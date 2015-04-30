ardour - бесплатная программа для профессиональной звукозаписи. Возможности программы очень обширны. В последнем обновлении появилась функция для работы с видео: наложение звука, экспорт музыки и т.д.

Программа может работать с файлами более чем 30 форматов, что является одним из лучших результатов для бесплатных программ. И без того широкие возможно программы можно расширить с помощью плагинов. С их помощью можно добавить новые эффекты, функцию динамического контроля и многое другое.

Запись звука в ardour ограничена только возможностью оборудования. Программа анализирует аудиопоток и может накладывать различные эффекты в реальном времени.