SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DJ Music Mixer

В данном списке представлены программы для замены DJ Music Mixer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DJ Music Mixer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

REAPER
REAPER

Версия 7.82

Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (25)
Mixxx
Mixxx

Версия 2.5.6

Виртуальный ди-джейский пульт для микширования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Renoise
Renoise

Версия 3.3.2

Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AmpliTube
AmpliTube

Версия 5.0.1

Виртуальный гитарный процессор

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ardour
ardour

Версия 3.5.403

Запись и обработка звука

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)