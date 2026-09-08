pdfFactory — простая и удобная утилита для создания и редактирования документов в формате PDF . Программа устанавливается на компьютер в качестве драйвер-принтера, с помощью которого выполняется создание PDF-файлов.

ПО дает возможность создавать защищенные PDF-документы с 40-bit и 128-bit ключами шифрования. Есть функция установки запрета на редактирование файлов. Поддерживаются международные шрифты, в том числе русские. Доступен режим предварительного просмотра документов. Также в программе pdfFactory есть функции автоматического сжатия файлов, создания PDF из нескольких документов.

Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит). Модель распространения — условно-бесплатная. Есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом. Стоимость полной версии составляет 6728 рублей. Интерфейс переведен на русский язык.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА PDFFACTORY?

Программа pdfFactory предоставляет пользователям следующие возможности: