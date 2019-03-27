PDF Studio — программа редактирования PDF-файлов. Широкий набор инструментов и функций позволяет пользователю не только редактировать имеющиеся, но и создавать новые PDF-документы с нуля.

Программа PDF Studio работает во всех версиях Windows, начиная с Win XP, поддерживаются системы разрядностью 32-бит и 64-бит (для каждой отдельной архитектуры требуется устанавливать соответствующую версию PDF Studio). Перевода на русский язык не предусмотрено.

Программа PDF Studio

Функциональные возможности PDF Studio можно сравнить с таковыми у продвинутых текстовых редакторов как, например, Microsoft Word или тот же Adobe Acrobat (версии Standard). Все доступные пользователю функции редактирования в программе PDF Studio можно поделить на следующие условные категории:

Функции рецензирования и аннотирования

Выделение, зачеркивание, подчеркивание текста.

Добавление заметок, текстовых блоков и аннотаций (в т.ч. графических путем рисования карандашом или размещением различных графических элементов –овалы, прямоугольники, стрелки и т.д.).

Добавление активных URL-ссылок и адресов электронных почт.

Добавление аудио-аннотаций с возможность записи звука, не покидая редактора (имеется встроенный инструмент звукозаписи).

Возможность размещения графических/текстовых штампов из большого числа готовых либо созданных пользователем самостоятельно при использовании соответствующего инструмента.

Возможность прикрепление к PDF-документу любых типов файлов.

Возможность импорта и экспорта аннотаций в форматах PDF/XFDF/XDP и другие.

Функции редактирования содержимого документов

Редактирование текста с возможностью изменения его формата и свойств (шрифт, размер и т.д.).

Изменение размера и перемещение изображений в любую область документа.

Редактирование изображений при помощи встроенного многофункционального графического редактора и другие.

Работа с PDF-формами. Редактор PDF Studio имеет мощный встроенный инструмент по созданию PDF-форм с разнообразными типами интерактивных элементов — чекбоксы (флажки/галочки), поля для ввода текста с возможностью настройки формата вводимых данных (например, по маске или только цифры/буквы и т.д.), выпадающие меню, автогенерируемые списки, кликабельные кнопки и другие.

Таким образом, программа PDF Studio позволяет создавать опросники, тесты, бланки и прочие виды заполняемых форм. PDF-формы могут быть импортированы в редактор из внешних источников с целью внесения в них поправок, а затем экспортированы в файлы формата PDF, XFDF или XDP.

Создание и сборка/обработка PDF-документов

Возможность добавления в редактируемый/созданный документ сканов напрямую из сканера.

Встроенный OCR (инструмент оптического распознавания символов) позволит форматировать сканы и изображения/фотографии (с текстом) в документы с возможностью выделения и поиска в них текста.

Создание единого PDF-документа путем объединения нескольких PDF-файлов.

Выполнение различных операций над страницами — извлечение с возможность сохранения в отдельный файл, добавление из других документов, удаление, вращение, перемещение внутри документа и т.д.

Возможность создания сложных схем документа, макетов верстки.

Добавление заголовков, нижних/верхних колонтитулов, водяных знаков и другие функции.

Функции конвертации. Программа PDF Studio имеет следующий функционал по конвертации в/из формата PDF:

PDF в текст и изображения JPEG, PNG, TIFF и GIF.

Изображения JPEG, PNG, TIFF и GIF в PDF.

Текстовые файлы и документы Microsoft Word/Excel в PDF.

PDF в HTML5 и масштабируемую векторную графику (формат SVG).

Веб-оптимизация PDF для последующей загрузки на сайт и просмотра из браузера.

А также конвертация в спецформаты PDF — PDF/X и PDF/A.

Защита документов

Возможность шифрования PDF-файлов с применением алгоритма AES-256, позволяющим задавать пароль длиной до 256 бит (символов).

Шифрование документов PDF сертификатом для проверки цифровых подписей.

Установка прав пользователя на использование документа (например, запрет на копирование или редактирование).

Пакетная обработка файлов. Многие из перечисленных (и не только) выше функций могут быть применены к нескольким PDF-документам, т.е. пакетно. Сюда, в т.ч., относятся — конвертирование, удаление одинаковых фрагментов текста, объединение PDF-документов, добавление колонтитулов/водяных знаков/изображений и т.д., разделение документов и многие другие действия.

Полная версия PDF Studio

PDF Studio — платная программа со значительными функциональными ограничениями в бесплатной версии. При использовании любых доступных в пробной версии функций на все страницы обрабатываемых PDF-документов накладываются водяные знаки.