Программы для просмотра характеристик компьютера

Нередки ситуации, когда нужно быстро узнать, какая видеокарта стоит на компьютере или ноутбуке, сколько оперативной памяти доступно, точное название материнской платы и т.п. Обычно это можно сделать и с помощью встроенных возможностей системы, но программное обеспечение позволяет получить доступ к требуемой информации намного быстрее. К тому же, оно предоставляет больше полезных данных. Рассмотрим эти программы и их возможности.
SPECCY
Speccy — бесплатная утилита с простейшим интерфейсом на русском языке и мощным функционалом. Отображает подробную системную информацию и данные всех компьютерных комплектующих. Главное меню состоит из 11 подразделов — достаточно нажать на интересующий пункт, чтобы узнать детали.
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Программа позволяет просмотреть данные об операционной системе, центральном процессоре, оперативной памяти, системной плате, графических устройствах, различных накопителях, звуковых и периферийных устройствах, сети.
Каждый подраздел содержит много полезной информации. Например, в пункте «Центральный процессор» указывается его полное название, количество ядер, все технические характеристики, отдельные сведения по каждому ядру. «Графические устройства» отображают свойства монитора и всех видеокарт, имеющихся на устройстве, и т.д. Бонусом являются показатели датчиков температуры на отдельных комплектующих.
Скачать Speccy бесплатно можно для Windows (х32, х64) в виде портативной или обычной версии. Доступна возможность сохранения собранных данных в файл.
CPU-Z
CPU-Z — простая в использовании, бесплатная утилита, предназначенная для всех актуальных версий ОС Windows. Отображает технические данные практически всех основных компонентов ПК за исключением жесткого диска: материнской платы, процессора, BIOS, видеокарты, оперативной памяти.
Основной спецификацией программы является центральный процессор. Пользователю предоставляется информация о его названии, архитектуре, семействе, тактовой частоте (в режиме реального времени), объеме кэша всех уровней, количестве ядер и др. Сведения об аппаратном обеспечении можно просматривать прямо в интерфейсе утилиты или скачивать в текстовый файл.
До версии 1.52 в CPU-Z не поддерживался анализ видеоадаптера, но теперь можно просмотреть базовые сведения, такие как название, тип, объем и прочие. К слову, для более детального изучения видеокарты существует программа-аналог — GPU-Z, которая специализируется только на графическом процессоре.
HWMONITOR
HWMonitor — небольшая, но полезная программа, предоставляющая информацию о ключевых компьютерных комплектующих. Утилита содержит минимальный набор элементов управления. В главном меню указывается имя компьютера, нажав на которое, пользователь получает доступ к просмотру данных о следующем оборудовании:
- материнская плата (уровень напряжения, температура, скорость кулеров);
- центральный процессор (напряжение, температура, тактовая частота, загруженность, энергопотребление);
- носители информации (количество свободного места);
- видеокарта (напряжение, температура, загруженность, память, скорость работы системы охлаждения, тактовая частота).
Кроме просмотра информации в основном меню, предлагается создание текстового отчета. Скачать и установить HWMonitor на ПК с ОС Windows можно бесплатно. Интерфейс только на английском языке.
SISOFTWARE SANDRA
SiSoftware Sandra представляет собой комплексную программу, при помощи которой можно не только узнать характеристики компьютера, но и провести тестирование, а также диагностику аппаратного обеспечения. Имеется интуитивно понятный интерфейс на русском языке.
Общие средства анализа позволяют проверить состояние компонентов ПК, а именно: уровень напряжения, температуру, загруженность. По каждому устройству, как встроенному, так и внешнему, доступна подробная информация и данные о текущем состоянии.
На фоне других программ SiSoftware Sandra выделяется инструментами для диагностики программного обеспечения, а также проведения тестов с основными аппаратными средствами: процессором, видеокартой, накопителями, сетевым оборудованием, контроллером памяти и др.
Скачать SiSoftware Sandra на ПК (поддержка ОС Windows с 7 по 10) можно и бесплатно, но стоит помнить о том, что в такой версии функционал имеет определенные ограничения. Впрочем, для получения информации о характеристиках компьютера ее будет достаточно.
AIDA64
AIDA64 — одна из наиболее удобных утилит для просмотра технических свойств ПК, но в бесплатном режиме она доступна лишь на протяжении первых 30 дней использования. Для получения информации о компьютере этого должно хватить. Перечень возможностей программы довольно большой: сведения об аппаратном обеспечении, управление программами, безопасностью ПК, тестирование и др.
Главное меню представлено списком всех подразделов утилиты, при нажатии на которые открывается более детальная информация:
- компьютер;
- системная плата;
- операционная система;
- мультимедиа;
- отображение (графический процессор, монитор);
- хранение данных;
- сеть;
- устройства и др.
По каждому комплектующему программа предоставляет исчерпывающую информацию. Отдельным разделом идут датчики, которые показывают температуру, мощность, напряжение различных компонентов в режиме реального времени.