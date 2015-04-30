SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ableton Live

В данном списке представлены программы для замены Ableton Live. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ableton Live, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 28 программ

Rekordbox
Rekordbox

Версия 7.2.19

Программа для DJ-исполнителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)
REAPER
REAPER

Версия 7.82

Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (25)
FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
Arturia Piano V
Arturia Piano V

Версия 3.3.4.6366

Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Cakewalk
Cakewalk

Версия 2025.12

Программа для создания и мастеринга музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
Muse
Muse

Версия 2.2.8 2025.05.14.1114

Программа для совместного творчества

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Waveform
Waveform

Версия 12.5.11

Аудиостанция для создания сложных треков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
ACID Pro
ACID Pro

Версия 11

Редактирование музыки, микширование треков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Chromatia Tuner
Chromatia Tuner

Версия 4.2

Программа для настройки музыкальных инструментов

Оценок пока нет
Renoise
Renoise

Версия 3.3.2

Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AmpliTube
AmpliTube

Версия 5.0.1

Виртуальный гитарный процессор

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)
Nuendo
Nuendo

Версия 11.0.10

Программа для создания, микширования и редактирования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ashampoo Music Studio
Ashampoo Music Studio

Версия 7.0.1

Программа для конвертирования и редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Deckadance
Deckadance

Версия 2

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Audio Comparer
Audio Comparer

Версия 1.7.0.0

Поиск дубликатов музыки

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
ardour
ardour

Версия 3.5.403

Запись и обработка звука

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)