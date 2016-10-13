Создание высококачественных профессиональных документов из различных приложений критично для многих пользователей. Документы должны быть полностью идентичны оригиналам. Foxit PDF Creator создает виртуальный драйвер печати (PDF принтер), который позволяет любому приложению создавать высококачественные PDF документы. Foxit PDF Creator основан на том же PDF ядре, что и Foxit Reader. Foxit PDF Creator поможет вам оптимизировать рабочий процесс путем создания зашифрованных документов PDF и регулировкой доступа к документам PDF.

Преимущества Foxit PDF Creator: