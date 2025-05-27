Cubase — программа для создания, записи и микширования музыкальных композиций. Приложение предназначено для использования профессиональными музыкантами, звукозаписывающими студиями, музыкальными продюсерами. Важность программного обеспечения сложно переоценить, т.к. именно разработчики Cubase стали первыми в мире, кто внедрил в музыкальную индустрию технологию Virtual Studio Technology (VST), позволившую в режиме реального времени обрабатывать цифровой сигнал путем применения к ним различных аудиоэффектов.

Последняя версия Cubase работает только в 64-битной версии ОС Windows 7, 8 и 10.

Программа Cubase

Программа Cubase позиционируется разработчиками как полноценная цифровая аудиостанция, предоставляющая пользователям широчайшие возможности по любому из критериев процесса создания, записи и микширования музыки.

Редактор звука. Первое, что обычно интересует начинающих пользователей цифровых аудиостанций — инструменты редактирования аудио. В Cubase предусмотрено большое их количество. Например:

VariAudio — инструмент коррекции вокала. Программа анализирует загружаемый пользователем файл с вокалом, автоматически делит его на сегменты и отображает их в виде миди-сообщений. Далее пользователь может выполнять над этими сегментами вокала все действия, которые можно применить к обычным нотам — корректировать длительность, высоту тона и многое другое.

Групповая (одновременная) квантизация частей MIDI и обработка аудио-дорожек.

Коррекция длительности и темпа аудио без изменения тональности.

Многофункциональный редактор семплов, обеспечивающий практически безграничные возможности редактирования аудио.

Инструменты составления композиций. Являясь аудиостанцией, Cubase предоставляет пользователям огромные возможности в составлении музыкальных композиций любой сложности, например:

Инструмент Chord Pads — полноценная цифровая замена MIDI-клавиатуры для сочинения музыки с множеством возможностей.

Встроенный редактор нот предоставляет музыкантам мощный инструмент для работы с нотным текстом. Позволяет создавать и редактировать музыкальные композиции любой сложности, вплоть до партитур для хоров, ансамблей и оркестров.

Широкий набор нелинейных функций и инструментов аранжировщика.

Богатый инструментарий по изменению темпа музыки, редактирования перемещения отдельных частей композиции по таймлайну и многое другое.

Виртуальные инструменты. В Cubase виртуализированы различные музыкальные инструменты:

Groove Agent — виртуальная полноценная барабанная установка с огромной библиотекой сэмплов, канавок и паттернов, виртуальным микшером и FX-пакетом.

Halion Sonic SE 3 — универсальный синтезатор с большим числом эффектов и библиотекой сэмплов.

Retrologue 2 — виртуальный вариант аналогового синтезатора с тремя аналоговыми генераторами, множеством фильтров, адаптируемым арпеджиатором, мощной системой модуляции и FX-стойкой.

И другие.

Звукозапись. Естественно, в программе Cubase предусмотрено немалое число функций, связанных со звукозаписью. Вот малая их часть:

Control Room — многофункциональный звукозаписывающий модуль, позволяющий создавать виртуальную окружающую среду для записи звука.

Широкие возможности записи звука с любых MIDI-устройств.

Возможность создания собственных шаблонов метронома с четырьмя различными уровнями акцента и загрузки собственных звуков щелчка.

И др.

Микширование. Многофункциональная микшерная консоль Cubase MixConsole, имеющая дружелюбный интерфейс и оптимизированная для работы без мыши (практически все элементы управляются с клавиатуры), предоставляет весь необходимый инструментарий для микширования композиций.

Наборы представлений и зон каналов, настраиваемые значки треков, гибкий менеджер треков, перетаскивание и поиск подключаемых модулей, быстрый вызов всевозможных инструментов обработки аудио/MIDI — эти и множество других возможностей делают Cubase MixConsole одним из лучших в мире микшерных консолей.

Как в Cubase настроить звуковую карту?

Перед настройкой параметров звуковой карты сначала нужно выбрать, какое именно устройство воспроизведения звука будет использовать Cubase:

Откройте меню "Devices" ("Устройства") в верхней части окна программы, затем выберите в нем пункт "Device Setup…" (Настройка оборудования). В открывшемся окне перейдите в раздел "VST Audio System" ("VST-аудиосистема"). В самом верху окна раздела в выпадающем меню вам нужно выбрать "ASIO-Driver" ("ASIO-драйвер"). Этот драйвер обычно устанавливается на компьютер вместе с Cubase. Выберите из списка драйвер, содержащий в названии "ASIO".

Далее можно переходить к более тонкой настройке аудио:

Сразу после установки драйвера ниже отобразятся различные настройки параметров аудиодрайвера: входная/выходная задержка (Latency), частота дискретизации (Sample Rate), точность вычислений (Processing Precision) и многие другие. Вы можете изменить эти параметры либо сбросить их, кликнув по элементу "По умолчанию" (Set to default). Также после выбора драйвера ASIO в разделе "VST Audio System" ("VST-аудиосистема") появится подраздел с названием выбранного устройства (драйвера) воспроизведения. В этом подразделе можно посмотреть статус входных и выходных портов вашей аудиокарты, и при необходимости активировать/деактивировать их.

Как в Cubase записать звук с микрофона?

Запись звука с микрофона в Cubase осуществляется непосредственно в одну из аудиодорожек, созданных в рамках проекта:

Кликните правой кнопкой мыши по той части рабочей области, где перечислены аудиотреки, затем выберите из выпадающего меню пункт "Add Audio Track" (Добавить трек Аудио). Откроется новое окно. Напротив параметра "Audio Input" (Аудио входы) в выпадающем списке нужно выбрать название используемого вами микрофона. Если это простой одноканальный микрофон, напротив параметра "Configuration" (Конфигурация) установите значение "Mono/Моно". Если же микрофон двухканальный, установите "Stereo/Стерео". Нажмите на кнопку "Add Track" (Добавить трек). В списке треков проекта отобразится панель с кнопками управления звукозаписью. Вы можете включать/выключать запись неограниченное количество раз. При этом каждая запись будет добавляться в проект как отдельный трек.

Как в Cubase сохранить звук в MP3?

Для экспорта готового музыкального проекта в MP3-формат выполните следующие действия:

Выделите весь трек либо его часть в рабочей области. Далее откройте меню "File" (Файл), в нем — подменю "Export" (Экспорт), затем "Audio Mixdown" (Аудио Миксдаун). В правой части отобразившегося окна вы можете выбрать формат сохраняемого файла. Т.к. нам нужен MP3, установите соответствующее значение в списке "File Format" (Формат Файла). Выше в блоке "Name" (Имя) задайте имя вашему файла, в блоке "Path" (Путь) установите путь к папке, куда будет выполнен экспорт композиции, затем нажмите "Export" (Экспорт).

Как в Cubase убрать правую панель?

Если речь идет о панели "VST Intruments" (VST Инструменты), то включить/отключить ее отображение можно из меню "Studio" (Студия), установив/сняв галочку с пункта "VST Intruments/ VST Инструменты". Также можно использовать горячую клавишу F11 или комбинацию "Alt + T" (зависит от версии Cubase).

Как в Cubase экспортировать каждую дорожку как отдельный аудиофайл?

ля экспорта из Cubase аудиодорожек по отдельности выполните следующие действия: