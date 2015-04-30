В данном списке представлены программы для замены DJ Music Mixer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DJ Music Mixer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DJ Music Mixer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DJ Music Mixer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DJ Music Mixer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DJ Music Mixer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 7.82
Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио
Версия 2.5.6
Виртуальный ди-джейский пульт для микширования аудио
Версия 1.2.2
Программа для создания музыки
Версия 2.1.1
Программа для создания музыки
Версия 3.3.2
Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио
Версия 5.0.1
Виртуальный гитарный процессор
Версия 5.9.0
Программа для создания музыки
Версия 6.2.1
Программа для созданя и микширования музыки
Версия X4
Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио
Версия 8.5.2.529
Программа для редактирования и микширования аудио
Версия 6.0
Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций
Версия 3.0.1
Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)
Версия 8.3.4592
Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов
Версия 3.5.403
Запись и обработка звука