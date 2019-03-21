PDF Editor — программа для редактирования PDF-файлов с широким набором функций. Приложение поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит/64-бит), предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Программа PDF Editor

Программа PDF Editor предоставляет практически безграничные возможности в плане редактирования PDF-файлов, позволяя оперировать с текстом и изображениями так, как это делают продвинутые текстовые редакторы типа Microsoft Word. Помимо редактирования имеющихся, PDF Editor позволяет создавать PDF-документы с нуля, предоставляя широкие возможности для их наполнения текстом и графическими элементами.

Основные инструменты редактирования. Редактор PDF Editor располагает следующими базовыми инструментами редактирования:

Быстрое любых выделение объектов мышью. В зависимости от типа выделяемого объекта (текст или графика) при двойном клике либо появляется возможность ввода символов, либо запускается встроенный редактор изображений.

Возможность перетаскивания мышью выделенных объектов в любую область документа.

Вставка изображений в документ из буфера обмена.

Возможность добавления текста в любую область документа с предварительным его форматированием (шрифт, цвет, размер, интервал, выравнивание и т.д.), для чего предусмотрен отдельный текстовый редактор.

Копирование страницы или ее части в буфер обмена как изображение и другие.

Это далеко не все операции, которые PDF Editor способен выполнять над текстом.

Действия над страницей. Пользователи PDF Editor имеют возможность выполнения различных операций над страницами отрытого PDF-документа, включая:

Быстрое удаление.

Обрезка страницы путем выделения мышью нужного фрагмента (остальная часть будет удалена).

Изменение размеров страниц.

Вращение страницы на произвольный угол.

Перемещение всего содержимого внутри страницы.

Замена цвета заднего фона.

Различные варианты вставки страниц (пустые, из других PDF-документов и т.д.) до или после текущей.

Быстрое добавление страниц, полученных со сканера.

Преобразование содержимого страницы в единое изображение и другие возможности.

Инструменты выделения объектов и работа с выделенными объектами. В этом плане редактор PDF Editor также имеет широкие возможности:

Возможность настройки типа содержимого (только текст, только изображения и другие варианты) для выделения при использовании функции «Выделить все» (CTRL + A).

Расположение выделенных объектов за или перед другими объектами.

Наклон и вращение на произвольный угол.

Зеркальное отображение объекта по горизонтали и вертикали.

Быстрое перемещение и изменение размера объектов при помощи мыши.

Разнообразные варианты выравнивания выбранных объектов друг относительно друга — справа, слева, установка одинаковой высоты, ширины и т.д.

Добавление объектов в документ. Программа PDF Editor имеет большое количество инструментов для добавления разнообразных объектов в PDF-документы. Вот только некоторые:

Возможность рисования поверх документа и добавления всевозможных стандартных графических элементов — овал, квадрат, линии, многоугольники, таблицы и т.д.

Добавление любых внешних изображений с возможностью их редактирования прямо в программе.

Добавление различных интерактивных объектов, при клике или наведение мышью на которые срабатывает определенное действие (например, переход по ссылке, запуск программы на компьютере, открытие заданной страницы и т.д.). К таким объектам относятся обычные и селективные кнопки, флажки, выпадающие списки/меню и другие.

Добавление штампов, состоящих из текста, изображения, таблиц и т.д. Специальный редактор позволяет создавать пользователю свои уникальные штаммы, а при помощи соответствующей функции — проставлять их в любой части документа.

Добавление различных типов примечаний — заметки, открывающиеся при клике мышью, выделение текста маркером, подчеркивание, зачеркивание, разнообразные графические элементы и т.д. К любой заметке можно также прикрепить ссылку и/или определенное действие.

Добавление векторного текста, т.е. текста в виде изображения и другое.

Работа с готовыми документами. В эту категорию функций относятся:

Разнообразные варианты сохранения PDF-документов, например — с автоматическим преобразованием всего содержимого в изображение или сохранение PDF с преобразованием всех цветов из RGB в CMYK и т.д.

Импорт в программу внешних Excel/Word-документов, текстовых файлов и изображений с автоматическим преобразованием в PDF-формат для последующей работы с ними.

Экспорт PDF-документов в Excel/CVS/Word-документы, текстовые файлы и изображения.

Отправка документа в печать либо по электронной почте (требуется привязка внешнего почтового клиента) и многое другое.

бесплатная версия PDF Editor

PDF Editor — платный программный продукт. Доступная для бесплатного использования версия имеет ограничения по функционалу. Кроме того, при сохранении документов и использовании некоторых функций в PDF-документ встраивается водяной знак.