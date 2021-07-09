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Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Программы для просмотра характеристик компьютера

Обзор функций и возможностей программ для просмотра технических характеристик компьютера.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Нередки ситуации, когда нужно быстро узнать, какая видеокарта стоит на компьютере или ноутбуке, сколько оперативной памяти доступно, точное название материнской платы и т.п. Обычно это можно сделать и с помощью встроенных возможностей системы, но программное обеспечение позволяет получить доступ к требуемой информации намного быстрее. К тому же, оно предоставляет больше полезных данных. Рассмотрим эти программы и их возможности.

SPECCY

Speccy — бесплатная утилита с простейшим интерфейсом на русском языке и мощным функционалом. Отображает подробную системную информацию и данные всех компьютерных комплектующих. Главное меню состоит из 11 подразделов — достаточно нажать на интересующий пункт, чтобы узнать детали.

Speccy1

Программа позволяет просмотреть данные об операционной системе, центральном процессоре, оперативной памяти, системной плате, графических устройствах, различных накопителях, звуковых и периферийных устройствах, сети.

Каждый подраздел содержит много полезной информации. Например, в пункте «Центральный процессор» указывается его полное название, количество ядер, все технические характеристики, отдельные сведения по каждому ядру. «Графические устройства» отображают свойства монитора и всех видеокарт, имеющихся на устройстве, и т.д. Бонусом являются показатели датчиков температуры на отдельных комплектующих.

Скачать Speccy бесплатно можно для Windows (х32, х64) в виде портативной или обычной версии. Доступна возможность сохранения собранных данных в файл.

CPU-Z

CPU-Z — простая в использовании, бесплатная утилита, предназначенная для всех актуальных версий ОС Windows. Отображает технические данные практически всех основных компонентов ПК за исключением жесткого диска: материнской платы, процессора, BIOS, видеокарты, оперативной памяти.

CPU-Z

Основной спецификацией программы является центральный процессор. Пользователю предоставляется информация о его названии, архитектуре, семействе, тактовой частоте (в режиме реального времени), объеме кэша всех уровней, количестве ядер и др. Сведения об аппаратном обеспечении можно просматривать прямо в интерфейсе утилиты или скачивать в текстовый файл.

Программа CPU-Z

До версии 1.52 в CPU-Z не поддерживался анализ видеоадаптера, но теперь можно просмотреть базовые сведения, такие как название, тип, объем и прочие. К слову, для более детального изучения видеокарты существует программа-аналог — GPU-Z, которая специализируется только на графическом процессоре.

HWMONITOR

HWMonitor — небольшая, но полезная программа, предоставляющая информацию о ключевых компьютерных комплектующих. Утилита содержит минимальный набор элементов управления. В главном меню указывается имя компьютера, нажав на которое, пользователь получает доступ к просмотру данных о следующем оборудовании:

  • материнская плата (уровень напряжения, температура, скорость кулеров);
  • центральный процессор (напряжение, температура, тактовая частота, загруженность, энергопотребление);
  • носители информации (количество свободного места);
  • видеокарта (напряжение, температура, загруженность, память, скорость работы системы охлаждения, тактовая частота).

HWMonitor

Кроме просмотра информации в основном меню, предлагается создание текстового отчета. Скачать и установить HWMonitor на ПК с ОС Windows можно бесплатно. Интерфейс только на английском языке.

SISOFTWARE SANDRA

SiSoftware Sandra представляет собой комплексную программу, при помощи которой можно не только узнать характеристики компьютера, но и провести тестирование, а также диагностику аппаратного обеспечения. Имеется интуитивно понятный интерфейс на русском языке.

SiSoftware Sandra

Общие средства анализа позволяют проверить состояние компонентов ПК, а именно: уровень напряжения, температуру, загруженность. По каждому устройству, как встроенному, так и внешнему, доступна подробная информация и данные о текущем состоянии.

На фоне других программ SiSoftware Sandra выделяется инструментами для диагностики программного обеспечения, а также проведения тестов с основными аппаратными средствами: процессором, видеокартой, накопителями, сетевым оборудованием, контроллером памяти и др.

Программа SiSoftware Sandra

Скачать SiSoftware Sandra на ПК (поддержка ОС Windows с 7 по 10) можно и бесплатно, но стоит помнить о том, что в такой версии функционал имеет определенные ограничения. Впрочем, для получения информации о характеристиках компьютера ее будет достаточно.

AIDA64

AIDA64 — одна из наиболее удобных утилит для просмотра технических свойств ПК, но в бесплатном режиме она доступна лишь на протяжении первых 30 дней использования. Для получения информации о компьютере этого должно хватить. Перечень возможностей программы довольно большой: сведения об аппаратном обеспечении, управление программами, безопасностью ПК, тестирование и др.

AIDA64

Главное меню представлено списком всех подразделов утилиты, при нажатии на которые открывается более детальная информация:

  • компьютер;
  • системная плата;
  • операционная система;
  • мультимедиа;
  • отображение (графический процессор, монитор);
  • хранение данных;
  • сеть;
  • устройства и др.

Программа AIDA64

По каждому комплектующему программа предоставляет исчерпывающую информацию. Отдельным разделом идут датчики, которые показывают температуру, мощность, напряжение различных компонентов в режиме реального времени.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

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AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

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HWMonitor
HWMonitor

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Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

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SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

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