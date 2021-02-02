ACID Pro 11 - мощная программа для создания музыки. Приложение подойдёт как начинающим музыкантам, так и профессиональным диджеям и композиторам. Пользователь может работать одновременно с несколькими треками. Обработка музыки происходит в реальном времени - вам не придётся ждать во время работы!

ACID Pro 11 успешно работает с MIDI файлами. В пакете поставляется большое количество MIDI треков, которые музыканты используют в работе. Применяйте дискретизацию MIDI треков в реальном времени.

Для удобства начинающих пользователей в пакете встроены учебники с примерами работы. С их помощью пользователи быстро осваивают все современные технологии по обработке звука.