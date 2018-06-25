Wavepad Audio Editor – программа для записи и обработки звука. Редактор обладает следующими функциями:
- Редактирование: подавление неблагоприятного фона, усиление звучания, тишина, нормализация, реверберация и другие.
- Применение различных музыкальных эффектов.
- Управление частотой дискретизации в пределах 8 – 44,1 кГц для 32-битного звучания.
- Обработка потоков аудио и нескольких файлов одновременно.
- Поддержка плагинов VST.
- Функции звуковой реставрации (понижение шума и удаление треска).
- Работа со всеми популярными форматами музыки.
- Копирование треков с CD-дисков.
- Функции спектрального анализа, изменения голоса и синтезатора речи.