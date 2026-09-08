pdfFactory — простая и удобная утилита для создания и редактирования документов в формате PDF. Программа устанавливается на компьютер в качестве драйвер-принтера, с помощью которого выполняется создание PDF-файлов.
ПО дает возможность создавать защищенные PDF-документы с 40-bit и 128-bit ключами шифрования. Есть функция установки запрета на редактирование файлов. Поддерживаются международные шрифты, в том числе русские. Доступен режим предварительного просмотра документов. Также в программе pdfFactory есть функции автоматического сжатия файлов, создания PDF из нескольких документов.
Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит). Модель распространения — условно-бесплатная. Есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом. Стоимость полной версии составляет 6728 рублей. Интерфейс переведен на русский язык.
ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА PDFFACTORY?
Программа pdfFactory предоставляет пользователям следующие возможности:
- Задания. В этой вкладке расположены инструменты, с помощью которых можно задать заголовок документу — например, если вы хотите изменить название файла. Доступна функция установки метки страницы (она отображается в нижней части документа): дата, срочно, конфиденциально, номер страницы и т.д. Также можно добавить оттенки серого. Можно сделать отображение страницы светлее — для этого используется специальный ползунок, который позволяет корректировать баланс белого.
- Зашифровать файл. Этот инструмент дает возможность зашифровать файл PDF — это полезная функция для защиты конфиденциальных данных (например, важный договор или доверенность). Дополнительно можно установить пароль — файл откроется только после ввода установленных символов.
- Заметки. В этой вкладке находятся дополнительные графические элементы — геометрические фигуры и текстовые блоки — которые можно добавить на документ. Например, желтый стикер и строка с отображением текущей даты. Либо стрелки, указывающие направление.
- Управление закладками. Этот инструмент позволяет создавать закладку для каждого задания печати. Можно активировать опцию, чтобы утилита pdfFactory создавала закладки из заголовков. В этом случае, пользователям нужно установить максимальный уровень заголовка и выбрать для него шрифт. Все заданные форматы можно сохранить в качестве шаблонов.
- Шрифты. В этом разделе пользователи могут настроить шрифты — внедрить или исключить ненужные. Можно активировать функции, чтобы утилита автоматически внедряла все шрифты.
- Настройка интерфейса. В программе pdfFactory пользователи могут настроить интерфейс. Выбрать шрифт и размер, указать размер панели инструментов (этот показатель устанавливается в пикселях). Также, здесь есть раздел «Автоматически убирать с экрана»: левую панель или строку состояния.
- Параметры панели инструментов. В этой вкладке пользователи могут убрать с панели инструментов ненужные функции: например, отправить по электронной почте, сохранение документа, настройка масштаба страницы, печать файла. По умолчанию все инструменты находятся на верхней панели.
- Моментальный снимок. Этот инструмент дает возможность сделать скриншот документа. Для этого необходимо выделить нужную область файла — с текстом, изображениями или другими элементами.
- Ссылки. В этом разделе выполняется управление ссылками. Так, например, здесь можно конвертировать все URL в документе в ссылки. Или конвертировать текст в ссылки. Для этого нужно создать определенные условия. Еще здесь настраивается оформление ссылки: границы, стиль линии, размер линии, цвет.