Adobe Acrobat XI Standard

Adobe Acrobat XI Standart для Windows – универсальный инструмент по управлению PDF-файлами. В перечень основных функций Adobe Acrobat XI Standart входит:
- Редактор файлов в формате PDF: изменение текста, графического материала и т.д.
- Перемещение материала из файлов другого формата в PDF.
- Форматная конвертация (например, из Excel в PDF и обратно).
- Мультиформатная интеграция: возможность собрать данные из различных типов файлов в один PDF-документ.
- Поддержка современных стандартов оформления документов.
- Усиленная защита материалов от проникновений и взломов.
Разработанная под Windows версия программы быстро устанавливается и полностью совместима с операционной системой и другими приложениями.