PDFChef — программа для просмотра, редактирования, создания и конвертации PDF-документов. Это условно-бесплатное приложение с пробным периодом использования (7 дней). Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа PDFChef?

Приложение PDFChef предназначено для работы с электронными документами формата PDF. Программа позволяет не только просматривать, но создавать новые, а также редактировать существующие PDF-файлы, для чего в ней предусмотрен весь необходимый функционал.

Функции программы PDFChef

Являясь полноценным редактором PDF-документов, программа PDFChef предлагает следующие возможности:

Редактирование текста, добавление и удаление изображений, а также их вращение и изменение размера.

Перемещение, вращение и удаление страниц из PDF-файлов, для чего в программе PDFChef предусмотрен специальный менеджер страниц.

Объединение множества PDF-документов в один файл.

Добавление и редактирование аннотаций PDF.

Добавление электронных подписей к PDF-документам.

Конвертация PDF-файлов текстовые документы HTML, TXT, DOC и EPUB, а также в изображения форматов JPG, PNG и BMP.

Конвертация в PDF текстовых документов Microsoft Office (Word, Excel и PowerPoint), изображений наиболее распространенных форматов, электронных книг Epub и DjVu, а также HTML-файлов.

Возможность сохранения PDF-документов в облачном хранилище Movavi Cloud для быстрого доступа к ним с другого Windows или MAC-компьютера, а также Apple-гаджета (существует мобильная версия PDFChef для iOS).

Возможность совместного редактирования PDF-документов (также осуществляется через облачное хранилище) и другие возможности.

Отдельно отметим, что программа PDFChef имеет многовкладочный интерфейс, позволяющий работать одновременно с несколькими PDF-документами.