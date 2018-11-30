SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Rekordbox

Rekordbox

Программа для DJ-исполнителей

3,3 (11)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.2.19
Скачать 630 MB
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История изменений

Версия 7.2.19

  • Добавлена поддержка SoundSwitch — программы автоматизации освещения от inMusic.
  • Исправлены ошибки и улучшена стабильность.

Оценки программы

3,3

11 оценок Оценок пока нет

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