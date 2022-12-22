Программа jetAudio нужна для воспроизведения музыкальных файлов и настройки звучания (эквалайзер, эффекты). Также она может управлять фонотекой, записывать звук с микрофона, перекодировать медиа в другой формат и работать с видео.

Базовый пакет jetAudio доступен бесплатно, за VX-версию с полной функциональностью необходимо уплатить 29 долларов без НДС. Программа поставляется на английском языке, но языковый пакет для русского перевода можно установить отдельно (прилагается в архиве).

Программа совместима с линейкой Windows. Поддерживаются ревизии от Windows 2000 до Windows 10 независимо от разрядности. Отдельная версия jetAudio выпускается для Android.

Зачем нужна программа jetAudio?

На фоне других проигрывателей jetAudio при богатых возможностях выделяется скромными требованиями — достаточно 256 МБ ОЗУ. Программа воспроизводит все распространенные форматы, как сжатые с некоторыми потерями качества (mp3, ogg и другие), так и lossless (flac, m4a). Кодеки в случае надобности оперативно загружаются из интернета.

В ней можно прослушивать интернет-радио. Для улучшения звучания встроен многополосный эквалайзер с несколькими десятками шаблонных настроек. Есть режим караоке с синхронным показом текста песни, поддержка скинов и полноценное управление плейлистами.

В дополнение к этому бесплатная версия jetAudio умеет выполнять конвертирование между поддерживаемыми форматами и записывать звуковой сигнал с различных входов. Можно также оцифровывать аудиодиски. За счет этого можно гибко управлять фонотекой, пополняя ее или приводя к единому формату для использования на определенных устройствах. Присутствует и редактор тегов, чтобы аккуратно оформлять дополнительную информацию о медиафайлах.

Обе версии умеют воспроизводить видео, список форматов включает AVI, VOB, MKV, MP4 и другие, включая менее популярные FLV или RealMedia. Полная версия jetAudio дополнительно позволяет конвертировать видеоматериалы (в бесплатном режиме выдаются только 30 секунд) и кодировать в mp3. Пользователи получают доступ к профессиональным плагинам для обработки/записи звука, а библиотека звуковых эффектов расширена за счет BBE/BBE ViVA.

Среди специфических особенностей программы jetAudio — одновременное проигрывание пары песен/видеороликов, простота перехода между режимами библиотеки/плеера/тулбара и их комбинациями.