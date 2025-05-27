Cubase — программа для создания, записи и микширования музыкальных композиций. Приложение предназначено для использования профессиональными музыкантами, звукозаписывающими студиями, музыкальными продюсерами. Важность программного обеспечения сложно переоценить, т.к. именно разработчики Cubase стали первыми в мире, кто внедрил в музыкальную индустрию технологию Virtual Studio Technology (VST), позволившую в режиме реального времени обрабатывать цифровой сигнал путем применения к ним различных аудиоэффектов.
Последняя версия Cubase работает только в 64-битной версии ОС Windows 7, 8 и 10.
Программа Cubase
Программа Cubase позиционируется разработчиками как полноценная цифровая аудиостанция, предоставляющая пользователям широчайшие возможности по любому из критериев процесса создания, записи и микширования музыки.
Редактор звука. Первое, что обычно интересует начинающих пользователей цифровых аудиостанций — инструменты редактирования аудио. В Cubase предусмотрено большое их количество. Например:
- VariAudio — инструмент коррекции вокала. Программа анализирует загружаемый пользователем файл с вокалом, автоматически делит его на сегменты и отображает их в виде миди-сообщений. Далее пользователь может выполнять над этими сегментами вокала все действия, которые можно применить к обычным нотам — корректировать длительность, высоту тона и многое другое.
- Групповая (одновременная) квантизация частей MIDI и обработка аудио-дорожек.
- Коррекция длительности и темпа аудио без изменения тональности.
- Многофункциональный редактор семплов, обеспечивающий практически безграничные возможности редактирования аудио.
Инструменты составления композиций. Являясь аудиостанцией, Cubase предоставляет пользователям огромные возможности в составлении музыкальных композиций любой сложности, например:
- Инструмент Chord Pads — полноценная цифровая замена MIDI-клавиатуры для сочинения музыки с множеством возможностей.
- Встроенный редактор нот предоставляет музыкантам мощный инструмент для работы с нотным текстом. Позволяет создавать и редактировать музыкальные композиции любой сложности, вплоть до партитур для хоров, ансамблей и оркестров.
- Широкий набор нелинейных функций и инструментов аранжировщика.
- Богатый инструментарий по изменению темпа музыки, редактирования перемещения отдельных частей композиции по таймлайну и многое другое.
Виртуальные инструменты. В Cubase виртуализированы различные музыкальные инструменты:
- Groove Agent — виртуальная полноценная барабанная установка с огромной библиотекой сэмплов, канавок и паттернов, виртуальным микшером и FX-пакетом.
- Halion Sonic SE 3 — универсальный синтезатор с большим числом эффектов и библиотекой сэмплов.
- Retrologue 2 — виртуальный вариант аналогового синтезатора с тремя аналоговыми генераторами, множеством фильтров, адаптируемым арпеджиатором, мощной системой модуляции и FX-стойкой.
- И другие.
Звукозапись. Естественно, в программе Cubase предусмотрено немалое число функций, связанных со звукозаписью. Вот малая их часть:
- Control Room — многофункциональный звукозаписывающий модуль, позволяющий создавать виртуальную окружающую среду для записи звука.
- Широкие возможности записи звука с любых MIDI-устройств.
- Возможность создания собственных шаблонов метронома с четырьмя различными уровнями акцента и загрузки собственных звуков щелчка.
- И др.
Микширование. Многофункциональная микшерная консоль Cubase MixConsole, имеющая дружелюбный интерфейс и оптимизированная для работы без мыши (практически все элементы управляются с клавиатуры), предоставляет весь необходимый инструментарий для микширования композиций.
Наборы представлений и зон каналов, настраиваемые значки треков, гибкий менеджер треков, перетаскивание и поиск подключаемых модулей, быстрый вызов всевозможных инструментов обработки аудио/MIDI — эти и множество других возможностей делают Cubase MixConsole одним из лучших в мире микшерных консолей.
Как в Cubase настроить звуковую карту?
Перед настройкой параметров звуковой карты сначала нужно выбрать, какое именно устройство воспроизведения звука будет использовать Cubase:
- Откройте меню "Devices" ("Устройства") в верхней части окна программы, затем выберите в нем пункт "Device Setup…" (Настройка оборудования).
- В открывшемся окне перейдите в раздел "VST Audio System" ("VST-аудиосистема").
- В самом верху окна раздела в выпадающем меню вам нужно выбрать "ASIO-Driver" ("ASIO-драйвер"). Этот драйвер обычно устанавливается на компьютер вместе с Cubase. Выберите из списка драйвер, содержащий в названии "ASIO".
Далее можно переходить к более тонкой настройке аудио:
- Сразу после установки драйвера ниже отобразятся различные настройки параметров аудиодрайвера: входная/выходная задержка (Latency), частота дискретизации (Sample Rate), точность вычислений (Processing Precision) и многие другие. Вы можете изменить эти параметры либо сбросить их, кликнув по элементу "По умолчанию" (Set to default).
- Также после выбора драйвера ASIO в разделе "VST Audio System" ("VST-аудиосистема") появится подраздел с названием выбранного устройства (драйвера) воспроизведения.
- В этом подразделе можно посмотреть статус входных и выходных портов вашей аудиокарты, и при необходимости активировать/деактивировать их.
Как в Cubase записать звук с микрофона?
Запись звука с микрофона в Cubase осуществляется непосредственно в одну из аудиодорожек, созданных в рамках проекта:
- Кликните правой кнопкой мыши по той части рабочей области, где перечислены аудиотреки, затем выберите из выпадающего меню пункт "Add Audio Track" (Добавить трек Аудио).
- Откроется новое окно. Напротив параметра "Audio Input" (Аудио входы) в выпадающем списке нужно выбрать название используемого вами микрофона. Если это простой одноканальный микрофон, напротив параметра "Configuration" (Конфигурация) установите значение "Mono/Моно". Если же микрофон двухканальный, установите "Stereo/Стерео".
- Нажмите на кнопку "Add Track" (Добавить трек).
- В списке треков проекта отобразится панель с кнопками управления звукозаписью. Вы можете включать/выключать запись неограниченное количество раз. При этом каждая запись будет добавляться в проект как отдельный трек.
Как в Cubase сохранить звук в MP3?
Для экспорта готового музыкального проекта в MP3-формат выполните следующие действия:
- Выделите весь трек либо его часть в рабочей области.
- Далее откройте меню "File" (Файл), в нем — подменю "Export" (Экспорт), затем "Audio Mixdown" (Аудио Миксдаун).
- В правой части отобразившегося окна вы можете выбрать формат сохраняемого файла. Т.к. нам нужен MP3, установите соответствующее значение в списке "File Format" (Формат Файла).
- Выше в блоке "Name" (Имя) задайте имя вашему файла, в блоке "Path" (Путь) установите путь к папке, куда будет выполнен экспорт композиции, затем нажмите "Export" (Экспорт).
Как в Cubase убрать правую панель?
Если речь идет о панели "VST Intruments" (VST Инструменты), то включить/отключить ее отображение можно из меню "Studio" (Студия), установив/сняв галочку с пункта "VST Intruments/ VST Инструменты". Также можно использовать горячую клавишу F11 или комбинацию "Alt + T" (зависит от версии Cubase).
Как в Cubase экспортировать каждую дорожку как отдельный аудиофайл?
ля экспорта из Cubase аудиодорожек по отдельности выполните следующие действия:
- Откройте "File" (Файл) > "Export" (Экспорт) > "Audio Mixdown" (Аудио Миксдаун).
- Откройте в окне экспорта вкладку "Audio Channels" (Аудио Каналы).
- Напротив каждой дорожки установите галочки. • Нажмите "Export" (Экспорт): все дорожки будут сохранены по отдельности в выбранном формате.