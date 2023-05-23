SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Guitar Rig

Guitar Rig

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

2,7 (100)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.0.1
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История изменений

Версия 7.0.1

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Оценки программы

2,7

100 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Guitar Rig

1 отзыв

Александр

программа очень долго скачивается и потом не устанавливается пишет что ошибка.