Wondershare PDFelement — программа для создания и редактирования PDF-документов, поддерживающая работу с PDF-формами и имеющая множество вспомогательных функций, в т.ч. встроенный модуль распознавания текста со сканов и фотографий. Это платное программное обеспечение, поддерживающееся операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции Wondershare PDFelement

Пользователи Wondershare PDFelement практически ничем не ограничены в плане создания новых или редактирования имеющихся PDF-документов, независимо от их версии/спецификации (за исключением случаев, когда редактирование запрещено создателем/владельцем конкретного документа).

К числу ключевых функций и вспомогательных инструментов Wondershare PDFelement для создания и редактирования PDF-файлов относятся:

Ввод, редактирование и форматирование текста.

Работа с изображениями, а также наложение водяных знаков и проставление цифровых штампов.

Возможность добавления гиперссылок, как на сайты, так и на локальные/сетевые файлы.

Оформление фона документов, добавление колонтитулов и нумерации Бейста.

Различные варианты выравнивания текста, изображений, PDF-форм и другого визуального контента.

Быстрое переключение режимов просмотра документов для удобной работы со страницами.

Выполнение различных операций над страницами — удаление и вырезка (с копированием в буфер), вставка, замена, разделение, разворот, обрезка и др.

Современный подход к управлению местоположением визуального контента на страницах — все операции осуществляются при помощи мыши.

Возможность прикрепления к PDF-документам любых цифровых файлов.

Добавление редактируемых и статичных интерактивных PDF-форм, поддерживающих выполнение разнообразных команд при взаимодействии конечных пользователей с ними.

Поддержка различных типов/форматов файлов, контент из которых может быть использован для наполнения создаваемых/редактируемых PDF-документов. Это могут быть изображения, цифровые текстовые и табличные документы, презентации, HTML и другие типы файлов.

Импорт контента в программу с локального хранилища (диск, USB-флешка, локальная сеть и т.д.) и напрямую из облака Dropbox, Google Drive и Wondershare Cloud (облачный сервис от создателей PDFelement).

Редактор Wondershare PDFelement предоставляет возможность редактирования и перенастройки параметров имеющихся и добавление новых интерактивных PDF-форм, к числу которых относятся:

Статичные и редактируемые текстовые блоки/поля с поддержкой определения пользователем формата ввода данных (например, дата или телефонный номер).

Чекбоксы (флажки/галочки) и радиокнопки (связанные между собой чекбоксы).

Статичные (с возможностью прокручивания) и раскрывающиеся списки/меню (с возможностью добавления подменю).

Кнопки и формы с изображениями (также могут применяться в качестве кнопок).

Формы для цифровых подписей.

Также Wondershare PDFelement предоставляет возможность привязки к любым PDF-формам различные дополнительные действия, срабатывающие в соответствии с заданными условиями и/или наступлению заранее определенных событий. В качестве действий, в т.ч., могут использоваться написанные самим пользователем JavaScript сценарии (скрипты).

Дополнительные функции Wondershare PDFelement

Среди дополнительных функций редактора Wondershare PDFelement отметим следующие:

Инструмент распознавания текста (OCR) позволяет конвертировать в редактируемый текст сканы документов или их фотографии. Модуль поддерживает множество языков, включая русский. Функцию можно применять, как к целым документам, так и к выделенной области исходного скана/изображения.

Модуль объединения PDF позволяет соединить в единый файл неограниченное число отдельных документов.

Функция оптимизации PDF-документа поможет уменьшить размер исходного файла путем снижения качества/разрешения контента.

Уменьшение размера страниц (обрезка с любого края) — всех либо указанных пользователем.

Возможность конвертирования PDF-файлов в популярные текстовые (DOC/DOCX, EPUB, RTF и HTML) и табличные (XLS/XLSX) документы, а также в презентации (PPT) и изображения.

Все эти и другие функции могут работать в режиме пакетной обработки PDF-документов.

Отдельно отметим функционал Wondershare PDFelement по защите пользовательских документов посредством парольной фразы и/или путем привязки к ним цифровых подписей. Шифрование осуществляется с использованием современных алгоритмов 128-bit AES, 256-bit AES или 128-bit RC4 (можно выбрать один из вариантов). Файл-идентификатор для защиты документа цифровой подписью может быть сгенерирован прямо в программе. При необходимости пользователь может использовать и имеющийся в его распоряжении цифровой идентификатор формата PFX или P12.

Также предусмотрена возможность настройки доступа к PDF-документу (можно, к примеру, ограничить лишь редактирование файла или его распечатку) и перманентного закрашивания (затемнения) определенного контента, который необходимо скрыть от широкой публики.