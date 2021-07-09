Программы для просмотра характеристик компьютера

Нередки ситуации, когда нужно быстро узнать, какая видеокарта стоит на компьютере или ноутбуке, сколько оперативной памяти доступно, точное название материнской платы и т.п. Обычно это можно сделать и с помощью встроенных возможностей системы, но программное обеспечение позволяет получить доступ к требуемой информации намного быстрее. К тому же, оно предоставляет больше полезных данных. Рассмотрим эти программы и их возможности.

SPECCY Speccy — бесплатная утилита с простейшим интерфейсом на русском языке и мощным функционалом. Отображает подробную системную информацию и данные всех компьютерных комплектующих. Главное меню состоит из 11 подразделов — достаточно нажать на интересующий пункт, чтобы узнать детали. 1 Программа позволяет просмотреть данные об операционной системе, центральном процессоре, оперативной памяти, системной плате, графических устройствах, различных накопителях, звуковых и периферийных устройствах, сети. Каждый подраздел содержит много полезной информации. Например, в пункте «Центральный процессор» указывается его полное название, количество ядер, все технические характеристики, отдельные сведения по каждому ядру. «Графические устройства» отображают свойства монитора и всех видеокарт, имеющихся на устройстве, и т.д. Бонусом являются показатели датчиков температуры на отдельных комплектующих. Скачать Speccy бесплатно можно для Windows (х32, х64) в виде портативной или обычной версии. Доступна возможность сохранения собранных данных в файл.

CPU-Z CPU-Z — простая в использовании, бесплатная утилита, предназначенная для всех актуальных версий ОС Windows. Отображает технические данные практически всех основных компонентов ПК за исключением жесткого диска: материнской платы, процессора, BIOS, видеокарты, оперативной памяти. Основной спецификацией программы является центральный процессор. Пользователю предоставляется информация о его названии, архитектуре, семействе, тактовой частоте (в режиме реального времени), объеме кэша всех уровней, количестве ядер и др. Сведения об аппаратном обеспечении можно просматривать прямо в интерфейсе утилиты или скачивать в текстовый файл. До версии 1.52 в CPU-Z не поддерживался анализ видеоадаптера, но теперь можно просмотреть базовые сведения, такие как название, тип, объем и прочие. К слову, для более детального изучения видеокарты существует программа-аналог — GPU-Z, которая специализируется только на графическом процессоре.

HWMONITOR HWMonitor — небольшая, но полезная программа, предоставляющая информацию о ключевых компьютерных комплектующих. Утилита содержит минимальный набор элементов управления. В главном меню указывается имя компьютера, нажав на которое, пользователь получает доступ к просмотру данных о следующем оборудовании: материнская плата (уровень напряжения, температура, скорость кулеров);

центральный процессор (напряжение, температура, тактовая частота, загруженность, энергопотребление);

носители информации (количество свободного места);

видеокарта (напряжение, температура, загруженность, память, скорость работы системы охлаждения, тактовая частота). Кроме просмотра информации в основном меню, предлагается создание текстового отчета. Скачать и установить HWMonitor на ПК с ОС Windows можно бесплатно. Интерфейс только на английском языке.

SISOFTWARE SANDRA SiSoftware Sandra представляет собой комплексную программу, при помощи которой можно не только узнать характеристики компьютера, но и провести тестирование, а также диагностику аппаратного обеспечения. Имеется интуитивно понятный интерфейс на русском языке. Общие средства анализа позволяют проверить состояние компонентов ПК, а именно: уровень напряжения, температуру, загруженность. По каждому устройству, как встроенному, так и внешнему, доступна подробная информация и данные о текущем состоянии. На фоне других программ SiSoftware Sandra выделяется инструментами для диагностики программного обеспечения, а также проведения тестов с основными аппаратными средствами: процессором, видеокартой, накопителями, сетевым оборудованием, контроллером памяти и др. Скачать SiSoftware Sandra на ПК (поддержка ОС Windows с 7 по 10) можно и бесплатно, но стоит помнить о том, что в такой версии функционал имеет определенные ограничения. Впрочем, для получения информации о характеристиках компьютера ее будет достаточно.