Как узнать характеристики компьютера и ноутбука?

При покупке Б/У компьютера или ноутбука и в ряде других ситуаций бывает необходимым определить его основные технические характеристики. Сделать это можно несколькими способами.

ОПРЕДЕЛЯЕМ "ПОВЕРХНОСТНЫЕ" ПАРАМЕТРЫ ПК Если компьютер приобретается для работы (запуск офисных программ, серфинг в интернете, общение по видеосвязи и т.д.), вполне достаточным будет определить следующие его характеристики: Разрядность, количество ядер и тактовая частота центрального процессора (ЦП).

Объем оперативной памяти (ОЗУ).

Объем памяти видеокарты (не играет большой роли для офисного использования компьютера).

Объем дискового пространства (место на жестком диске).

Для ноутбуков — характеристики аккумулятора. Все перечисленные параметры мы назвали "поверхностными", т.к. они отображают приблизительный уровень производительности компьютера (за исключением последних двух пунктов).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПК СРЕДСТВАМИ WINDOWS Компьютер включен, что с ним делать дальше? Начнем с процессора и оперативной памяти. Процессор и ОЗУ. Основные характеристики этих компонентов можно быстро определить следующим образом: Сделайте правый клик мышью по значку "Этот компьютер", затем выберите из контекстного меню пункт "Свойства": Откроется окно "Система": Обратите внимание на все, что выделено на изображении выше: Операционная система "Windows 10". Это может сказать о многом. Если компьютер "тянет" последнюю версию Windows, это уже означает, что он более-менее современный.

Напротив параметра "Процессор" можно увидеть тактовую частоту процессора (в нашем случае — 2,9 GHz/ГГц). Если здесь указано только одно значение, то процессор — одноядерный. Если два и более — многоядерный.

Установленная память ОЗУ. Это и есть объем оперативной памяти. В нашем случае — 6 Гб.

Напротив параметра "Тип системы" сначала указывается разрядность операционной системы, а затем — через запятую — разрядность процессора. Даже если Windows будет 32-разрядная, процессор все равно может быть 64-разрядным (или x64). Что еще мы не определили? Количество ядер. В окне "Система" не всегда отображается действительное количество ядер процессора, особенно, если их более двух. Воспользуемся для получения нужной информации о ЦПУ системным приложением "Сведения о системе": Выполните на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R".

В открывшееся окошко впишите — msinfo32 — затем нажмите "ОК". Или откройте меню "Пуск". Для Windows 10: найдите раздел "Средства администрирования", затем "Сведения о системе". Для Windows 7: последовательно перейдите "Все приложения", "Стандартные", "Служебные". Запустите приложение "Сведения о системе". Во вновь открывшемся окне перейдите во вкладку "Сведения о системе", затем найдите в центральной его части строку "Процессор". Нужные данные о процессоре получены. Объем жестких дисков. От объема имеющегося дискового пространства производительность компьютера зависит в меньшей степени, однако влияет на его стоимость. Увидеть полную информацию о подключенных к компьютеру жестких дисках (и не только) можно в системном приложении "Управление компьютером": Перейдите в "Панель управления", установите режим просмотра "Мелкие значки" (левый верхний угол окна), затем перейдите в раздел "Администрирование". В новом открывшемся окне запустите приложение "Управление компьютером". В левой части окна откройте раздел "Запоминающие устройства", затем перейдите во вкладку "Управление дисками". В нижней части окна перечислены все запоминающие устройства, подключенные к компьютеру, с информацией об их объемах. Объем памяти видеокарты. Способ определения объема памяти графического адаптера зависит от того, установлен ли на него драйвер или нет. Все последние версии Windows (особенно в случае с ноутбуками) обычно включают в себя драйверы различных видеокарт, потому сложностей в определении требуемого параметра возникнуть не должно. Объем памяти графического адаптера также можно получить из приложения "Сведения о системе". Откройте раздел "Компоненты".

Перейдите в подраздел "Дисплей".

Напротив элемента "ОЗУ адаптера" будет указан объем видеопамяти в байтах: Если эту цифру дважды разделить на 1024, можно будет узнать объем памяти в мегабайтах. В нашем случае это — 2 147 483 648/ 1024/1024 = 2048 Мб (или 2 Гб). Однако в случае с видеокартами существует еще один важный параметр — ширина шины (чаще это называют "битностью" видеокарты), значительно влияющая на производительность графического адаптера. И для определения этой характеристики лучше использовать специализированные утилиты. Работа с одной из таких программ — следующая тема статьи.