Как узнать модель видеокарты? Разные способы

Для поиска драйверов, замены, ремонта или продажи видеокарты часто нужно узнать ее точную модель. Это можно сделать разными способами. Разберем несколько простых методов определения модели установленной в компьютер видеокарты или видеоадаптера.

Диспетчер устройств Основной способ просмотреть модели комплектующих ПК в Windows — запустить Диспетчер устройств. Он позволяет узнать точные названия большинства комплектующих, в том числе, видеокарты. Открыть Диспеитчер можно разными методами. Например, через поиск на панели задач или командой devmgmt.msc в окне Выполнить.

Раскройте раздел Видеоадаптеры, чтобы открыть список установленных видеокарт.



Утилита DirectX Вместе с DirectX в Windows встраивается утилита Средство диагностики, в которой также можно узнать модель видеокарты. Для запуска программы откройте окно Выполнить сочетанием кнопок Windows и R, введите в него команду dxdiag и нажмите Enter. Перейдите во вкладку Монитор, чтобы открыть сведения об устройстве. Иногда этот раздел может называться Экран.



GPU-Z GPU-Z — это популярная утилита, отображающая полные характеристики установленного видеоадаптера. Загрузите инсталлятор и установите приложение. На экране отобразится модель видеокарты.



AIDA64 AIDA64 — одна из самых популярных программ для просмотра характеристик ПК. Она имеет две версии: платную и бесплатную. Базового функционала последней достаточно, чтобы узнать модель видеоадаптера. Откройте раздел Дисплей и перейдите в Видео Windows. В правой части окна отобразятся сведения об устройстве.



Speccy Узнать модель карты также можно в программе Speccy. Утилита платная, но имеет издание Free, которого достаточно для этих целей. Сведения о видеокарте будут доступны в разделе Graphics.



NVIDIA Control Panel Если вы используете видеокарту NVIDIA, то для определения модели устройства можете воспользоваться утилитой Control Panel от производителя. Обычно ее устанавливают вместе с видеодрайверами. Чтобы запустить ее, кликните ПКМ по пустому месту на рабочем столе и щелкните по пункту NVIDIA Control Panel. В новом окне будут видны сведения об устройстве.



Визуальный осмотр Альтернативный метод — осмотреть устройство внешне. Для этого нужно выключить компьютер, отключить его от электросети и открыть левую крышку корпуса. Затем следует открутить винт, который крепит видеокарту, снять устройство и осмотреть его. На нем должна присутствовать наклейка с полным названием модели.