Что такое троттлинг процессора на ПК и можно ли его отключить?

Во время работы компьютера можно заметить резкое снижение производительности. Особенно это заметно, когда запущено 2-3 мощные программы, например, видеоредактор и утилита для обработки фотографий. Одна из причин снижения производительности — перегревание процессора. Когда повышается температура ЦП, запускается защитный механизм. Он называется троттлинг.

Что такое троттлинг процессора? Троттлинг — специальный механизм, который защищает процессор от термических повреждений. Он снижает температуру ЦП, тем самым уменьшая риск выхода чипа из строя. Чтобы уменьшить нагрев и дать возможность чипу выводить тепло, начинается процесс пропуска машинных тактов (когда процессор достигает определенной отметки температуры). Чем больше тактов пропущено, тем медленнее работает система. Показатели температуры, при которых начинается троттлинг, могут быть разные. Например, на одном компьютере с процессором Intel, защитный механизм может запуститься при достижении отметки 70 градусов. Другая модель ЦП может работать до 100 градусов и только после преодоления этого порога начинается троттлинг. Когда процессор достигнет критической отметки температуры, компьютер отключится в принудительном порядке. Это нужно, чтобы чип не сгорел от перегрева. Критическая температура — максимально возможное значение температуры работы кристалла. В процессоре есть термодатчики. Они измеряют температуру ЦП. Посмотреть показатели можно с помощью сторонних программа ( AIDA64 ) или через BIOS.

Можно ли отключить троттлинг? Отключить троттлинг можно, но делать это крайне не рекомендуется. Если отключить защитный механизм процессора от термических повреждений, чип быстро выйдет из строя. В этом случае владельцу ПК предстоит дорогостоящая замена ЦП, так как отремонтировать старый не получится. Несмотря на возможные последствия, некоторые пользователи деактивируют троттлинг. В разных версиях BIOS Legacy и UEFI есть опция, которая отключает защитный механизм процессора. Для этого нужно изменить показатель критической температуры чипа. В BIOS этот пункт называется "CPU Warning Temperature". По умолчанию может быть установлена отметка 70 градусов — после этого запускается троттлинг. Изменив этот параметр на более высокий показатель, можно отключить троттлинг. Еще один вариант — использование программы ThrottleStop . Утилита бесплатная. Установка не требуется — достаточно скачать и распаковать архив на ПК. В софте есть разные опции, которые позволяют ограничить троттлинг. Рассмотрим их более подробно: Clock Modulation, Chipset Modulation. Этот параметр дает возможность ограничить троттлинг процессора, если он инициирован материнской платой или самим ЦП. Если исправить базовые значения, то можно повысить производительность работы чипа — при достижении определенной отметки нагрева, процесс пропуска машинных тактов не запустится. При этом, есть серьезный риск критического перегрева ЦП.

Turbo Boost. В некоторых случаях этот режим помогает ограничить троттлинг. Он увеличивает тактовую частоту процессора, если начинается принудительный пропуск тактов.

C1E. Если активировать эту опцию, то производительность процессора будет снижаться только когда компьютер находится в состоянии бездействия. В обратном случае, чип работает на максимальной мощности.