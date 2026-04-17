Sumatra PDF — легковесная программа с открытым исходным кодом для просмотра PDF, электронных книг, комиксов, документов DjVu, XPS, CHM и изображений.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет интерфейс на русском языке.

Функции и возможности программы Sumatra PDF

Мгновенный запуск и минимальная нагрузка на систему. Программа открывается практически мгновенно даже на старом оборудовании, потребляет мало оперативной памяти и почти не нагружает процессор. В отличие от многих других программ, Sumatra PDF не глючит при просмотре больших документов и не требует мощного компьютера для комфортной работы.

Поддержка множества форматов без установки дополнительных компонентов. Sumatra PDF работает не только с PDF, но и с EPUB и MOBI, CBZ и CBR, DjVu, XPS, CHM, а также с изображениями. Программа содержит встроенную поддержку всех этих форматов, поэтому не требуется устанавливать отдельные кодеки и плагины.

Простой минималистичный интерфейс без лишних панелей и кнопок. Главное окно Sumatra PDF содержит только строку меню, панель закладок и область просмотра содержимого. Нет всплывающих окон с предложениями обновления, нет рекламы, нет панелей инструментов, которыми редко пользуются. Всё внимание сосредоточено на самом документе. При желании интерфейс можно настраивать: менять клавиши быстрого доступа, включать или отключать элементы управления, выбирать цвет фона и текста для комфортного чтения.

Портативная версия для использования без установки. Программа доступна в двух вариантах: обычный установщик и портативная версия. Портативную можно просто распаковать в любую папку на жестком диске или флешке, после чего она готова к работе. Все настройки сохраняются в той же папке, не оставляя следов в реестре и системных каталогах. Это удобно для запуска Sumatra PDF на чужом компьютере без прав администратора или для хранения программы вместе с документами на внешнем носителе.

Гибкие настройки просмотра и быстрая навигация. Программа поддерживает режимы одностраничного, двухстраничного и непрерывного просмотра. Можно увеличивать и уменьшать масштаб, вращать страницы, переходить к конкретной странице по номеру. Для быстрой навигации по документу есть панель закладок и возможность поиска текста с подсветкой результатов. Клавиши со стрелками и пробел позволяют листать документ без использования мыши. Поддерживаются также сенсорное управление и жесты на ноутбуках.

Кроссплатформенная поддержка и активное развитие с открытым исходным кодом. Хотя основная версия предназначена для Windows, Sumatra PDF также портирована на другие ОС. Весь исходный код программы доступен на GitHub, что позволяет любому разработчику проверить его на наличие уязвимостей или добавить свои улучшения. Проект регулярно обновляется, последние стабильные и предварительные версии выходят несколько раз в год, исправляя ошибки и добавляя поддержку новых форматов.

Таким образом, Sumatra PDF является не только удобным просмотрщиком большого количества файлов, но и здоровой альтернативой многих программ в России. Пользоваться ей легко, она бесплатна, поддерживается даже на достаточно старых версиях ОС Windows и не имеет различных ограничений.