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PDF Commander

PDF Commander

Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов

5,0 (1)
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Актуальная версия 17.0
Скачать 192 MB
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История изменений

Версия 17.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 16.0
    • Добавлена конвертация документов Word в PDF.
    • Добавлена возможность сделать снимок любого окна или выбранной части экрана.
    • Улучшено объединение документов.

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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