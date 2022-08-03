Sound Forge Audio Studio — программа для редактирования аудио различных форматов, являющаяся урезанной версией приложений Sound Forge и предлагающая пользователю набор инструментов начального уровня. Несмотря на последнее, данный программный продукт имеет достаточно широкий функционал для обработки аудиофайлов.
Программа работает в операционных системах Windows 7, 8 и 10 (32/64 bit). Русский язык официально не поддерживается, однако в сети можно найти любительские русификаторы, позволяющие частично перевести интерфейс.
Функции программы Sound Forge Audio Studio
Все имеющиеся возможности программы Sound Forge Audio Studio можно условно разделить на несколько категорий:
- Стандартные инструменты редактирования
В эту категорию относятся следующие функции:
- Нарезка аудио на любое количество фрагментов с возможностью редактирования каждого из них по отдельности.
- Склеивание отдельных фрагментов (доступно несколько интерактивных инструмента склеивания).
- Копирование и вырезка (с сохранением в буфере обмена) выделенного фрагмента с возможностью вставки в любую часть аудиотрека.
- Инструмент звукозаписи с широким набором настроек, который позволяет записывать звук не только с микрофона, но и любого другого источника (основное требования — он должен "уметь" передавать звук на компьютер).
- И другие.
- Инструменты тонкого редактирования аудио
Программа Sound Forge Audio Studio имеет мощные функции для более глубокого редактирования аудио, куда, к примеру, относятся:
- Инструмент «Pencil (Waveform)» позволяет трансформировать звуковую волну на любом отрезке (вплоть до тысячных долей секунды) аудиотрека.
- Инструмент «Crossfade Editor» служит для создания плавных переходов между двумя аудиодорожками.
- Инструмент «Spectral Cleaning» позволяет производить спектральный анализ звука, устранять персональные шумы на выделенном отрезке трека и выполнять другие операции.
- Звуковые эффекты и изменение параметров звука
В приложении Sound Forge Audio Studio предусмотрено множество тонко настраиваемых звуковых эффектов, а также инструментов, позволяющих менять те или иные параметры звука. Вот некоторые из них:
- Инструмент «Amplitude Modulation» служит для тонкого изменения амплитуды звука по всем основным параметрам.
- Инструмент «Delay» позволяет добавлять тонко настраиваемые эффекты эха, изменять атмосферу звучания.
- Инструмент «Distortion» используется для частотного искажения звука и создания всевозможных интересных эффектов звучания.
- Инструмент «Resonant Filter» предназначен для ограничения диапазона звука путем фильтрации частот, применения полосового или высокочастотного фильтра, добавления колебаний к резонансной частоте и т.д.
- Работа со звуком в режиме реального времени
В отдельную вкладку «Plug-ins» (плагины) был вынесен особый инструментарий, позволяющий пользователю настраивать самые различные параметры звука в режиме реального времени. Эти плагины можно смело называть инструментами для диджеинга.
Например, плагин «BitMachine» представляет собой диджейский пульт с более чем 10-ю графическими регуляторами, позволяющими изменять модуляцию, усиливать/понижать различные частоты, применять фильтрацию звука и многое другое.
В стандартной сборке программы Sound Forge Audio Studio таких плагинов 6 единиц. Хорошая новость в том, что пользователь может самостоятельно добавить в приложение любое количество плагинов для диджеинга, доступных для скачивания в интернете (как на официальном сайте программы, так и на большом количестве любительских ресурсов).
Ограничения бесплатной версии
Sound Forge Audio Studio явялется платным программным продуктом. Пробная версия программы работает в течение 24 суток с ограниченным функционалом.