Бесплатная программа PDF Commander предназначена для редактирования и конвертации PDF, а также для шифрования конфиденциальных документов. Она отличается продуманным интерфейсом на русском языке и простым управлением. Софт разработан российской компанией AMS Software, регулярно обновляется и подходит для пользователей любого уровня.
Преобразование фотографий и картинок в PDF
Приложение позволит переформатировать документ полностью или извлечь из него отдельные страницы. Вы можете конвертировать в PDF изображения JPG, PNG, BMP, TIFF, векторные рисунки WMF и EMF.
В редакторе также можно перевести PDF в другие расширения. Страницы легко конвертировать:
- в картинки JPG, PNG, BMP, GIF, EPS, WMF или EMF,
- в HTML-файлы,
- в текстовые документы TXT.
Объединение разрозненных страниц в один документ
Приложение PDF Commander позволяет объединить несколько изображений или страниц в один документ. Вы сможете указать любое количество файлов с жесткого диска, настроить последовательность отображения элементов, удалить лишние листы из многостраничных материалов.
Редактирование PDF-книг, отчетов, макетов
В редакторе можно настроить последовательность страниц, удалить лишние листы, повернуть их на 90 градусов, обрезать поля. Также есть возможность создать пустую страницу и заполнить ее любой информацией.
Поверх листа вы можете добавить фотографии с компьютера, настроить их размер и угол наклона. Программа позволит наложить текст и выбрать у него шрифт, величину символов, цвет заливки, стиль начертания. Надпись можно будет разместить в любом месте.
Также приложение предоставляет инструменты для рисования поверх страниц. Вы сможете сделать вокруг текста рамку с помощью фигур, указать на важную информацию стрелкой, подчеркнуть место для подписи и т.д.
Заполнение и подписание официальных форм и договоров
При работе с официальных формами программа позволит внести информацию в пустые поля, поставить галочки рядом с нужными вариантами, проставить даты. Если место для добавления сведений отсутствует, вы всегда сможете создать текстовый слой и расположить его в любом месте на листе.
Редактор содержит функцию для оформления цифровой подписи из файла или с нуля. Вы сможете нарисовать свой автограф с помощью мышки, отрегулировать толщину и цвет линии, стереть любые недочеты ластиком. Также можно загрузить фотографию с подписью и в один клик продублировать один и тот же росчерк на каждом листе.
В приложении вы можете ставить печати. Воспользуйтесь элементами из встроенной коллекции и добавьте в файл штампы с надписями «Принято», «Дубликат», «Копия верна», «Оплачено» и т.д. Также можно загрузить свои печати с компьютера и разместить их на одной или всех страницах.
Защита документов от взлома
PDF Commander позволит создать зашифрованный файл, который можно будет открыть только с паролем. Есть возможность ограничить просмотр или редактирование материала, ввести код с любым количеством символов и выбрать тип защиты, например современный алгоритм шифрования 256 бит AES.
Чтобы указать авторство, можно изменить метаданные. Укажите новую дату создания и изменения файла, имя владельца, установите заголовок, тему и ключевые слова.
Если в материале есть конфиденциальная информация, ее легко перекрыть черным или белым прямоугольником, а также замылить. Так от посторонних глаз можно спрятать любые данные — цифры, имена, наименования организаций, изображения, подписи и т.д.
Чтение и комментирование электронных книг, текстовых документов
PDF Commander подходит для чтения книг, научных исследований и других текстовых документов. В софте можно масштабировать страницы, отображать один или два листа на экране, выводить материал на весь дисплей.
Во время чтения есть возможность ставить закладки на определенных страницах и оставлять текстовые заметки. Вы сможете добавлять комментарии в любое место на листе, менять размер элемента. Если в тексте нашлась интересная цитата, можно выделить ее любым цветом из палитры.
Плюсы и минусы программы PDF Commander
Преимущества:
- простое управление на русском языке;
- разработчик — российская компания, поэтому ПО не заблокируют из-за санкций;
- работа без сбоев на устаревших и новых версиях Windows: 11, 10, 8, 7 и ниже.
Недостатки:
- пробная версия действует ограниченный период времени;
- для прямой печати документов из программы нужно купить лицензию.
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