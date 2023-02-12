Стресс-тест процессора — что это и как сделать?

Стресс-тест — процедура, направленная на оказание максимальной нагрузки на центральный процессор (ЦП). Делается это с целью определения производительности (максимальной пропускной способности) ЦП и/или стабильности его функционирования в течении длительного времени при сильных вычислительных нагрузках. Разберемся, для чего и при помощи каких программ проводятся стресс-тесты.

CPU-Z — одна из самых известных бесплатных программ, в т.ч., и для стресс-тестирования процессоров. Отличается максимальной простотой использования, позволяет сравнивать результаты тестирования с результатами других пользователей CPU-Z. Для запуска стресс-тестирования при помощи данной утилиты достаточно проделать следующие простые действия:

Prime95

Бесплатная программа

Программа Prime95 хорошо известна в кругу оверлокеров (пользователей, «одержимых идеей» разгонять все процессоры, которые попадают к ним в руки). Используя в нагрузочных тестах целочисленные инструкции и инструкции с плавающей запятой, утилита обеспечивает процессор последовательной и поддающейся проверке рабочей нагрузкой для проверки стабильности самого ЦП и кэш-памяти трех уровней (L1, L2 и L3). Программа Prime95 также поддерживает многопроцессорные/многоядерные системы, что позволяет обеспечить пользователя мощным инструментом стресс-тестирования с высокой и длительной нагрузкой.

Для нагрузки процессора Prime95 «заставляет» его искать квадраты больших чисел, для чего используется алгоритм быстрого преобразования Фурье (Fast Fourier Transform или FFT).

Утилита Prime95 довольно проста в использовании. Для запуска стресс-теста в ней нужно проделать следующее:

При первом запуске программы кликаем по кнопке «Just Stress Testing» (если нет желания присоединяться к сообществу GIMPS).

Если этого сообщения при запуске не появляется, вызываем меню «Options» и выбираем в нем пункт «Torture Test…»:

На экране отобразится окно с настройками стресс-тестирования, которое стоит рассмотреть немного подробней.

Как видно, в окне «Run a Torture Test» представлено 5 режимов тестирования, не считая деактивированного, по которому нельзя клинкуть (возможно, данный тест нельзя запустить на имеющемся процессоре). По умолчанию выбран вариант «Blend (all of the above)», предполагающий поочередное использование всех перечисленных выше 3-х режимов тестирования (отличаются минимальным и максимальным размером быстрого преобразования Фурье):

«Smallest FFTs». Стресс-тестирование процессора без использования внешней памяти (ОЗУ). Данные для последующего вычисления будут храниться во внутренней памяти ЦП — кэшах первого (L1) и второго уровня (L2). Стресс-тесту в этом режиме подвергнется не только процессор, но и сама внутренняя память. Метки «high power» и «heat» в описании режима тестирования говорят о том, что ЦП будет потреблять много электроэнергии, также он сильно нагреется. «Small FFTs». В отличие от предыдущего, данный режим дополнительно нагружает первый уровень (L1) кэш-памяти ЦП. Тестирование предполагает использование максимально доступной мощности электропитания и, как следствие, ведет к более сильному, чем в предыдущем режиме, нагреву процессора. «Large FFTs». А этот стресс-тест призван проверить стабильность работы контроллера памяти и самой памяти (ОЗУ). «Custom». Режим, позволяющий пользователям самостоятельно изменить параметры стресс-тестирования, а именно: Задать минимальный (Min FFT size)/максимальный (Max FFT size) размер быстрого преобразования Фурье

Задать размер памяти, что будет выделена под хранение данных (Memory to use). Если установить галочку «Run FFTs in-place», то весь доступный на компьютере объем ОЗУ будет выделен под работу программы Prime95.

Задать время в минутах для нагрузки процессора вычислением каждого из значения размера быстрого преобразования Фурье.

Отметим, что в верхней части окна настроек тестирования пользователь может задать количество ядер процессора, которые будут подвергнуты стресс-тесту (Number of cores to torture test), а также включить/выключить опцию многопоточных вычислений (Use hyperthreading).

При старте тестировании (сразу после нажатия «OK») в основном окне программы будут созданы встроенные окна — пол количеству ядер процессора. Результаты тестирования будут отображены в главном из встроенных окон — «Main thread»:

Программа Prime95 также может использоваться в качестве службы, непрерывно наблюдающей за стабильностью работы процессора. Для этого следует активировать опцию автозапуска (Options > Start at Logon), задать параметры работы утилиты в данном режиме (Options > Preferences), ограничить потребляемые в ходе тестирования ресурсы компьютера, если это необходимо (Options > Resource Limits). Но работу программы в данном режиме мы здесь рассматривать не будем, т.к. это немного другая тема.