SoftSalad СОФТСАЛАТ
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pdfFactory

pdfFactory

Программа для создания и редактирования PDF-документов

3,1 (10)
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Актуальная версия 9.35
Скачать 28 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 9.35

  • Исправлены ошибки при просмотре одностраничных документов в виде миниатюр.
  • Исправлены ошибки, из-за которых иногда происходило лишнее перерисовывание экрана.
  • Для версии Pro улучшена работа вкладки Notes.
  • Действие приложения, которое запускается кнопкой панели инструментов «View PDF», теперь можно выбрать в окне Settings.
  • PDF-файлы, использующие цветовое пространство CalGray, теперь открываются правильно.
  • Исправлены ошибки перерисовки, которые иногда появлялись при перемещении по увеличенной странице мышью.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 9.33
    • Исправлен сбой, который иногда возникал при нажатии правой кнопкой мыши на странице в pdfFactory.

Оценки программы

3,1

10 оценок Оценок пока нет

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