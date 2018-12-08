AVS Audio Editor — программа для редактирования аудио. Приложение обладает простотой использования, предоставляя при этом достаточное количество инструментов для выполнения широкого спектра операций над аудиофайлами.

Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows от 2003 до 10 (32 бит и 64 бит). Интерфейс приложения имеет поддержку русского языка.

Как пользоваться AVS Audio Editor?

Функциональные возможности AVS Audio Editor можно разделить на несколько основных категорий.

Функции правки аудио

В эту категорию относятся стандартные операции по обработке аудио:

Копирование, вырезка, удаление, перемещение выделенного фрагмента.

Разделение аудиотрека в любой точке.

Микширование двух и более аудиофалов.

Изменение таких параметров сэмплов как частота дискретизации и битрейт.

И другие.

Добавление аудиоэффектов

В программе AVS Audio Editor предусмотрена возможность добавления в аудитреки различных эффектов, каждый из которых имеет свои собственные настройки. Например:

Усиление, затухание, нормализация звука во всем треке или выделенном участке.

Компрессирование звука с возможностью тонкой настройки параметров сжатия и шумоподавления, изменения компрессии низких и высоких частот (по отдельности), ограничения пиков и амплитуды (лимитирование) и другие.

Добавление эффектов эха, хора, реверберации, искажений, фазирования и т.д.

Инструменты настройки тембра и темпа аудио — изменение скорости проигрывания, сдвиг тональной частоты, реверс (проигрывание в обратную сторону) трека.

И другие.

Отдельно следует отметить поддержку программой AVS Audio Editor подключения внешних VST (Virtual Studio Technology) плагинов, которые могут значительно расширить первоначальный функционал приложения.

Инструменты для анализа звука

В список таких инструментов следует отнести:

Частотный и фазовый анализ;

Отображение волновой формы сигнала;

Переключение в режим спектрального анализа;

И другие.

Генерация звука

Программа AVS Audio Editor также имеет несколько встроенных функций генерирования аудиосигнала:

Генерация шумов;

Генерация синусоидальных сигналов;

Генерация сигналов Chirp (чириканье или щебетание);

Генерация DTMF-сигналов (звуки, издаваемые кнопочным телефоном при наборе номера).

Запись звука

Программа AVS Audio Editor также позволяет осуществлять запись с микрофона с последующим добавлением записанного звука на временную шкалу для обработки любыми имеющимися инструментами.