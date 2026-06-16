SoftSalad СОФТСАЛАТ
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PDF-XChange Editor

PDF-XChange Editor

Программа для просмотра и редактирования PDF-документов

4,2 (6)
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Актуальная версия 11.1.0.0
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История изменений

Версия 11.1.0.0

  • Добавлены настройки для AI Assistant: можно задавать собственные запросы и выбирать язык ответа.
  • В диалоге открытия/сохранения файлов добавлена поддержка нескольких папок OneDrive и сетевых расположений, а также папка Quick Access.
  • Добавлена опция Use system title and frame для включения или отключения системной рамки и заголовка главного окна.
  • В панели вложений добавлен столбец Relationship.
  • Поддержано свойство fill_tab в диалогах JavaScript.
  • Добавлено Brotli-сжатие как вариант при повторном сжатии изображений и для некоторых других операций.
  • В панели Stamps добавлены группы Recents и Favorites, а также возможность перекрашивать штампы.
  • Добавлена поддержка букв в автонумерации для функции Create Custom Stamp.
  • Обновлён плагин Markdown: теперь используется новый движок с полной поддержкой CSS и формул LaTeX.
  • Добавлена возможность искать слои по имени.
  • Улучшена работа с виртуальными рабочими столами: добавлена опция Open new files within the active virtual desktop.
  • Исправлены ошибки при открытии и сохранении файлов из облачных расположений, а также краши при открытии файлов под Wine.
  • Исправлены проблемы с рендерингом, слоями, подписью документов, текстом в комментариях и формами.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 11.0.1.0
    • Исправлены сбои в новых диалогах открытия и сохранения файлов, включая создание папки в недоступном сетевом пути и работу с двойным щелчком.
    • Исправлены проблемы установщика: потеря ярлыков при обновлении, перенос серийных ключей с версии 10 и перерисовка текста прогресса.
    • Исправлены проблемы контекстного меню оболочки после установки версии 11.
    • Исправлены фильтрация комментариев и ошибка при конвертации PDF в форматы Microsoft Office.
    • Исправлены проблемы новых диалогов выбора папки, сложных фильтров файлов, навигации назад/вперед и положения меню на нескольких мониторах.
    • По умолчанию снова используется системный диалог открытия, сохранения и выбора папки вместо нового диалога.
    • Добавлена аутентификация для локальных сетевых ресурсов в новом диалоге открытия и сохранения.
    • Улучшена обработка дат после 01.01.2030 в XFA-формах.

Оценки программы

4,2

6 оценок Оценок пока нет

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