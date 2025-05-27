SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
REAPER

REAPER

Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио

3,4 (25)
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Актуальная версия 7.82
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История изменений

Версия 7.82

  • Исправлено периодическое неверное рисование фона в тёмной теме для некоторых окон, например ReaPlugs.
  • К окнам ReaWebAPI применена тёмная строка заголовка.
  • Улучшено позиционирование кнопки pin для окон FX, когда для них включена DPI awareness.
  • В нескольких ситуациях исправлено отображение курсора move-crossfade, когда правка должна переместить кроссфейд.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 7.80
    • Добавлен инструмент Edit > Repair Pops/Clicks для поиска щелчков и треска в аудио и восстановления повреждённых участков.
    • Добавлены команды перехода к следующему и предыдущему найденному щелчку.
    • Исправлена настройка входов и выходов для некоторых CLAP-плагинов.
    • Улучшена вставка MIDI: вставляемые данные больше не привязываются к сетке PPQ автоматически.
    • Улучшена работа док-панелей и вкладок при их перетаскивании и перестановке.
    • Исправлены проблемы с перемещением содержимого аудиоклипов и остаточными маркерами растяжения.
    • Исправлен импорт MusicXML для некоторых размеров такта и снижено потребление памяти при импорте многодорожечных MXL-файлов.
    • Добавлена поддержка FFmpeg 9.x и улучшено чтение временного кода и данных о повороте в MOV/MP4.
    • Исправлено отображение текста UTF-8 в списке пресетов LV2 на Windows.

Оценки программы

3,4

25 оценок Оценок пока нет

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