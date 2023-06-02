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Инструкции 05.06.2023 3 минуты

Как узнать модель видеокарты? Разные способы

Разные способы определения модели видеокарты на ПК.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для поиска драйверов, замены, ремонта или продажи видеокарты часто нужно узнать ее точную модель. Это можно сделать разными способами. Разберем несколько простых методов определения модели установленной в компьютер видеокарты или видеоадаптера.

Диспетчер устройств

Основной способ просмотреть модели комплектующих ПК в Windows — запустить Диспетчер устройств. Он позволяет узнать точные названия большинства комплектующих, в том числе, видеокарты. Открыть Диспеитчер можно разными методами. Например, через поиск на панели задач или командой devmgmt.msc в окне Выполнить.

Меню Пуск

Раскройте раздел Видеоадаптеры, чтобы открыть список установленных видеокарт.

Диспетчер устройств

Утилита DirectX

Вместе с DirectX в Windows встраивается утилита Средство диагностики, в которой также можно узнать модель видеокарты. Для запуска программы откройте окно Выполнить сочетанием кнопок Windows и R, введите в него команду dxdiag и нажмите Enter. Перейдите во вкладку Монитор, чтобы открыть сведения об устройстве. Иногда этот раздел может называться Экран.

dxdiag

GPU-Z

GPU-Z — это популярная утилита, отображающая полные характеристики установленного видеоадаптера. Загрузите инсталлятор и установите приложение. На экране отобразится модель видеокарты.

GPU-Z

AIDA64

AIDA64 — одна из самых популярных программ для просмотра характеристик ПК. Она имеет две версии: платную и бесплатную. Базового функционала последней достаточно, чтобы узнать модель видеоадаптера.

Откройте раздел Дисплей и перейдите в Видео Windows. В правой части окна отобразятся сведения об устройстве.

AIDA64

Speccy

Узнать модель карты также можно в программе Speccy. Утилита платная, но имеет издание Free, которого достаточно для этих целей. Сведения о видеокарте будут доступны в разделе Graphics.

Speccy

NVIDIA Control Panel

Если вы используете видеокарту NVIDIA, то для определения модели устройства можете воспользоваться утилитой Control Panel от производителя. Обычно ее устанавливают вместе с видеодрайверами. Чтобы запустить ее, кликните ПКМ по пустому месту на рабочем столе и щелкните по пункту NVIDIA Control Panel. В новом окне будут видны сведения об устройстве.

NVIDIA Control Panel

Визуальный осмотр

Альтернативный метод — осмотреть устройство внешне. Для этого нужно выключить компьютер, отключить его от электросети и открыть левую крышку корпуса. Затем следует открутить винт, который крепит видеокарту, снять устройство и осмотреть его. На нем должна присутствовать наклейка с полным названием модели.

Что делать, если вместо модели видеокарты отображается строка Стандартный видеоадаптер Microsoft?

Некорректное отображение видеокарты в Диспетчере устройств и других программах говорит об отсутствии драйверов для нее в системе. Это может сопровождаться проблемами с разрешением экрана. Чтобы исправить это, нужно загрузить необходимые компоненты.

Установить видеодрайвера можно двумя методами: скачать их с сайта производителя комплектующего или воспользоваться специальными приложениям, которые загружают компоненты в автоматическом режиме. Рассмотрим второй способ на примере утилиты DriverHub.

DriverHub — это одна из самых распространенных программ для автоматической установки драйверов. Утилиту можно скачать с официального сайта. При установке следует обратить внимание на опцию загрузки дополнительного ПО. Ее нужно отключить, если программы не нужны. Для этого выберите пункт Выборочная установка и щелкните на Пропустить все.

DriverHub

После установки запустите программу и кликните на кнопку Найти сейчас, чтобы запустить проверку.

Программа DriverHub

Программа предложит скачать и инсталлировать найденные драйвера. После их установки необходимо перезагрузить ПК.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
DirectX
DirectX

Версия 12

Графическая библиотека DirectX

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)

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