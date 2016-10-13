Создание высококачественных профессиональных документов из различных приложений критично для многих пользователей. Документы должны быть полностью идентичны оригиналам. Foxit PDF Creator создает виртуальный драйвер печати (PDF принтер), который позволяет любому приложению создавать высококачественные PDF документы. Foxit PDF Creator основан на том же PDF ядре, что и Foxit Reader. Foxit PDF Creator поможет вам оптимизировать рабочий процесс путем создания зашифрованных документов PDF и регулировкой доступа к документам PDF.
Преимущества Foxit PDF Creator:
- Быстрое создание PDF из более чем 200 наиболее распространенных типов файлов.
- Создание PDF документов в Microsoft Word с помощью одного клика.
- Добавление заголовков или нижних колонтитулов в PDF документ.
- Добавление водяных знаков на создаваемые PDF-файлы.
- Шифрование PDF документов с паролями или сертификаты.
- Включение информации в документ PDF: автор, название, тема и другие.
- Поддержка прозрачных изображений.
- Уменьшение размера файлов, содержащих изображения с помощью сжатия.
- Изменение разрешения изображения.
- Соблюдение PDF/A-1b стандарт для архивирования.
- Соответствие ISO 32000-1/PDF 1.7 отраслевых стандартов.
- Поддержка встроенных шрифтов.