CutePDF Professional — программа для просмотра и редактирования PDF-документов. Это условно-бесплатно программное обеспечение (предусмотрен пробный период использования). Приложение CutePDF Professional предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа CutePDF Professional?
CutePDF Professional — многофункциональный инструмент для работы с PDF-документами. Программа имеет широкий спектр функций, которые упрощают просмотр, защиту, объединение, цифровую подпись и преобразование PDF-документов в графические изображения. Она также позволяет изменять размер, извлекать, переупорядочивать и дублировать страницы, добавлять собственный текст, изображения (в т.ч. путем сканирования документов) и графические штампы, заметки, ссылки, добавлять иерархические закладки.
Программа CutePDF Professional может пригодиться, если пользователю требуется заполнить PDF-формы, извлечь определенные страницы из PDF-документов или зашифровать PDF-файлы. Приложение также позволяет печатать и делиться электронным документами прямо из интерфейса.
Функции программы CutePDF Professional
Программа CutePDF Professional предоставляет пользователям следующие функциональные возможности:
- Замена содержимого страниц PDF-документов.
- Объединение нескольких интерактивных PDF-форм в одну PDF-форму.
- Уменьшение физического размера PDF-файлов путем снижения разрешения цветного, серого, монохромного содержимого (каждое по отдельности).
- Добавление в PDF-документы иерархических закладок.
- Несколько способов вставки текста в PDF (например, инструмент Typewriter или Пишущая машинка позволяет вводить текст в любом месте страницы).
- Получение информации о PDF-документе с помощью параметров первоначального просмотра.
- Конвертация PDF-документов в изображения PNG, JPG или TIFF с возможностью ручной установки разрешения.
- Вставка текстовых и графические штампов с возможностью их самостоятельного создания.
- Простое добавление изображений, обрезка и перемещение страницы с помощью специализированного инструмента переноса содержимого.
- Наличие инструмента для быстрого создания и редактирования полей интерактивных форм.
- Наличие инструмента комментирования, позволяющего добавлять примечания, текст, ссылки, выделения, вложение файлов и другую разметку.
- Поддержка загрузки PDF-документов на FTP-серверы.
- Наличие функции сканирования и вставки отсканированного содержимого в PDF-документ (в качестве сканера можно также использовать веб-камеру).
- Простое создание гиперссылок с помощью инструмента перетаскивания.
- Цифровая подпись PDF-документов.
- Легкое создание, просмотр и отправка PDF-файлы по электронной почте с помощью модуля CutePDF Writer.
- Возможность создания компактных двусторонних PDF-буклетов.
- Поддержка n-Up, что обеспечивает экономию бумаги и чернил при печати бумажных копий электронных страниц.
- Возможность извлечения, изменения порядка, дублирования и разворота страниц.
- Возможность объединения нескольких PDF-документов в один PDF-файл.
- Быстрое добавление верхних и нижних колонтитулов с данными, временем, номерами страниц, номерами Бейтса и т.д.
- Изменение размера страниц до любого размера бумаги.
- Вставка пустых страниц в PDF-документ.
- Добавление стилизованных текстовых штампов и водяных знаков.
- Наложение страниц для добавления фона, фирменных бланков или PDF-форм.
- Установка пароля и настройка параметров безопасности для защиты ценных документов.
- Применение предварительно сохраненных настройки в один клик и другие возможности.