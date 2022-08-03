Sound Forge Audio Studio — программа для редактирования аудио различных форматов, являющаяся урезанной версией приложений Sound Forge и предлагающая пользователю набор инструментов начального уровня. Несмотря на последнее, данный программный продукт имеет достаточно широкий функционал для обработки аудиофайлов.

Программа работает в операционных системах Windows 7, 8 и 10 (32/64 bit). Русский язык официально не поддерживается, однако в сети можно найти любительские русификаторы, позволяющие частично перевести интерфейс.

Функции программы Sound Forge Audio Studio

Все имеющиеся возможности программы Sound Forge Audio Studio можно условно разделить на несколько категорий:

Стандартные инструменты редактирования

В эту категорию относятся следующие функции:

Нарезка аудио на любое количество фрагментов с возможностью редактирования каждого из них по отдельности.

Склеивание отдельных фрагментов (доступно несколько интерактивных инструмента склеивания).

Копирование и вырезка (с сохранением в буфере обмена) выделенного фрагмента с возможностью вставки в любую часть аудиотрека.

Инструмент звукозаписи с широким набором настроек, который позволяет записывать звук не только с микрофона, но и любого другого источника (основное требования — он должен "уметь" передавать звук на компьютер).

И другие.

Инструменты тонкого редактирования аудио

Программа Sound Forge Audio Studio имеет мощные функции для более глубокого редактирования аудио, куда, к примеру, относятся:

Инструмент «Pencil (Waveform)» позволяет трансформировать звуковую волну на любом отрезке (вплоть до тысячных долей секунды) аудиотрека.

Инструмент «Crossfade Editor» служит для создания плавных переходов между двумя аудиодорожками.

Инструмент «Spectral Cleaning» позволяет производить спектральный анализ звука, устранять персональные шумы на выделенном отрезке трека и выполнять другие операции.

Звуковые эффекты и изменение параметров звука

В приложении Sound Forge Audio Studio предусмотрено множество тонко настраиваемых звуковых эффектов, а также инструментов, позволяющих менять те или иные параметры звука. Вот некоторые из них:

Инструмент «Amplitude Modulation» служит для тонкого изменения амплитуды звука по всем основным параметрам.

Инструмент «Delay» позволяет добавлять тонко настраиваемые эффекты эха, изменять атмосферу звучания.

Инструмент «Distortion» используется для частотного искажения звука и создания всевозможных интересных эффектов звучания.

Инструмент «Resonant Filter» предназначен для ограничения диапазона звука путем фильтрации частот, применения полосового или высокочастотного фильтра, добавления колебаний к резонансной частоте и т.д.

Работа со звуком в режиме реального времени

В отдельную вкладку «Plug-ins» (плагины) был вынесен особый инструментарий, позволяющий пользователю настраивать самые различные параметры звука в режиме реального времени. Эти плагины можно смело называть инструментами для диджеинга.

Например, плагин «BitMachine» представляет собой диджейский пульт с более чем 10-ю графическими регуляторами, позволяющими изменять модуляцию, усиливать/понижать различные частоты, применять фильтрацию звука и многое другое.

В стандартной сборке программы Sound Forge Audio Studio таких плагинов 6 единиц. Хорошая новость в том, что пользователь может самостоятельно добавить в приложение любое количество плагинов для диджеинга, доступных для скачивания в интернете (как на официальном сайте программы, так и на большом количестве любительских ресурсов).

Ограничения бесплатной версии

Sound Forge Audio Studio явялется платным программным продуктом. Пробная версия программы работает в течение 24 суток с ограниченным функционалом.