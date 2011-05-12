Waveform — аудиостанция для создания самых сложных треков. Waveform доступна бесплатно для устройств на платформе Windows (8 и выше), MacOS, Linux.

Ключевая особенность Waveform — поддержка VST-плагинов. Это позволяет в несколько кликов подключать необходимый инструментарий. Пользователь получает доступ к огромному репозиторию виртуальных инструментов, шаблонов и сэмплов. Сторонние аддоны также подключаются, но только через специальный режим песочницы с повышенной защитой.

Ограничения на работу с количеством аудиодорожек отсутствуют. Можно создавать треки с огромным количеством играющих инструментов, соединяя и редактируя звук в программе.

Чтобы начать работу, программа потребует активации бесплатной лицензии. Для этого необходима активная и подтвержденная учетная запись на их сайте с действующим и привязанным ящиком электронной почты.

Платная версия Waveform Pro

Waveform Pro поддерживается всеми популярными платформами (Windows 8 и выше, MacOS, Linux). По сравнению с бесплатным вариантом, за программу придется заплатить 99 $. В обмен на это предлагается полный набор сэмплеров и инструментов для создания музыки. Никаких ограничений на количество дорожек и треков для одновременной работы. Поддержка сторонних и собственных плагинов упрощает работу, как и режим песочницы, где падение одного из плагинов не приведет к масштабному крашу, а просто вызовет сворачивание программы с возможностью продолжить работу.

В отличие от бесплатной версии разработчики предлагают поддержку макросов и скриптов, трэки для оранжировки, групповое редактирование и заранее проработанные быстрые действия.

За 30$ приобретаются дополнительные расширения. Это не плагины, а большие дополнения, что добавляют поддержку новых инструментов и расширение функционала, включая большой пак звуков, доработки библиотеки и редактирование видеоклипов, а также возможность извлекать аудио из видео.

Встроенный редактор позволяет вставлять аннотации и делать таймкоды. В Waveform Pro появился новый браузер. Он позволяет искать плагины, треки, сэмплы и пресеты. В том числе через несколько контекстных меню.

По сравнению с прошлыми версиями, Waveform Pro уменьшает нагрузку на процессор на 25%, предлагает лучшую поддержку для современного оборудования, а также полностью переделанный движок софта.

Итоги

Waveform — целый набор музыкального софта. Сюда входят все необходимые инструменты как для работы с записанными треками, так и для редактирования сырого материала.