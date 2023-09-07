CutePDF Professional — программа для просмотра и редактирования PDF-документов. Это условно-бесплатно программное обеспечение (предусмотрен пробный период использования). Приложение CutePDF Professional предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа CutePDF Professional?

CutePDF Professional — многофункциональный инструмент для работы с PDF-документами. Программа имеет широкий спектр функций, которые упрощают просмотр, защиту, объединение, цифровую подпись и преобразование PDF-документов в графические изображения. Она также позволяет изменять размер, извлекать, переупорядочивать и дублировать страницы, добавлять собственный текст, изображения (в т.ч. путем сканирования документов) и графические штампы, заметки, ссылки, добавлять иерархические закладки.

Программа CutePDF Professional может пригодиться, если пользователю требуется заполнить PDF-формы, извлечь определенные страницы из PDF-документов или зашифровать PDF-файлы. Приложение также позволяет печатать и делиться электронным документами прямо из интерфейса.

Функции программы CutePDF Professional

Программа CutePDF Professional предоставляет пользователям следующие функциональные возможности: