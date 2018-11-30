eJay — программа для аранжировки музыки. С помощью приложения можно создавать новые музыкальные композиции или воспользоваться готовыми шаблонами звуковых клипов, предустановленных в утилиту. В библиотеке эффектов доступно 99 дорожек для семплов.

Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит, начиная с Windows XP и новее). Русская версия официально не поддерживается.

Полная версия (лицензия) eJay

Чтобы получить полную версию программы eJay, необходимо купить лицензию. Стоимость лицензии составляет 20 долларов. Преимущества полной версии утилиты:

Пользователи получают доступ к 10 000 музыкальным эффектам, которые не защищены авторскими правами. Благодаря этому можно использовать музыку, созданную в программе, в коммерческих целях. Функция создания аудио-диска для воспроизведения на музыкальных проигрывателях. Возможность работы с 5 виртуальными инструментами. Доступ к инструменту 3D Video Studio для создания видеоклипов.

Для тестирования функционала утилиты eJay доступна бесплатная пробная версия программы на 7 дней. Для получения trial-версии нужно указать адрес электронной почты в приложении для получения кода активации.

Зачем нужна программа eJay?

Создание мелодий

Первый раздел верхней панели инструментов приложения — это «Live Jam». Он используется для аранжировки музыки и создания новых мелодий.

Для аранжировки используются готовые сэмплы. С их помощью можно создать уникальную музыкальную композицию. Чтобы миксовать готовые сэмплы можно воспользоваться клавиатурой. Для этого следует нажимать на буквы Q, W, E, U, I, O и цифры от 1 до 8.

Перед тем, как начать работу с этим инструментом необходимо запустить проигрывание композиции в окне «Controls».

Смешивание композиций

В разделе программы «Mix» можно смешать несколько композиций в одну мелодию. Для этого нужно добавить готовые сэмплы на тайм-линию и разместить их в том порядке, пока не получится нужная музыкальная композиция.

На нижней панели доступны три окна с эффектами: эхо, хор и воспроизведение трека в обратном направлении.

FX Studio

Этот раздел программы eJay используется для применения различных эффектов для музыки.

Здесь можно настроить эквалайзер; применить эффекты эха, хора и реверсивного воспроизведение трека.

3D VJ BOX

С помощью этого инструмента пользователи могут создавать видеоклипы внутри программы eJay.

Можно соединить несколько видеофайлов в один и наложить музыку. В правом нижнем углу интерфейса расположено окно «Preview». Здесь можно посмотреть предварительный результат видеоклипа.

Генератор голоса

В разделе «Voice Generator» могут выбрать голос из доступной библиотеки. После этого, выбранный голос можно добавить в музыкальную композицию.

Студия записи

В разделе «Recording Studio» пользователи приложения могут записать свои музыкальные композиции или добавить сэмплы с CD-дисков.

Преимущества и недостатки программы eJay

Преимущества:

большая библиотека готовых сэмплов для создания треков;

возможность работы с несколькими инструментами и дорожками одновременно;

инструмент для записи композиций;

высокая скорость работы программы даже на слабых компьютерах;

функция применения эффектов для треков;

возможность создания видеоклипов;

готовую композицию можно экспортировать на мобильное устройство прямо из приложения;

расширение базового функционала приложения с помощью специальных плагинов и модулей.

Недостатки: