PDF-XChange Editor — небольшое приложение для редактирования PDF-документов. С помощью утилиты можно изменять содержимое файлов (текст, шрифты, масштаб отображения контента), экспортировать текст и графические изображения.

Программа доступна для операционной системы Windows (начиная с XP) на 32 и 64-битных версия. Доступна русская версия утилиты.

Для получения полной версии PDF-XChange Editor необходимо приобрести лицензионный ключ. На выбор пользователей доступно две версии лицензии:

Базовый PDF-XChange Editor. Стоимость программы с 12-месячной поддержкой от разработчиков — 37 евро; 24 месяц — 44 евро; 36 месяцев — 48 евро. Доступны версии базовой лицензии для нескольких пользователей. PDF-XChange Editor Plus. Версия программы с расширенным функционалом. Стоимость лицензии с поддержкой на 12 месяцев — 47 евро; 24 месяца — 56 евро; 36 месяцев — 61 евро.

Для тестирования возможностей приложения доступна демо-версия программы с ограниченным функционалом. При использовании пробной версии на документах, созданных с помощью данного ПО, будет отображаться водяной знак «DEMO».

Возможности программы PDF-XChange Editor

Создание нового документа

Функционал утилиты позволяет создать новый документ в формате PDF. Для этого нужно запустить приложение и перейти в раздел «Файл» — «Новый документ» — «С чистыми страницами».

В открывшемся окне создания пустого документа необходимо установить формат страницы: A4, A5, B0 и т.д. При выборе режима «Заказной» пользователи могут указать необходимые параметры вручную: размер страницы в миллиметрах, дюймах, точках, сантиметрах; ориентация и число страниц.

Объединение нескольких файлов в один PDF

С помощью этого инструмента можно объединить несколько текстовых или графических файлов в один PDF-документ. Для использования этой функции необходимо перейти в раздел «Файл» — «Новый документ» — «Объединить файлы в один PDF-файл». В новом окне объединения следует добавить файлы, из которых будет создан документ.

Для завершения процесса необходимо нажать кнопку «Да».После этого будет создан полноценный документ в формате PDF.

Снимок документа

При работе с PDF-файлами можно сделать снимок целой страницы или отдельной части документа, используя инструментарий PDF-XChange Editor. Для использования этой функции необходимо открыть файл с помощью утилиты и выбрать «Снимок» на панели инструментов.

Для создания скриншота следует выделить необходимую область содержимого документа или всю страницу целиком.

Скриншот будет сохранен в буфер обмена. Для работы или обработки снимка нужно вставить его в другой текстовый документ или графический редактор (Paint, Photoshop и т.д.).

Редактирование содержимого файла

На панели инструментов PDF-XChange Editor расположен инструмент, который используется для редактирования содержимого документов. Для начала работы с редактором необходимо открыть нужный файл с помощью утилиты.

После этого следует нажать на иконку «Редактировать» и выбрать содержимое для работы: весь файл, только текст, только изображения, формы.

Создание примечаний

При коллективной работе над одним документом можно создавать примечания внутри файла. Для этого необходимо воспользоваться инструментом «Примечание» на панели управления утилиты.

После выбора данного инструмента нужно кликнуть на любую область PDF-документа. Откроется небольшое окно примечания, в которое необходимо вставить комментарий по работе с отдельной страницей или документом целиком.

Преобразование документа

Функционал программы позволяет преобразовывать PDF-документы в другие форматы. Для этого необходимо открыть раздел «Преобразование» и выбрать подходящий формат для конвертирования файла: MS-Word, MS-Excel, PowerPoint и т.д.