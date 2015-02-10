SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PDFsam

В данном списке представлены программы для замены PDFsam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PDFsam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

doPDF
doPDF

Версия 11.9.530

Программа для создания и конвертации документов в PDF

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor

Версия 11.1.0.0

Программа для просмотра и редактирования PDF-документов

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
pdfFactory
pdfFactory

Версия 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
PDF Commander
PDF Commander

Версия 17.0

Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDFStorm Desktop
PDFStorm Desktop

Версия 1.0.0

Программа для открытия и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sumatra PDF
Sumatra PDF

Версия 3.6.1

Просмотр и редактирование PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
CutePDF Professional
CutePDF Professional

Версия 4.0.1.4

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
PDFChef
PDFChef

Версия 22.2.0

Программа для открытия, создания и редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Версия 8.1.6

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Studio
PDF Studio

Версия 2018.3.1

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
Foxit Advanced PDF Editor
Foxit Advanced PDF Editor

Версия 3.1.0.0

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Master PDF Editor
Master PDF Editor

Версия 5.1.68

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Foxit PDF Creator
Foxit PDF Creator

Версия 3.1

Создание и редактирование PDF-документов

Оценок пока нет
Free PDF Editor
Free PDF Editor

Версия 1.3

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Adobe Acrobat XI Standard
Adobe Acrobat XI Standard

Версия 11.0

Создавайте и редактируйте документы PDF.

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