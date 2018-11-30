eJay — программа для аранжировки музыки. С помощью приложения можно создавать новые музыкальные композиции или воспользоваться готовыми шаблонами звуковых клипов, предустановленных в утилиту. В библиотеке эффектов доступно 99 дорожек для семплов.
Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит, начиная с Windows XP и новее). Русская версия официально не поддерживается.
Полная версия (лицензия) eJay
Чтобы получить полную версию программы eJay, необходимо купить лицензию. Стоимость лицензии составляет 20 долларов. Преимущества полной версии утилиты:
- Пользователи получают доступ к 10 000 музыкальным эффектам, которые не защищены авторскими правами. Благодаря этому можно использовать музыку, созданную в программе, в коммерческих целях.
- Функция создания аудио-диска для воспроизведения на музыкальных проигрывателях.
- Возможность работы с 5 виртуальными инструментами.
- Доступ к инструменту 3D Video Studio для создания видеоклипов.
Для тестирования функционала утилиты eJay доступна бесплатная пробная версия программы на 7 дней. Для получения trial-версии нужно указать адрес электронной почты в приложении для получения кода активации.
Зачем нужна программа eJay?
- Создание мелодий
Первый раздел верхней панели инструментов приложения — это «Live Jam». Он используется для аранжировки музыки и создания новых мелодий.
Для аранжировки используются готовые сэмплы. С их помощью можно создать уникальную музыкальную композицию. Чтобы миксовать готовые сэмплы можно воспользоваться клавиатурой. Для этого следует нажимать на буквы Q, W, E, U, I, O и цифры от 1 до 8.
Перед тем, как начать работу с этим инструментом необходимо запустить проигрывание композиции в окне «Controls».
- Смешивание композиций
В разделе программы «Mix» можно смешать несколько композиций в одну мелодию. Для этого нужно добавить готовые сэмплы на тайм-линию и разместить их в том порядке, пока не получится нужная музыкальная композиция.
На нижней панели доступны три окна с эффектами: эхо, хор и воспроизведение трека в обратном направлении.
- FX Studio
Этот раздел программы eJay используется для применения различных эффектов для музыки.
Здесь можно настроить эквалайзер; применить эффекты эха, хора и реверсивного воспроизведение трека.
- 3D VJ BOX
С помощью этого инструмента пользователи могут создавать видеоклипы внутри программы eJay.
Можно соединить несколько видеофайлов в один и наложить музыку. В правом нижнем углу интерфейса расположено окно «Preview». Здесь можно посмотреть предварительный результат видеоклипа.
- Генератор голоса
В разделе «Voice Generator» могут выбрать голос из доступной библиотеки. После этого, выбранный голос можно добавить в музыкальную композицию.
- Студия записи
В разделе «Recording Studio» пользователи приложения могут записать свои музыкальные композиции или добавить сэмплы с CD-дисков.
Преимущества и недостатки программы eJay
Преимущества:
- большая библиотека готовых сэмплов для создания треков;
- возможность работы с несколькими инструментами и дорожками одновременно;
- инструмент для записи композиций;
- высокая скорость работы программы даже на слабых компьютерах;
- функция применения эффектов для треков;
- возможность создания видеоклипов;
- готовую композицию можно экспортировать на мобильное устройство прямо из приложения;
- расширение базового функционала приложения с помощью специальных плагинов и модулей.
Недостатки:
- плохая совместимость программы с операционной системой Windows 10.