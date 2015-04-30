SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги REAPER

В данном списке представлены программы для замены REAPER. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на REAPER, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
CUBASE
CUBASE

Версия 15

Программа для создания, записи и микширования музыки

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (68)
Cakewalk
Cakewalk

Версия 2025.12

Программа для создания и мастеринга музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Muse
Muse

Версия 2.2.8 2025.05.14.1114

Программа для совместного творчества

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Waveform
Waveform

Версия 12.5.11

Аудиостанция для создания сложных треков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
ACID Pro
ACID Pro

Версия 11

Редактирование музыки, микширование треков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Sibelius
Sibelius

Версия 2018.11

Программа для создания и редактирования нотного текста

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
DJ Music Mixer
DJ Music Mixer

Версия 6.8

Создание и обработка музыки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ardour
ardour

Версия 3.5.403

Запись и обработка звука

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)