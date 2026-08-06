PDFsam — программа для редактирования PDF-файлов, распространяемая в нескольких редакциях, в т.ч. бесплатной, которой и посвящен данный обзор. Приложение поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа PDFsam?

Программа PDFsam в бесплатной редакции «Basic» обладает функционалом, предназначенным для работы со страницами PDF-документов и PDF-файлами, как таковыми. Если нужен простой в использовании и одновременно мощный инструмент для решения таких задач, как, например, объединение нескольких PDF-файлов в один или постраничное разбитие исходного документа, PDFsam должен удовлетворить потребности пользователя.

Функции программы PDFsam

Первым делом отметим наличие официальной портативной версии редактора PDFsam (доступна для скачивания с нашего сайта), которую можно записать на любой носитель и затем запускать на любом компьютере без необходимости установки. Касательно функциональных возможностей, приложение PDFsam предлагает выполнение над PDF-файлами таких операций, как:

Объединение/слияние PDF-документов

Это наиболее часто используемый модуль PDFsam, который позволяет объединять PDF-файлы вместе с учетом всех нюансов выполнения данной задачи:

Постраничное слияние. Объединение исходных PDF-файлы может быть выполнено полностью или частично, т.е. только тех страниц, которые требуется отразить в выходном документа. Выборка страниц осуществляется путем указания их номеров через запятую и/или в виде интервалов через дефис. Например, при указании «1, 3, 7» или «1-3» выходной файл будет состоять только из 3-х страниц исходного документа, а именно — из 1, 3 и 7-ой или из 1, 2 и 3-ей, соответственно. Также имеется возможность указания конкретных страниц и интервалов одновременно. Так, «1, 3, 5-8» будет означать, что слиянию подлежат 1 и 3-я, а также 5, 6, 7 и 8-я страницы.

Действия с закладками при объединении. Пользователь может указать программе, что делать с закладками объединенных PDF-файлов. Можно всех их объединить или, наоборот, удалить их документа, чтобы позволит уменьшить размер итогового файла. Также можно создать новое древо закладок с одной записью либо сохранить все закладки как одну для каждого объединенного PDF-файла.

Действия с интерактивными формами (акроформами). В программе доступно несколько опций, позволяющих автоматически выполнить над обнаруженными в объединяемых документах формами такие действия, как: слияние в новую форму с объединением полей; слияние акроформ с переименованием одинаковых полей; послойное объедение форм; удаление акроформ.

Возможность автоматического создания интерактивного (можно кликать и перемещаться по страницам) оглавления с интеграцией в начало документа. В качестве пунктов содержания могут использоваться имена исходных файлов либо названия (заголовки) объединяемых PDF-документов.

Смешивание или «микширование» PDF

Это особая функция слияния PDFsam, позволяющая объединять два или более PDF-файлов в один, поочередно беря страницы из каждого исходного документа в прямом или обратном порядке. Т.е., если исходных документов 3, то первые 3 страницы выходного файла будут состоять из их (исходных файлов) 1-х страниц.

Функция может пригодиться, например, при одностороннем сканировании листов в два независимых PDF-файла, когда один из них содержит только нечетные, а второй — только четные страницы. При помощи PDFsam два этих файла можно легко объединить в единый PDF-документ, четные страницы которого будут содержать данные из первого файла, а нечетные — данные из второго.

Разделение/разбитие PDF-документов

Программа PDFsam позволяет разделить PDF-документ на несколько отдельных PDF-файлов. Данная функция предоставляет следующие возможности:

Разделение исходного документа по всем, четным или нечетным страницам.

Разбитие PDF по страницам, указанным пользователем вручную через запятую (т.е. извлечение указанных страниц с сохранением в отдельный файл).

Разделение PDF по после каждой "n" страницы (например, если указать «5» для 25-страничного документа, то он будет разбит на 5 частей по 5 страниц в каждой).

Разделение PDF-файла на равные по размеру части (размер пользователем указывается вручную в килобайтах или мегабайтах).

Разбитие документа по уровню закладок (существующие уровни перечислены в соответствующем списке в настройках функции) либо в закладках, содержащим в своих заголовках указанные пользователем ключевые слова/фразы.

Экстракция/извлечение страниц

Функция, позволяющая извлекать из PDF-документа отдельные или диапазоны страниц и сразу сохранять результат в файл.

Многократная вставка страниц

Инструмент позволяет вставлять один и тот же файл PDF (или некоторые его страницы) несколько раз подряд в другой файл. Пользователь может указать количество повторов вставки и число страниц, пропускаемых между вставками.