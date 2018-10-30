Master PDF Editor — программа с большим набором инструментов для редактирования любого файла в формате PDF. С ее помощью можно изменять и добавлять текст, вставлять изображения, подсвечивать текст маркером, добавлять комментарии — словом, делать все, что доступно в классическом редакторе.

Работает софт с любой версией ОС Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10; разрядность системы значения не имеет (поддержка 32 и 64 бит). Master PDF Editor переведена на русский язык.

Разработчики распространяют софт платно: пользователь скачивает программу в демо-версии, т.е. с ограничением функционала (при сохранении документа накладывается водяной знак). За полное использование нужно заплатить 3600 рублей — цена регистрационного ключа (код активации), который можно приобрести на официальном сайте.

Как редактировать PDF-документы?

Несмотря на то, что в Master PDF Editor очень много настроек и инструментов, работать с программой очень просто. Для начала нужно найти нужный документ, книгу или другой PDF файл, затем — фрагмент, который нужно отредактировать (чаще всего это текст).

Теперь нужно выбрать нужную строку, кликнуть по ней два раза и изменить текст на нужный. При этом у пользователя есть возможность изменять шрифт текста, поворачивать текст, менять местоположение, выбирать шрифт, устанавливать заливку, обводку, цвет и т.п.

Для работы с документами в формате PDF программа подходит идеально. Однако в ней можно редактировать не только текст, но и изображения — для этого также есть отдельный инструмент. Программа Master PDF Editor предлагает широкий набором функционала:

активация сетки;

добавление кнопок и флажков;

вставка инициалов, комментариев и заметок;

возможность вставки геометрических фигур;

редакторы форм, изображений и текстов;

управление штампами и многое другое.

При этом работа с файлами организована достаточно грамотно. Пользователь с помощью Master PDF Editor может извлечь все изображения из PDF документа, может находить потерянные проекты через «Недавние файлы», использовать настройки печати, экспортировать страницы в изображение или текст, отправлять документы через электронную почту и т.п.

Master PDF Editor — это один из лучших проектов в своем классе. Подобный продукт однозначно должен быть установлен у всех тех, кто вынужден работать с документами и постоянно вносить в них правки.