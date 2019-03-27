PDF Studio — программа редактирования PDF-файлов. Широкий набор инструментов и функций позволяет пользователю не только редактировать имеющиеся, но и создавать новые PDF-документы с нуля.
Программа PDF Studio работает во всех версиях Windows, начиная с Win XP, поддерживаются системы разрядностью 32-бит и 64-бит (для каждой отдельной архитектуры требуется устанавливать соответствующую версию PDF Studio). Перевода на русский язык не предусмотрено.
Программа PDF Studio
Функциональные возможности PDF Studio можно сравнить с таковыми у продвинутых текстовых редакторов как, например, Microsoft Word или тот же Adobe Acrobat (версии Standard). Все доступные пользователю функции редактирования в программе PDF Studio можно поделить на следующие условные категории:
Функции рецензирования и аннотирования
- Выделение, зачеркивание, подчеркивание текста.
- Добавление заметок, текстовых блоков и аннотаций (в т.ч. графических путем рисования карандашом или размещением различных графических элементов –овалы, прямоугольники, стрелки и т.д.).
- Добавление активных URL-ссылок и адресов электронных почт.
- Добавление аудио-аннотаций с возможность записи звука, не покидая редактора (имеется встроенный инструмент звукозаписи).
- Возможность размещения графических/текстовых штампов из большого числа готовых либо созданных пользователем самостоятельно при использовании соответствующего инструмента.
- Возможность прикрепление к PDF-документу любых типов файлов.
- Возможность импорта и экспорта аннотаций в форматах PDF/XFDF/XDP и другие.
Функции редактирования содержимого документов
- Редактирование текста с возможностью изменения его формата и свойств (шрифт, размер и т.д.).
- Изменение размера и перемещение изображений в любую область документа.
- Редактирование изображений при помощи встроенного многофункционального графического редактора и другие.
Работа с PDF-формами. Редактор PDF Studio имеет мощный встроенный инструмент по созданию PDF-форм с разнообразными типами интерактивных элементов — чекбоксы (флажки/галочки), поля для ввода текста с возможностью настройки формата вводимых данных (например, по маске или только цифры/буквы и т.д.), выпадающие меню, автогенерируемые списки, кликабельные кнопки и другие.
Таким образом, программа PDF Studio позволяет создавать опросники, тесты, бланки и прочие виды заполняемых форм. PDF-формы могут быть импортированы в редактор из внешних источников с целью внесения в них поправок, а затем экспортированы в файлы формата PDF, XFDF или XDP.
Создание и сборка/обработка PDF-документов
- Возможность добавления в редактируемый/созданный документ сканов напрямую из сканера.
- Встроенный OCR (инструмент оптического распознавания символов) позволит форматировать сканы и изображения/фотографии (с текстом) в документы с возможностью выделения и поиска в них текста.
- Создание единого PDF-документа путем объединения нескольких PDF-файлов.
- Выполнение различных операций над страницами — извлечение с возможность сохранения в отдельный файл, добавление из других документов, удаление, вращение, перемещение внутри документа и т.д.
- Возможность создания сложных схем документа, макетов верстки.
- Добавление заголовков, нижних/верхних колонтитулов, водяных знаков и другие функции.
Функции конвертации. Программа PDF Studio имеет следующий функционал по конвертации в/из формата PDF:
- PDF в текст и изображения JPEG, PNG, TIFF и GIF.
- Изображения JPEG, PNG, TIFF и GIF в PDF.
- Текстовые файлы и документы Microsoft Word/Excel в PDF.
- PDF в HTML5 и масштабируемую векторную графику (формат SVG).
- Веб-оптимизация PDF для последующей загрузки на сайт и просмотра из браузера.
- А также конвертация в спецформаты PDF — PDF/X и PDF/A.
Защита документов
- Возможность шифрования PDF-файлов с применением алгоритма AES-256, позволяющим задавать пароль длиной до 256 бит (символов).
- Шифрование документов PDF сертификатом для проверки цифровых подписей.
- Установка прав пользователя на использование документа (например, запрет на копирование или редактирование).
Пакетная обработка файлов. Многие из перечисленных (и не только) выше функций могут быть применены к нескольким PDF-документам, т.е. пакетно. Сюда, в т.ч., относятся — конвертирование, удаление одинаковых фрагментов текста, объединение PDF-документов, добавление колонтитулов/водяных знаков/изображений и т.д., разделение документов и многие другие действия.
Полная версия PDF Studio
PDF Studio — платная программа со значительными функциональными ограничениями в бесплатной версии. При использовании любых доступных в пробной версии функций на все страницы обрабатываемых PDF-документов накладываются водяные знаки.