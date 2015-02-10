Adobe Acrobat XI Standard

Adobe Acrobat XI Standart для Windows – универсальный инструмент по управлению PDF-файлами. В перечень основных функций Adobe Acrobat XI Standart входит:

Редактор файлов в формате PDF: изменение текста, графического материала и т.д.

Перемещение материала из файлов другого формата в PDF.

Форматная конвертация (например, из Excel в PDF и обратно).

Мультиформатная интеграция: возможность собрать данные из различных типов файлов в один PDF-документ.

Поддержка современных стандартов оформления документов.

Усиленная защита материалов от проникновений и взломов.

Разработанная под Windows версия программы быстро устанавливается и полностью совместима с операционной системой и другими приложениями.