SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
CUBASE

CUBASE

Программа для создания, записи и микширования музыки

3,2 (68)
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Актуальная версия 15
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История изменений

Версия 15

  • Исправлен баг, из-за которого фиксированные значения (velocity, MIDI CC) в старых пресетах Logical Editor сбрасывались в ноль.
  • Починили зависание при экспорте аудио и Render In Place в проектах с видео-треками.
  • Исправлено повреждение настроек MIDI Control Insert при открытии проектов из старых версий (теперь MIDI CC не искажаются).
  • Устранён вылет MediaBay-сервера при закрытии программы.

Оценки программы

3,2

68 оценок Оценок пока нет

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