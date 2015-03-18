Free PDF Editor – бесплатная программа для создания PDF файлов c чистого листа. Данный формат используется в многих документов: электронных книгах, инструкциях, мануалах, пресс-релизах, пособиях, презентациях проектов или товаров.

Функционал программы Free PDF Editor ограничен одной главной задачей – простому и понятному всем созданию документов в формате PDF. Рабочая область утилиты представляет текстовый редактор с набором стандартных функций по изменению шрифта, размера и положения текста.

Free PDF Editor не предназначен для чтения электронных книг и не откроет файл в формате PDF.