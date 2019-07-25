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Инструкции 09.04.2026 6 минут

Как узнать характеристики компьютера и ноутбука?

Программы для определения модели процессора, видеокарты, памяти и других компонентов ПК.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При покупке Б/У компьютера или ноутбука и в ряде других ситуаций бывает необходимым определить его основные технические характеристики. Сделать это можно несколькими способами.

ОПРЕДЕЛЯЕМ "ПОВЕРХНОСТНЫЕ" ПАРАМЕТРЫ ПК

Если компьютер приобретается для работы (запуск офисных программ, серфинг в интернете, общение по видеосвязи и т.д.), вполне достаточным будет определить следующие его характеристики:

  • Разрядность, количество ядер и тактовая частота центрального процессора (ЦП).
  • Объем оперативной памяти (ОЗУ).
  • Объем памяти видеокарты (не играет большой роли для офисного использования компьютера).
  • Объем дискового пространства (место на жестком диске).
  • Для ноутбуков — характеристики аккумулятора.

Все перечисленные параметры мы назвали "поверхностными", т.к. они отображают приблизительный уровень производительности компьютера (за исключением последних двух пунктов).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПК СРЕДСТВАМИ WINDOWS

Компьютер включен, что с ним делать дальше? Начнем с процессора и оперативной памяти.

Процессор и ОЗУ. Основные характеристики этих компонентов можно быстро определить следующим образом:

  • Сделайте правый клик мышью по значку "Этот компьютер", затем выберите из контекстного меню пункт "Свойства":

Свойства компьютера

  • Откроется окно "Система":

Окно "Система"

Обратите внимание на все, что выделено на изображении выше:

  • Операционная система "Windows 10". Это может сказать о многом. Если компьютер "тянет" последнюю версию Windows, это уже означает, что он более-менее современный.
  • Напротив параметра "Процессор" можно увидеть тактовую частоту процессора (в нашем случае — 2,9 GHz/ГГц). Если здесь указано только одно значение, то процессор — одноядерный. Если два и более — многоядерный.
  • Установленная память ОЗУ. Это и есть объем оперативной памяти. В нашем случае — 6 Гб.
  • Напротив параметра "Тип системы" сначала указывается разрядность операционной системы, а затем — через запятую — разрядность процессора. Даже если Windows будет 32-разрядная, процессор все равно может быть 64-разрядным (или x64).

Что еще мы не определили? Количество ядер. В окне "Система" не всегда отображается действительное количество ядер процессора, особенно, если их более двух. Воспользуемся для получения нужной информации о ЦПУ системным приложением "Сведения о системе":

  • Выполните на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R".
  • В открывшееся окошко впишите — msinfo32 — затем нажмите "ОК".

Выполнение команды msinfo32

  • Или откройте меню "Пуск". Для Windows 10: найдите раздел "Средства администрирования", затем "Сведения о системе".

Открытие Сведений о системе в Windows 10

  • Для Windows 7: последовательно перейдите "Все приложения", "Стандартные", "Служебные". Запустите приложение "Сведения о системе".

Открытие Сведений о системе в Windows 7

  • Во вновь открывшемся окне перейдите во вкладку "Сведения о системе", затем найдите в центральной его части строку "Процессор".

Сведения о системе

  • Нужные данные о процессоре получены.

Объем жестких дисков. От объема имеющегося дискового пространства производительность компьютера зависит в меньшей степени, однако влияет на его стоимость. Увидеть полную информацию о подключенных к компьютеру жестких дисках (и не только) можно в системном приложении "Управление компьютером":

  • Перейдите в "Панель управления", установите режим просмотра "Мелкие значки" (левый верхний угол окна), затем перейдите в раздел "Администрирование".

Панель управления

  • В новом открывшемся окне запустите приложение "Управление компьютером".

Окно Администрирование

  • В левой части окна откройте раздел "Запоминающие устройства", затем перейдите во вкладку "Управление дисками".

Окно Управление компьютером > Управление дисками

  • В нижней части окна перечислены все запоминающие устройства, подключенные к компьютеру, с информацией об их объемах.

Объем памяти видеокарты. Способ определения объема памяти графического адаптера зависит от того, установлен ли на него драйвер или нет. Все последние версии Windows (особенно в случае с ноутбуками) обычно включают в себя драйверы различных видеокарт, потому сложностей в определении требуемого параметра возникнуть не должно.

Объем памяти графического адаптера также можно получить из приложения "Сведения о системе".

  • Откройте раздел "Компоненты".
  • Перейдите в подраздел "Дисплей".
  • Напротив элемента "ОЗУ адаптера" будет указан объем видеопамяти в байтах:

Определение объему ОЗУ видеокарты

  • Если эту цифру дважды разделить на 1024, можно будет узнать объем памяти в мегабайтах. В нашем случае это — 2 147 483 648/ 1024/1024 = 2048 Мб (или 2 Гб).

Однако в случае с видеокартами существует еще один важный параметр — ширина шины (чаще это называют "битностью" видеокарты), значительно влияющая на производительность графического адаптера. И для определения этой характеристики лучше использовать специализированные утилиты. Работа с одной из таких программ — следующая тема статьи.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПК

Стандартные средства Windows не обеспечивают полноценным инструментарием для получения полноценной информации о характеристиках компьютера. Для этих целей созданы специализированные утилиты, одна из которых — AIDA64. Если нужно узнать подробные характеристики того или иного компонента компьютера, то средствами Windows сделать это — довольно сложное мероприятие, гораздо проще использовать AIDA64 или аналогичную программу.

Характеристики процессора. Для получения характеристик ЦП откройте в программе AIDA64 раздел "Системная плата", затем подраздел "ЦП":

Характеристики процессора в AIDA64

Что нам здесь интересно:

  • Исходная частота (там самая тактовая частота).
  • Размера кэша L1/2/3/4 — также влияет на производительность ЦП.
  • Тип разъема (также называются "сокетом"). В нашем случае — LGA 1155 — устаревающий разъем. Самый современный процессор в компьютер установить уже не получится.
  • Количество ядер отображено в разделах "Multi CPU" (CPU1, CPU2 и т.д.) и "Загрузка ЦП" (ЦП 1/Ядро 1, ЦП / Ядро 2 и т.д.).

Более подробные технические характеристики процессора можно посмотреть в подразделе "CPUID":

Подробные характеристики процессора в AIDA64

Характеристики оперативной памяти. Переходим в подраздел "Память":

Характеристики оперативной памяти в AIDA64

Смотрим здесь общий объем ОЗУ. Если же требуется получить более подробную информацию об оперативной памяти (отдельно по каждой, если их несколько), перейдите в подраздел "SPD":

Дополнительные сведения об ОЗУ в AIDA64

В верхней части окна отображено название каждой планки ОЗУ. В нашем случае их две. Выделите любую. Здесь:

  • Тип памяти (поколение). На момент написания статьи последним поколением ОЗУ являлось DDR4. Т.е. в нашем случае можно говорить о том, что установленные планки оперативной памяти уже устарели.
  • Скорость памяти (тактовая частота). Здесь все понятно — чем выше, тем производительнее ОЗУ.

Вам также может быть интересно, какой тип памяти и ее максимальный объем можно установить в имеющийся компьютер. Перейдите во вкладку "Чипсет" и выберите в верхней части окна раздел "Северный мост":

Сведения о северном мосте в AIDA64

А в разделе "Системная плата" можно посмотреть количество разъемов (гнезд) в материнской плате под установку оперативной памяти:

Сведения о материнской плате в AIDA64

Кстати, здесь же можно изучить и другие параметры материнской платы, но их, как правило, не относят к основным характеристикам компьютера, поэтому про здесь этот вопрос не рассматривался.

Характеристики видеокарты. Тут все просто. Раскройте раздел "Отображение", в нем перейдите в подраздел "Графический процессор":

Характеристики видеокарты а AIDA64

На изображении выше выделены те самые "поверхностные" характеристики графического адаптера. Но на производительность устройства влияют и другие параметры, которые можно увидеть в этой же вкладке.

Характеристики жестких дисков. Открываем раздел "Хранение данных", оттуда переходим в подраздел "Физические диски":

Характеристики жестких дисков в AIDA64

Объем каждого из жестких дисков отображен в верхней части окна AIDA64.

Характеристики аккумулятора ноутбуков. Для мобильных компьютеров еще одним важным ценообразующим параметром является емкость и текущий износ (в случае с Б/У техникой) аккумулятора (вот подробная инструкция). В программе AIDA64 можно получить и эти сведения. Откройте раздел "Компьютер", затем подраздел "Электропитание":

Характеристики аккумулятора в AIDA64

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

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