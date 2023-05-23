Guitar Rig — профессиональное программное обеспечение для эмуляции процессов, происходящих в тракте электронных гитар. Простыми словами — при помощи этой программы можно настроить гитару и виртуально эмулировать работу самых различных гитарных примочек (в данном случае подразумеваются все существующие виды физических устройств обработки сигнала электрогитары: эффект-педали, процессоры, усилители, микрофоны и т.д.).

Принцип работы Guitar Rig

По сути, программа Guitar Rig является "посредником" между входным и выходным каналами аудиокарты компьютера. В основную ее задачу входит прием сигнала (звука) с электрогитары, его преобразование в режиме реального времени и последующий вывод на устройство воспроизведения звука, подключенное к компьютеру.

В основу работы компонентов преобразования звука заложены сложные алгоритмы моделирования процессов электрогитарного тракта. Но пользователю совершенно незачем разбираться в принципе их работы. Как и в случае с примочками, гитаристу достаточно подключить (в данном случае — выбрать виртуальную модель) музыкальный инструмент к требуемому устройству обработки звука, после чего тот начнет выполнять свою работу.

Технически, заложенные в Guitar Rig программные средства обработки аудиосигнала представляют собой VST (Virtual Studio Technology) и RTAS (Real-Time AudioSuite) плагины, которые широкого используются во всех простых и профессиональных аудиоредакторах, включая Sound Forge, ACID Pro, Ableton Live, FL Studio и многие другие. Обе эти группы аудиоплагинов предназначены для обработки звука в режиме реального времени. Естественно, что Guitar Rig использует свои собственные уникальные VST/RTAS-плагины, предназначенные для решения конкретных задач, а именно — моделирование устройств обработки сигнала с электрогитары.

Возможности Guitar Rig

Говоря о возможностях таких программных продуктов как Guitar Rig, в первую очередь подразумевают их функциональность в плане преобразования входящего аудиосигнала: это и количество эмулируемых устройств обработки звука, и наличие всевозможных программных аудиэффектов и фильтров (в т.ч. для студийной постобработки звука), и присутствие разнообразных вспомогательных — средства настройки инструмента (тюнеры), метроном, виртуальные устройства записи и многое другое.

И по любому из этих критериев Guitar Rig предоставляет широкие функциональные возможности, которые позволят без затрат на приобретение физических преобразователей аудиосигнала создавать профессиональные музыкальные композиции.

Конечно же, пользователей программы ожидают широкие возможности по части компоновки виртуальных примочек. Как и в случае с физическими устройствами обработки сигнала, Guitar Rig позволяет производить тонкие настройки преобразования звука используемого в данный момент программного инструмента обработки сигнала. Также приложение позволяет использовать не одну, а сразу несколько примочек в той или иной последовательности с теми или иными параметрами звукообработки. Т.е. получается, что при помощи Guitar Rig можно создавать тысячи, если не миллионы, вариантов звучания одной и той же композиции — все зависит от навыков музыканта и его познаний в этом виде искусства.

Эмулируемое гитарное оборудование

На момент написания обзора программа Guitar Rig включала в себя следующий перечень функциональных возможностей:

54 смоделированных эффект-педалей, в которые также включены аутентичные стомпбоксы (ритмичные/басовые педали).

27 виртуальных моделей гитарных усилителей, для каждого из которых предусмотрена возможность выбора корпуса (кабины), что также влияет на звучание.

8 настраиваемых микрофонов для записи звука.

4 виртуальные модели вращающихся динамиков.

Большое количество всевозможных аудиофильтров и эффектов.

А также — весь необходимый набор студийных инструментов для постобработки звукозаписей (входят в состав встроенного приложения Guitar Rig Player).

Одна из основных особенностей Guitar Rig заключается в том, что многие из представленных в программе моделей эффект-педалей, усилителей и микрофонов представляют точную виртуальную копию реально существующего электронного оборудования для электрогитар. Например (в начале даны названия программных компонентов Guitar Rig):

Это виртуальная модель гитарного усилителя Dual Rectifier производства американской компании Mesa Boogie.

Модель столь же легендарного усилителя 1959 SLP от английского производителя Marshall Amplification.

Demon Distortion. Полная эмуляция педали Dime Distortion DD11 производства MXR.

Tape Echo. Виртуальный аналог люксовой модели педали Memory Man разработки Electro-Harmonix (EHX).

Dyn Модель знаменитого микрофона серии RE 20 от Electro-Voice.

И многое другое.

Студийные инструменты обработки звука

В ситуациях, когда сыгранная композиция имеет некоторые "острые углы", требующие заглаживания, на помощь могут прийти специальные инструменты для постобработки звука. Они же могут использоваться и в качестве средств создания эффектов и фильтрации аудиосигнала в режиме реального времени. И такие инструменты, конечно же, присутствуют в программе Guitar Rig. Вот пара наиболее востребованных наборов:

Modifier. Набор инструментов для модификации звука. С его помощью можно генерировать низкочастотные звуки, создавать тремоло и дистрошн, генерировать и конвертировать управляющие сигналы, эмулировать аналоговые секвенсоры и многое другое.

Tools. Здесь представлен набор инструментов для разделения аудиосигнала на несколько каналов, перекрестного микширования, создания мультиэффектов с возможностью быстрого переключения между ними в режиме реального времени и т.д.

Все сказанное выше — далеко не полное описание возможностей и особенностей Guitar Rig. Не стоит забывать, что это профессиональное ПО, из которого можно "выжать все соки" только при наличии соответствующих навыков и, конечно же, опыта игры на электрогитаре.

Ограничения и требования программы Guitar Rig

Программа Guitar Rig является платной. Доступная для скачивания ознакомительная версия может использоваться лишь в течение получаса после запуска (таймер обновляется при закрытии программы). Кроме того, во Free-версии софта недоступно множество функций.

Guitar Rig работает на компьютерах под управлением Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Для нормального функционирования требуется наличие, как минимум 2 Гб оперативной памяти и процессора Intel Core i5 или аналогичного ему.

Далее приводим полезные инструкции к программе Guitar Rig.

Как подключить гитару к Guitar Rig 5?

Чтобы была возможность передачи звука с гитары в Guitar Rig 5, она должна определяться компьютером. Подключив инструмент к синему штекеру звуковой карты "Line in", кликните по значку динамика в трее и выберите на открывшейся панельке "Динамики" или "Системные звуки". Откроется окно "Звук". Перейдите во вкладку "Запись". Значок с именем "Лин. вход" должен быть активным (включенным). Если это не так, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Включить". Если же "Линейный вход" уже включен, но под значком виднеется надпись "Недоступно в настоящее время", возможно, имеет место повреждение кабеля гитары или самого инструмента.

В программе следуйте инструкции:

Откройте меню "File" и выберите пункт "Audio and MIDI Settings…". В открывшемся окне напротив "Driver" установите "ASIO", напротив "Device" нужно выбрать название вашей аудиокарты. Перейдите во вкладку "Routing" и нажмите на кнопку "Inputs". Напротив "Guitar Rig 5 in L" и "Guitar Rig 5 in R" должны быть надписи "Input 1" и "Input 2", соответственно.

Почему Guitar Rig 5 не видит гитару?

В большинстве случаев программа Guitar Rig 5 не видит гитару по причине отсутствия на компьютере драйвера "ASIO/ASIO4All". Кроме того, проблема также может заключаться в некорректных настройках самого приложения. Перейдите к предыдущему вопросу, и повторите приведенные там инструкции.

Почему Guitar Rig 5 не воспроизводит звук?

Как и в предыдущих случаях, причиной отсутствия звука в Guitar Rig 5 может являться драйвер "ASIO/ASIO4All" либо некорректные аудионастройки в программе или в системе. Выполните процедуры из первого вопроса. Если же причина в операционной системе, можно попробовать полностью переустановить драйвер вашей звуковой картой. Возможно, он просто устарел — обновите его.

Как Guitar Rig добавить в FL Studio?

Чтобы можно было пользоваться функционалом Guitar Rig в FL Studio, достаточно добавить в него (FL Studio) гитарный VST-плагин:

При установке Guitar Rig пользователь может отдельно указать путь для установки программы и VST-плагина. Как только увидите в окне установщика надпись "Install Guitar Rig VST Plug-In to", нажмите кнопку "Обзор" и укажите папку на диске, в которой находятся все прочие плагины FL Studio. По умолчанию это папка "C:\Program Files\VSTPlugins". По завершению установки запустите FL Studio и откройте в нем микшер (Mixer). В микшере выберите любой пустой аудиоканал. Справа под надписью "IN" кликните по маленькой стрелке (треугольнику). Отобразится большое выпадающее меню, выберите в нем пункт "More…". Отобразится еще одно выпадающее меню с кнопкой "Refresh" в самом низу. Здесь будут перечислены все плагины, доступные в FL Studio. Кликните по кнопке "Refresh", затем в разделе "VST 1 & 2 plugins" найдите плагин "Guitar Rig" и установите галочку напротив него. Вновь отройте меню под надписью "IN" справа от микшера. Откройте в нем подменю "Select" и выберите "Guitar Rig 5". Дождитесь, пока загрузится интерфейс плагина.

Как в Guitar Rig записать гитару с эффектами?

Перед началом записи включите в Guitar Rig опцию "Post" (значок с изображением старой магнитофонной кассеты в верхней правой части окна). Так вы переключите Guitar Rig в режим наложения аудиоэффектов на входящий звук с гитары. Останется добавить/настроить требуемые эффекты и включить запись, используя панельку "Tapedeck".