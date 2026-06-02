doPDF — программа для создания PDF-документов из файлов различного типа, сканов и любых цифровых объектов, которые можно распечатать на принтере (изображения, веб-страницы, чертежи и т.п.). Приложение имеет платную (NovaPDF Professional) и бесплатную (doPDF) версию с урезанным функционалом (на данной странице можно скачать бесплатную редакцию doPDF). Программа подходит для ПК под управлением 32-х и 64-битных Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс переведен на русский язык.
Программа doPDF
Основная функция doPDF — создание PDF-документов из различных типов файлов с автоматическим переносом содержимого с сохранением первоначальной структуры. В качестве источника данных для создания PDF-документа можно использовать:
- Любые текстовые и графические файлы, хранящиеся на компьютере
Для конвертации имеющиеся файлы достаточно открыть в связанном с ними приложении, а затем воспользоваться функцией отправки содержимого на печать. Вместе с программой на компьютер устанавливается виртуальный принтер doPDF, который нужно выбрать в окне выбора устройства для печати. Программа doPDF сгенерирует на основе входных данных PDF-файл, затем сохранит его на компьютере в указанном месте.
- Веб-страницы и специализированный цифровой контент
Любой современный браузер поддерживает отправку открытой в нем страницы на печать. Эта же функция присутствует во многих узкоспециализированных приложениях (например, 3D-редакторы типа 3ds Max или CAD-программы). Т.е., если необходимо представить в качестве PDF-документа веб-содержимое, чертеж, двумерный вариант 3D-модели, дизайн-проект и т.д., программа doPDF легко сделает это.
- Сканы документов
Чтобы не приходилось по отдельности сканировать документы, сохранять их и открывать в редакторе изображений, в doPDF предусмотрена возможность импорта сканов напрямую со сканера или МФУ.
- Документы Office (Word, Excel, Power Point и т.д.)
Данную возможность следует выделить отдельно, т.к. программа doPDF после установки автоматически интегрируется во всех офисные программы Microsoft, установленные на компьютере пользователя. Также отметим способность программы doPDF переносить в PDF такие объекты документов, как веб-ссылки, перекрестные ссылки и стили. В случае со стилями, doPDF может переносить их в первоначальном виде либо в качестве PDF-закладок.
Параметры создания PDF-документов в doPDF
Приложение doPDF предлагает пользователю настроить следующие параметры создаваемых PDF-документов:
- Установка размера страницы путем выбора одного из предустановленных вариантов (A4, Letter, Executive, Envelope, Tabloid и многие другие) либо установки значений ширины и высоты вручную (в миллиметрах и дюймах).
- Создание нескольких копий PDF-документов.
- Ручная установка разрешения (dpi — точек на дюйм) и масштаба (от 1 до 999%).
- Изменение ориентации страниц с книжной на альбомную и наоборот.
Функции платной версии doPDF
Платная версия программы doPDF (NovaPDF Professional) имеет множество удобных функций, включая:
- Создание PDF с учетом версии (поколения) файлов этого типа.
- Компрессия текста и изображений без потери качества либо с относительно малыми потерями для уменьшения размера PDF-файла.
- Шифрование PDF-файлов (128/256-bit AES) и защита документа паролем.
- Установка цифровой подписи на PDF-файл для защиты прав собственности.
- Слияние нескольких PDF-файлов единый документ и вставка/добавление в исходный файл частей других PDF-документов.
- Вставка водяного знака — изображений и/или текста — в любую область создаваемого PDF-документа и другие.
На момент написания обзора программа doPDF (NovaPDF Professional) имела стоимость $39,99.