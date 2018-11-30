Rekordbox — программа для управления музыкальными композициями и их воспроизведения при помощи мультиплееров или DJ-систем Pioneer DJ. Это условно-бесплатное программное обеспечение (с некоторым аппаратно-разблокированным оборудованием Pioneer DJ программой можно пользоваться бесплатно, но с функциональными ограничениями).

Программа Rekordbox предназначена для установки на компьютеры под управлением ОС Windows 10 и 11 (только 64 бит).

Зачем нужна программа Rekordbox?

Программа Rekordbox предназначена для управления и воспроизведения музыкальных файлов через мультиплееры или DJ системы от Pioneer DJ. Приложение позволяет:

Создавать плейлисты для различных сцен (вечеринки, концерты и т.д.) из музыкальных файлов, хранящихся на компьютере.

Осуществлять анализ аудиодорожек: определять тональность, настраивать число ударов и темп (BPM), а также собирать информацию о музыкальных композициях.

Устанавливать и сохранять информацию о точках (создание меток, петлеваний, меток быстрого доступа и пр.).

Записывать DJ-выступления или аналоговый звук с помощью подключенного устройства.

Приложение Rekordbox позволяет использовать созданные плейлисты и данные о точках для DJ-выступлений. Программа также позволяет записывать DJ-выступления, включая импровизированные метки и точки петли, для последующего их просмотра и использования собранной информации в следующих выступлениях. Кроме того, имеется возможность осуществлять DJ-выступления с использованием функций эффектов и сэмплеров. При необходимости можно также использовать расширенные функции, такие как Digital Vinyl System, видеовыступление и дополнительные эффекты.

Функции программы Rekordbox

Приложение Rekordbox обладает широким спектром функциональных возможностей, которые можно разбить на 6 категорий:

Функции анализа аудиофайлов для подготовки DJ-выступлений:

Загрузив аудиофайлы с компьютера в программу, пользователь сможет работать с формой колебаний, темпом, ударами, тональностью и рядом других данных, необходимых для подготовки DJ-выступлений.

При активации функции квантования метки и точки петли будут автоматически устанавливаться в ближайшее положение удара.

Beat Sync. Обеспечивает автоматическую синхронизацию положения ударов и темпа на нескольких DJ проигрывателях или деках.

Key Shift. Позволяет изменять тональность дорожек с различными тональностями для их микширования прямо во время DJ-выступлений.

Многофункциональный браузер для выбора дорожек, позволяющий:

Создавать тематические плейлисты и быстро выбирать дорожки путем их импорта из iTunes и других приложений.

Осуществлять поиск плейлистов с использованием фильтров.

Устанавливать теги (жанр, характеристики и т.д.) для аудиофайлов и осуществлять фильтрацию дорожек по тегам.

Просматривать дорожки, чьи параметры BPM, тональность, цвет и теги схожи с дорожкой, выбранной в плейлисте или проигрывателе.

Управление аудиофайлами и данными путем связывания продуктов Pioneer DJ:

Возможность экспорта аудиофайлов на устройства путем синхронизации Rekordbox с iTunes и USB-устройством.

Возможность экспорта дорожек и плейлистов на продукты Pioneer DJ или импорта дорожек и плейлистов с продуктов Pioneer DJ на USB-устройства либо карты памяти SD.

Возможность открытия общего доступа для четырех устройств Pioneer DJ с поддержкой функции PRO DJ LILNK к музыкальным файлам через сетевой кабель. Также можно при помощи сетевого кабеля загружать аудиофайлы и данные одновременно на 4 DJ проигрывателя.

Возможность сохранения истории DJ-выступлений (использованное оборудование, плейлисты, настройки и пр.).

Возможность передачи аудиофайлов, созданных плейлистов и настроек на мобильное приложение Rekordbox для iOS и Android, а также в обратном направлении.

Запись для добавления аналогового звука:

Возможность записи аналогового звука через подключенные внешние устройства. Записанные источники аудио сохраняются автоматически. Ими можно управлять с помощью списков воспроизведения и др.

При воспроизведении аналогового звука программа Rekordbox обнаруживает входное аудио и автоматически начинает/останавливает запись. Пользователю не требуется удалять тихую часть из записанного файла или останавливать запись нажатием.

Автоматическое разделение дорожек (при воспроизведении аналогового звука Rekordbox обнаруживает тихую часть между дорожками и создает новый файл с этой точки).

Наличие функции нормализации для автоматической регулировки громкости аналоговых источников и сохранения дорожек с привычной громкостью. Во время воспроизведения не требуется регулировать громкость каждой дорожки.

DJ выступление с помощью функций DJ-приложения:

При подключении компьютера к продуктам Pioneer DJ через USB-кабель можно выполнять DJ выступления с помощью Rekordbox, управляемого DJ оборудованием.

PAD режим. Кнопки PAD можно использовать для управления DJ- выступлениями, например: HOT CUE — для мгновенного воспроизведения с заданной точки, PAD FX — для воспроизведения эффекта с заданным параметром.

Эффекты. В Rekordbox установлены эффекты BEAT FX, SOUND COLOR FX и RELEASE FX, которые очень популярны в микшере Pioneer DJ серии DJM, станции ремиксов серии RMX и др. Эти эффекты можно использовать при работе с DJ оборудованием.

Сэмплер/Секвенсор. Дека сэмплера состоит из 16 слотов (20, если учитывать сэмплеры OSC), поддерживающие одновременное воспроизведение. Можно выполнять однократное воспроизведение звука сэмплера и воспроизведение петли при синхронизации с декой дорожки. При использовании можно также записывать, воспроизводить и сохранять воспроизведенные последовательности на деке сэмплера.

Plus Pack для различных DJ выступлений: