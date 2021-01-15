Служебные программы для проверки и настройки компьютера

Существует огромное количество программ, специализирующихся на проверке (диагностике) и тонкой настройке компьютера. Если точнее — не компьютера, а операционной системы и отдельно взятых устройств ПК. Подобные утилиты всегда присутствуют в арсенале специалистов по ремонту ПК, а также у продвинутых пользователей.

Рассмотрим основные категории служебных программ с конкретными примерами.

Программы для получения информации о компьютере Входящие в эту категорию программы предназначены для определения подробных характеристик всех или определенных устройств ПК и/или получения сведений об установленном программном обеспечении компьютера. Они служат для идентификации аппаратных компонентов ПК и установленных на нем пользовательских и системных программ, включая драйверы устройств, специализированные библиотеки и т.п. Удобство использования таких программ заключается в том, что они выводят полученную информацию в удобочитаемом для пользователя виде и с наименьшими временными затратами. Ведь практически любую информацию о своем компьютере опытный пользователь сможет получить и самостоятельно, используя предусмотренные для этого в системе функции.

AIDA64 Ярким примером служебной программы для сбора сведений о компьютере является AIDA64. При помощи этого приложения можно получить буквально всю информацию, касающуюся, как аппаратного, так и программного обеспечения ПК, в том числе: Технические сведения (модель, характеристики, поддерживаемые технологии и т.п.) обо всех комплектующих компонентах компьютера, включая малоразмерные устройства, встроенные в материнскую плату (различные чипы, интерфейсы и т.п.).

Сведения о программном обеспечении устройств ПК (драйверах) с отображением имен файлов, входящих в состав драйвера.

Сведения об операционной системе, начиная от развернутых служб и используемых системных/пользовательских программ, заканчивая DLL-библиотеками, текущей конфигурацией ОС, протоколами событий.

Сетевые данные, включая сведения о сетевых устройствах и общедоступных ресурсах, и многое другое. 1 Помимо прочего, в AIDA64 присутствует функционал по тестированию производительности оперативной памяти и процессора, что относит данное приложение к другой категории служебных программ (для тестирования ПК).

HWiNFO HWiNFO — аналог предыдущей программы, но более скромным функционалом. Основная задача данной утилиты — отображение только самой важной информации об устройствах компьютера и программном обеспечении (драйверах), отвечающих за их взаимодействие с операционной системой. Программа HWiNFO имеет малый размер (всего 8 Мб, если считать версии для 32-х и 64-х разрядных ОС Windows) и может работать прямо с флешки (портативная ее версия). С ее помощью можно быстро получить сведения о процессоре, материнской плате и встроенных в нее устройствах (включая чип BIOS), видеокарте, оперативной памяти, аудиокарте, накопителях, портах, сетевых картах. В качестве дополнительного функционала в HWiNFO предусмотрены средства мониторинга за текущим состоянием/параметрами всех основных вычислительных компонентов компьютера.

Программы для тестирования компьютера К этой категории относятся программы, служащие для тестирования/диагностики отдельно взятых устройств компьютера. Выше мы упоминали, что к ним относится AIDA64, но все же тестирование — эта одна из функций этой утилиты. А вот примеры самых известных узкоспециализированных программ для тестирования и диагностики каждого из основных вычислительных компонентов компьютера: CPU-Z. Утилита предназначена, главным образом, для получения информации и тестирования центрального процессора (ЦП) компьютера. Способна, в т.ч., выполнять тест производительности и стресс-тест (определение устойчивости устройства к высоким нагрузкам в течение продолжительного времени) процессоров. OCCT. Более продвинутая в функциональном плане утилита для тестирования центрального процессора и видеокарты, а также диагностики системы питания компьютера. Furmark. Эта программа тестирует производительность и ставит стресс-тесты над видеокартами в нескольких режимах. Утилиту часто используют, в т.ч., для проверки работоспособности графических адаптеров перед покупкой (как правило, БУ-устройств). Проводимое программой тестирование задействуют все доступные ресурсы видеокарты, и если она имеет какие-либо аппаратные повреждения, они обязательно обнаружатся. MemTest86. А это самая известная утилита для тестирования работоспособности оперативной памяти. В отличие от других программ, она запускается не из операционной системы, а с загрузочной флешки или диска (по-другому тестировать ОЗУ на ошибки и не получится). На данный момент утилита обзавелась и другими функциями, но они платные (присутствуют в Pro-версии MemTest86). Как и Furmark, MemTest86 используется для предпродажного тестирования ОЗУ. Victoria HDD. Утилита для считывания S.M.A.R.T. атрибутов жестких дисков и SSD-накопителей, тестирования скорости их работы и выявления ошибок (битых/медленных секторов). Наравне с MemTest86 и Furmark программа Victoria HDD зачастую служит инструментом для предпродажного тестирования жестких и SSD-дисков. Также широко применяется специалистами сервисных центров, занимающихся ремонтом жестких дисков (при помощи Victoria HDD можно, например, исправлять битые сектора путем их переназначения).

Программы для настройки Windows Существуют десятки утилит, предоставляющих возможность изменять самые различные параметры Windows. Такие программы именуются «твикерами» (tweakers). В большинстве случаев они способны изменять только те параметры ОС, которые пользователь может изменить и самостоятельно. Но в Windows многие настройки скрыты глубоко в "дебрях" системных каталогов, файлов, реестре и т.д., потому обычные пользователи даже и не подозревают об их существовании. Программы-твикеры значительно упрощают задачу изменения системных параметров, превращая этот процесс в простановку галочек, нажатие кнопок, перемещение ползунков и т.д. Ярким примером одной из таких утили является Ultimate Windows Tweaker. Рассмотрим вкратце ее функциональные возможности.