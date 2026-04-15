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Офисные пакеты и редакторы

Категория "Офисные пакеты и редакторы" содержит программы для создания, редактирования и печати любых видов документов, включая таблицы, диаграммы, отчеты и обычные текстовые файлы.

Найдено 64 программы

OpenOffice
OpenOffice 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
LibreOffice
LibreOffice 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
pdfFactory
pdfFactory 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
NAPS2
NAPS2 8.5.1

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor 11.1.0.0

Программа для просмотра и редактирования PDF-документов

Рейтинг 4,2 из 5 4,2
PDFsam
PDFsam 6.0.6

Программа для редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
OnlyOffice
OnlyOffice 10.0.0

Браузерный офисный пакет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
PDF Commander
PDF Commander 17.0

Редактирование, конвертация и шифрование PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
CopyQ
CopyQ 17.0.0

Программа для расширения функций буфера обмена

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
PDFgear
PDFgear 3.0.0

Программа для работы с PDF-файлами

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
Р7-Офис
Р7-Офис 2026.3.1.3296

Пакет офисных редакторов для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
PDFStorm Desktop
PDFStorm Desktop 1.0.0

Программа для открытия и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
WPS Office
WPS Office 12.2.0.18911

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
PDF24 Creator
PDF24 Creator 11.30.1

Программа для открытия, редактирования и создания PDF-документов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Scribus
Scribus 1.6.6

Программа для верстки визиток, презентаций, pdf-документов, листовок и т.д.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7