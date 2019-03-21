PDF Editor — программа для редактирования PDF-файлов с широким набором функций. Приложение поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит/64-бит), предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.
Программа PDF Editor
Программа PDF Editor предоставляет практически безграничные возможности в плане редактирования PDF-файлов, позволяя оперировать с текстом и изображениями так, как это делают продвинутые текстовые редакторы типа Microsoft Word. Помимо редактирования имеющихся, PDF Editor позволяет создавать PDF-документы с нуля, предоставляя широкие возможности для их наполнения текстом и графическими элементами.
Основные инструменты редактирования. Редактор PDF Editor располагает следующими базовыми инструментами редактирования:
- Быстрое любых выделение объектов мышью. В зависимости от типа выделяемого объекта (текст или графика) при двойном клике либо появляется возможность ввода символов, либо запускается встроенный редактор изображений.
- Возможность перетаскивания мышью выделенных объектов в любую область документа.
- Вставка изображений в документ из буфера обмена.
- Возможность добавления текста в любую область документа с предварительным его форматированием (шрифт, цвет, размер, интервал, выравнивание и т.д.), для чего предусмотрен отдельный текстовый редактор.
- Копирование страницы или ее части в буфер обмена как изображение и другие.
Это далеко не все операции, которые PDF Editor способен выполнять над текстом.
Действия над страницей. Пользователи PDF Editor имеют возможность выполнения различных операций над страницами отрытого PDF-документа, включая:
- Быстрое удаление.
- Обрезка страницы путем выделения мышью нужного фрагмента (остальная часть будет удалена).
- Изменение размеров страниц.
- Вращение страницы на произвольный угол.
- Перемещение всего содержимого внутри страницы.
- Замена цвета заднего фона.
- Различные варианты вставки страниц (пустые, из других PDF-документов и т.д.) до или после текущей.
- Быстрое добавление страниц, полученных со сканера.
- Преобразование содержимого страницы в единое изображение и другие возможности.
Инструменты выделения объектов и работа с выделенными объектами. В этом плане редактор PDF Editor также имеет широкие возможности:
- Возможность настройки типа содержимого (только текст, только изображения и другие варианты) для выделения при использовании функции «Выделить все» (CTRL + A).
- Расположение выделенных объектов за или перед другими объектами.
- Наклон и вращение на произвольный угол.
- Зеркальное отображение объекта по горизонтали и вертикали.
- Быстрое перемещение и изменение размера объектов при помощи мыши.
- Разнообразные варианты выравнивания выбранных объектов друг относительно друга — справа, слева, установка одинаковой высоты, ширины и т.д.
Добавление объектов в документ. Программа PDF Editor имеет большое количество инструментов для добавления разнообразных объектов в PDF-документы. Вот только некоторые:
- Возможность рисования поверх документа и добавления всевозможных стандартных графических элементов — овал, квадрат, линии, многоугольники, таблицы и т.д.
- Добавление любых внешних изображений с возможностью их редактирования прямо в программе.
- Добавление различных интерактивных объектов, при клике или наведение мышью на которые срабатывает определенное действие (например, переход по ссылке, запуск программы на компьютере, открытие заданной страницы и т.д.). К таким объектам относятся обычные и селективные кнопки, флажки, выпадающие списки/меню и другие.
- Добавление штампов, состоящих из текста, изображения, таблиц и т.д. Специальный редактор позволяет создавать пользователю свои уникальные штаммы, а при помощи соответствующей функции — проставлять их в любой части документа.
- Добавление различных типов примечаний — заметки, открывающиеся при клике мышью, выделение текста маркером, подчеркивание, зачеркивание, разнообразные графические элементы и т.д. К любой заметке можно также прикрепить ссылку и/или определенное действие.
- Добавление векторного текста, т.е. текста в виде изображения и другое.
Работа с готовыми документами. В эту категорию функций относятся:
- Разнообразные варианты сохранения PDF-документов, например — с автоматическим преобразованием всего содержимого в изображение или сохранение PDF с преобразованием всех цветов из RGB в CMYK и т.д.
- Импорт в программу внешних Excel/Word-документов, текстовых файлов и изображений с автоматическим преобразованием в PDF-формат для последующей работы с ними.
- Экспорт PDF-документов в Excel/CVS/Word-документы, текстовые файлы и изображения.
- Отправка документа в печать либо по электронной почте (требуется привязка внешнего почтового клиента) и многое другое.
бесплатная версия PDF Editor
PDF Editor — платный программный продукт. Доступная для бесплатного использования версия имеет ограничения по функционалу. Кроме того, при сохранении документов и использовании некоторых функций в PDF-документ встраивается водяной знак.