DJ Music Mixer — многофункциональная программа, главная цель которой заключается в создании и записи миксов на профессиональном уровне. Утилита представляет собой систему ударных музыкальных инструментов с удобным плеером для форматов MP3, FLAC, AC3, WAV и других.

Функции DJ Music Mixer придутся по душе как начинающему ди-джею, так и опытному музыканту. Программа поддерживает множество эффектов, среди которых присутствуют фленджер, эхо, реверберация, шумы и задержка. Их можно применять к аудиодорожкам сразу при прослушивании.

DJ Music Mixer имеет простой настраиваемый эквалайзер, состоящий из десяти полос. Программа недоступна на русском языке, но поддерживается на Windows 7, 8 и 10 (32 и 64-битных).