Sibelius — программа для создания и редактирования нотного текста любого уровня сложности с возможностью параллельного прослушивания создаваемых композиций. Приложение предназначено для использования деятелями музыкального искусства — композиторами, аранжировщиками, музыкальными издателями, преподавателями и учащимися учебных заведений.

Программа предназначена для работы в Windws 7, 8 и 10 разрядностью 64-бит (32-битные версии ОС не поддерживаются). Интерфейс переведен на русский язык.

Ноты в программе Sibelius

По сути, программа Sibelius представляет собой специализированный текстовый редактор, в котором вместо словесно-буквенного текста пользователь оперирует графемами — музыкальными письменными знаками. Редактор предоставляет широкий набор инструментов, основная задача которого — увеличение скорости записи графем, быстрое обнаружение и устранение ошибок, а также автоматизация ряда простых повторяющихся задач.

При помощи Sibelius можно создавать нотные тексты любой степени сложности, начиная от простых мелодий или гитарных табулатур, заканчивая партитурами — многоголосными музыкальными произведениями для исполнения оркестрами, ансамблями и т.д.

Разработчики приложения Sibelius предусмотрели возможность ввода нотного текста несколькими способами:

Мышь. В любой момент пользователь может запустить программный нотоносец со всеми необходимыми графемами и управляемую мышью виртуальную клавиатуру, при помощи которой проставляется длительность нот, пауза, альтерация, артикуляция и т.д.

Клавиатура. Более удобный способ ввода нотного текста. Любые клавиши могут быть настроены на ввод какой-либо определенной графемы или их последовательности. Особенно удобно осуществлять ввод аккордов и интервалов. К примеру, сразу после ввода ноты при помощи нажатия на цифровую клавишу от 1 до 7 в нотную строку автоматически будет проставлен соответствующий интервал. То же самое относится и к проставлению длительности, знаков альтерации, динамических оттенков и др.

MIDI-устройства. Программа Sibelius поддерживает ввод нотного текста с любого MIDI-устройства, подключающегося к компьютеру — клавиатуры, синтезатора и т.п. Приложение автоматически считывает цифровой сигнал таких устройств, форматирует его в графему и автоматически заносит в нотную тетрадь (все действия занимают доли секунд). При использовании MIDI-устройств можно кодировать любые акустические параметры — тембр, темп, тональность, длительность и т.д. Другими словами, любая музыкальная композиция, сыгранная на MIDI-устройства, будет занесена в нотную тетрадь для последующего редактирования или распечатки.

Цифровые файлы. Если в распоряжении пользователя имеются MIDI-файлы или специализированные нотные форматы (например, NIFF или MusicXML), выполненные в других приложениях, их также можно использовать в качестве источников данных для создаваемой композиции. Здесь важно иметь в виду, что цифровые файлы не всегда могут быть считаны программой в первоначальном варианте, но это проблема любого существующего на данный момент редактора нотного текста.

В приложении также предусмотрена огромная библиотека звуков, имеется возможность проигрывания созданных композиций при помощи различных виртуальных инструментов. И все это в совокупностью с вышеперечисленным — лишь небольшая часть возможностей Sibelius.

Полная версия Sibelius

Программа Sibelius — платный программный продукт. В бесплатной пробной версии приложения имеется ограничение по времени использования (не более 30 дней). Также в ней невозможно использовать встроенную библиотеку звуков.