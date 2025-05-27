Reaper — профессиональная программа для записи, создания, редактирования и микширования цифрового аудио и аудиоматериалов, полученных с MIDI- устройств. Это платное приложение с возможностью пробного использования в течение 60 дней. Интерфейс не имеет поддержки русского языка, однако в сети можно найти любительские русификаторы. Программа работает в ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Предусмотрены отдельные версии для систем 32 и 64-бит.

Функции программы Reaper

Программа Reaper является полноценной цифровой аудиостудией, позволяющий выполнять практически весь мыслимый спектр операций над аудио, вплоть до решения задач аудио инженеринга.

Звукозапись. Программа Reaper в плане записи звука имеет следующие функциональные возможности и особенности:

Возможность записывать аудиосигнал с неограниченного количества устройств звукозаписи и MIDI-инструментов, подключенных к компьютеру (ограничение устанавливают лишь особенности оборудования пользователя). Причем программа способна вести параллельную запись с выбранных либо со всех устройств звукозаписи одновременно.

Сохранение аудиозаписей в любом из десятков поддерживаемых форматов аудио. Никакого пост-конвертирования не требуется, Reaper "на лету" создает и записывает аудиофайлы в выбранном формате.

Запись в неограниченное количество отдельных аудиодорожек, дублей, слоев.

Возможность записи объемного звука.

Параллельное наложение аудиоэффектов во время записи.

Запись с переменной скоростью и многое другое.

Создание аудио. Если говорить кратко, Reaper предоставляет безграничные возможности в плане создания аудио. Из числа множества функций и инструментов отметим небольшую чать:

Полный контроль над сэмплами — перетаскивание, упорядочивание, разделение, обрезка, склеивание, зацикливание, замедление и растягивание времени воспроизведения, сдвиг высоты тона, затухание и нарастание громкости, создание плавных переходов и многое другое.

Множество инструментов визуализации, позволяющие объединять в одном создаваемом треке аудио, MIDI-материалы, видео и даже изображения.

Интуитивно понятное масштабирование, прокрутка и автопрокрутка рабочего пространства, быстрый поиск сэмплов, переход по MIDI и т.д.

Мощная система вложенных папок, также позволяющая выполнять групповое редактирование сэмплов, настраивать между дорожками маршрутизацию, проставлять разметку и др.

Возможность создания и вызов автоматизированных сценариев редактирования и записи.

Легкое управление темпом и скоростью воспроизведения.

Разделение аудио и MIDI на свободно упорядоченные фрагменты и дорожки для удобства последующей компановки.

Копирование и перемещение регионов рабочей области для возможности удобного опробывания альтернативных вариантов обработки.

Полная поддержка многоканальности — один трек может состоять из 64 каналов, для каждого из которых можно создавать индивидуальную маршрутизацию.

Преобразование аудио. Из огромного функционала Reaper по преобразованию аудиоматериалов выделим следующие моменты:

Наличие множества своих и возможность подключения большинства известных сторонних плагинов для аудио и MIDI: VST, VST3, VSTi, DX / DXi, JS и другие.

Возможность применения любых FX-плагинов в режиме реального времени либо в отдельном потоке без риска внести нежелательные изменения в трек.

Наличие собственного джижка сценариев для аудио и MIDI-плагинов, обеспечивающий инструментами по созданию программируемых пользователем аудиоэффектов.

Отдельный инструмент сдвига высоты тора, коррекции и растяжения воспроизведения в режиме реального времени поверх любого активного плагина.

Поддержка ReaSurround для пространственной визуализации и обработки стерео, объемного и многоканального звука.

Специальные плагины виртуализации внешнего MIDI-оборудования и многое другое.

Гибкий настраиваемый интерфейс. Разработчики Reaper предусмотрели все необходимое для удобства взаимодействия пользователя с программой:

Тщательно настраиваемый внешний вид: возможность замены цветов, значков, панелей инструментов и всего прочего. Настройки интерфейса также можно экспортировать в файлы и загружать их отдельно для каждого проекта.

Все окна в Reaper настраиваемые, их можно скрывать и отображать, закреплять или даже отправлять на другой монитор.

Возможность расширения функционала и интерфейса путем создания собственных расширение на языках Lua, EEL и Phyton.

Наличие собственной интегрированной среды разработки сценариев ReaScripts.

Все перечисленное выше — лишь небольшая часть всех возможностей Reaper. Это профессиональный программный продукт, для овладения которым потребуется потратить время на обучение. И в этом процессе помогут сотни видеоматериалов и обучающих статей, которые можно найти на официальном сайте программы.