doPDF — программа для создания PDF-документов из файлов различного типа, сканов и любых цифровых объектов, которые можно распечатать на принтере (изображения, веб-страницы, чертежи и т.п.). Приложение имеет платную (NovaPDF Professional) и бесплатную (doPDF) версию с урезанным функционалом (на данной странице можно скачать бесплатную редакцию doPDF). Программа подходит для ПК под управлением 32-х и 64-битных Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс переведен на русский язык.

Программа doPDF

Основная функция doPDF — создание PDF-документов из различных типов файлов с автоматическим переносом содержимого с сохранением первоначальной структуры. В качестве источника данных для создания PDF-документа можно использовать:

Любые текстовые и графические файлы, хранящиеся на компьютере

Для конвертации имеющиеся файлы достаточно открыть в связанном с ними приложении, а затем воспользоваться функцией отправки содержимого на печать. Вместе с программой на компьютер устанавливается виртуальный принтер doPDF, который нужно выбрать в окне выбора устройства для печати. Программа doPDF сгенерирует на основе входных данных PDF-файл, затем сохранит его на компьютере в указанном месте.

Веб-страницы и специализированный цифровой контент

Любой современный браузер поддерживает отправку открытой в нем страницы на печать. Эта же функция присутствует во многих узкоспециализированных приложениях (например, 3D-редакторы типа 3ds Max или CAD-программы). Т.е., если необходимо представить в качестве PDF-документа веб-содержимое, чертеж, двумерный вариант 3D-модели, дизайн-проект и т.д., программа doPDF легко сделает это.

Сканы документов

Чтобы не приходилось по отдельности сканировать документы, сохранять их и открывать в редакторе изображений, в doPDF предусмотрена возможность импорта сканов напрямую со сканера или МФУ.

Документы Office (Word, Excel, Power Point и т.д.)

Данную возможность следует выделить отдельно, т.к. программа doPDF после установки автоматически интегрируется во всех офисные программы Microsoft, установленные на компьютере пользователя. Также отметим способность программы doPDF переносить в PDF такие объекты документов, как веб-ссылки, перекрестные ссылки и стили. В случае со стилями, doPDF может переносить их в первоначальном виде либо в качестве PDF-закладок.

Параметры создания PDF-документов в doPDF

Приложение doPDF предлагает пользователю настроить следующие параметры создаваемых PDF-документов:

Установка размера страницы путем выбора одного из предустановленных вариантов (A4, Letter, Executive, Envelope, Tabloid и многие другие) либо установки значений ширины и высоты вручную (в миллиметрах и дюймах).

Создание нескольких копий PDF-документов.

Ручная установка разрешения (dpi — точек на дюйм) и масштаба (от 1 до 999%).

Изменение ориентации страниц с книжной на альбомную и наоборот.

Функции платной версии doPDF

Платная версия программы doPDF (NovaPDF Professional) имеет множество удобных функций, включая:

Создание PDF с учетом версии (поколения) файлов этого типа.

Компрессия текста и изображений без потери качества либо с относительно малыми потерями для уменьшения размера PDF-файла.

Шифрование PDF-файлов (128/256-bit AES) и защита документа паролем.

Установка цифровой подписи на PDF-файл для защиты прав собственности.

Слияние нескольких PDF-файлов единый документ и вставка/добавление в исходный файл частей других PDF-документов.

Вставка водяного знака — изображений и/или текста — в любую область создаваемого PDF-документа и другие.

На момент написания обзора программа doPDF (NovaPDF Professional) имела стоимость $39,99.