбинацию клавиш "Win + R", что также приведет к запуску этой программы. В отрывшееся окно впишите команду "devmgmt.msc" и нажмите клавишу ввода. Программа "Диспетчер устройств" будет запущена. На экране отобразится окно со списком разделов устройств вашего компьютера. В каждом разделе может находиться одно или более устройств. Найдите среди них то, у которого требуется определить версию установленного драйвера. Кликните по названию нужного устройства два раза мышкой. Откроется окно свойств.

Перейдите во вкладку "Драйвер". Здесь и будет отображена версия установленного драйвера. Если по каким-либо причинам стандартный способ определения версии драйвера не сработал, всегда можно воспользоваться альтернативным.

Как узнать версию драйвера при помощи специальных программ Существует довольно большое количество утилит, способных определить версию установленного программного обеспечения того или иного устройства компьютера. Для примера возьмем программу AIDA64: Скачать AIDA64 можно с нашего сайта.

После установки и запуска утилиты раскройте раздел "Устройства" в левой части основного окна.

Выберите подраздел "Устройства Windows". В отобразившемся списке в центре окна найдите требуемое устройство и выберите его.

В нижней части окна покажется полная информация об устройстве. В графе "Версия драйвера" находятся нужные нам данные.