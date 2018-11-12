Foxit Advanced PDF Editor — приложение с русскоязычным интерфейсом для редактирования, создания, объединения, печати PDF-файлов и управления ими. C её помощью легко внести изменения в цифровой документ, распечатать его и защитить паролем. Работает утилита на всех версиях Windows, начиная с Windows 2003 (32 и 64 бит).

Редактирование PDF-Файлов

PDF-редактор предоставляет пользователю инструменты для внесения изменений в незащищённые цифровые документы с текстовым слоем и без него. При наличии доступа к тексту приложение позволит редактировать графические объекты в документе, менять шрифт и форматирование текста:

выравнивание и выделение цветом;

размер и начертание;

интервалы, абзацы, смещение.

Advanced PDF Editor умеет изменять и добавлять верхние и нижние колонтитулы, добавлять комментарии и сноски.

Распознание и создание pdf-документов

Редактор оснащен алгоритмами извлечения текста из сканов и фотографий, например, отсканированных книг, документов. Распознанные страницы можно сохранить в файл, скопировать в буфер. Также есть возможность выполнять поиск по полученному тексту или наложить его поверх изображения.

Программа поддерживает экспорт указанных страниц в текстовый или графический формат, а также умеет объединять pdf файлы либо выбранные страницы одного документа добавлять в другой. Также страницы меняются местами, удаляются, добавляются новые, изменяя структуру документа, вращаются и обрезаются по шаблону.

Кроме навигации по тексту посредством его содержания, Foxit Advanced PDF Editor снабжена функционалом для создания закладок на любую страницу для быстрого перехода на неё. Закладки переименовываются, удаляются, за ними можно закреплять определённое место на странице.

Защита файлов в Foxit Advanced PDF Editor

Защищает документы редактор посредством одного из четырёх алгоритмов с разной степенью шифрования и доступами. Пароль устанавливается на открытие файла, его редактировании, печать, копирование либо извлечение текста, изменение структуры, поиска и прочие действия. Присутствует функция раздачи привилегий отдельным пользователям.

Для защиты авторского права используется функция наложения водяного знака, экспортированного из pdf файла. Также документ можно подписать вручную или при помощи электронной подписи и добавить к нему метаданные: автора, описание, заголовок.