SoftSalad СОФТСАЛАТ
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PDFsam

PDFsam

Программа для редактирования PDF

4,0 (4)
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Актуальная версия 6.0.6
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Скриншоты

История изменений

Версия 6.0.6

  • Обновлены переводы, добавлен армянский язык.
  • Обновлены зависимости.
  • Добавлена поддержка чтения потоков, сжатых Brotli.
  • Исправлена ошибка при обработке документов с некорректными XMP-данными.
  • В Split by bookmarks символы управления в названиях закладок больше не попадают в имена создаваемых файлов.
  • В Extract значение [BASENAME] теперь можно использовать отдельно как префикс имени выходного файла.
  • Исправлено поведение окон диалогов: они больше не остаются на первом мониторе при переносе приложения на второй экран.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.0.5
    • Обновлены встроенные компоненты JDK и JavaFX до версии 25.0.4.
    • Улучшена читаемость интерфейса.
    • Переработана система журналов работы.
    • Обновлены переводы.
    • Исправлена проблема с политикой сжатия UNCOMPRESSED.

Оценки программы

4,0

4 оценки Оценок пока нет

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