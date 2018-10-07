Ableton Live — профессиональное программное обеспечение, предназначенное для создания музыкальных композиций любой сложности. Программа предоставляет музыкантам массу возможностей как для аранжировки и сведения музыкальных произведений, так и для "живой" игры, т.е. диджеинга и сочинения композиций "на лету" (импровизация).

Функции программы Ableton Live

Основная функция программы Ableton Live очень проста — воспроизведение пользовательских звуков. Однако приложение имеет широкий функционал в плане расстановки аудио-контента в том порядке, в котором это необходимо пользователю. Ableton Live позволяет включать в музыкальную композицию звучание самых различных музыкальных инструментов, накладывать разнообразные аудио-эффекты, применять широкий спектр фильтров и различным образом обрабатывать импортируемые в программу аудиофайлы: нарезка, склеивание, изменение частотности и всех остальных технических параметров.

Программа Ableton Live также поддерживает запись с любых электронных музыкальных инструментов, которые способны работать с компьютером (т.е. поддерживают технологию MIDI). Имеются в приложении и симуляторы различных инструментов, при помощи которых пользователь сможет создавать любые (включая оркестровые) композиции — семплер, синтезатор, пианино, струнные, духовые, ударные и др.

Основная рабочая площадка программы Ableton Live представляет собой множество аудиодорожек, на которые пользователю предстоит расставлять звуки или целые композиции. К любым аудио-элементам можно применять всевозможные эффекты (как встроенные, так и импортируемые или создаваемые самим пользователем).

Совместимость с Windows, бесплатная и платная версия

Ableton Live — платная программа, стоимость которой зависит от набора встроенных функций (количество дорожек, входов и выходов, сцен и т.д.), виртуальных инструментов, аудио-эффектов. Тем не менее, разработчик предлагает бесплатное использование программы в течение 7 дней с минимальным набором перечисленных функций и опций.

Приложение Ableton Live требует для своей работы большого объема оперативной памяти (рекомендуется 8 Гб и выше), вследствие чего его можно запустить лишь в 64-разрядных системах Windows версии 7 и выше. 32-битные системы не могут работать с ОЗУ объемом более 4 ГБ, вследствие чего и было введено ограничение.