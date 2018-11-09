Virtual DJ — утилита для обработки музыки, которая имитирует диджейский пульт. Инструментарий программы позволяет смешивать несколько композиций, накладывать эффекты на звуковую дорожку, изменять ритм и скорость музыки.

Утилита доступна для операционной системы Windows (32 и 64-битных). Интерфейс переведен на русский язык. Для получения полной версии необходимо купить лицензию. Стоимость месячной подписки составляет 19 долларов.

После первого запуска Virtual DJ откроется небольшое приветственное окно. Здесь нужно выбрать имя диджея. Это необходимо для использования онлайн-функций приложения.

Чтобы начать работу с ПО, нужно перенести музыкальную композицию в окно, расположенное в левой верхней части интерфейса.

Сведение треков

Инструментарий приложения позволяет соединить несколько треков в один. Для этого нужно добавить файлы в левое и правое окно, в которых выполняется работа с файлами.

При нажатии на кнопку PLAY BUTTON запустятся несколько композиций одновременно. Кнопка «СИНХ» используется для синхронизации ритмов музыкальных файлов. При активации этого инструмента обеспечивается плавный переход между треками.

Эффекты

На панели управления треком можно наложить спецэффект на музыкальную композицию. Для этого нужно выбрать подходящий эффект из доступного списка.

Приложение позволяет активировать сразу несколько эффектов одновременно. Например, эхо и задержку. Под списком расположены два регулятора — они используются изменения силы выбранного эффекта.

При нажатии на иконку «Эффект» откроется дополнительное меню для активации других спецэффектов.

Ползунок STR позволяет регулировать выбранный эффект.

Расширения

Пользователи программы Virtual DJ могут расширить базовый функционал утилиты с помощью дополнений. Для этого необходимо открыть раздел настроек ПО и перейти в раздел «Расширения». Здесь доступны скины для смены оформления интерфейса, дополнительные эффекты для музыкальных композиций, сэмплы и т.д.

Для установки расширения необходимо выбрать понравившееся дополнение и нажать кнопку «Install» на странице с подробной информацией об аддоне.

Преимущества и недостатки Virtual DJ

Преимущества программы:

сведение несколько треков в одну композицию;

функция изменения ритма и скорости песни;

создание собственной композиции из нескольких треков;

большая библиотека базовых спецэффектов;

возможность расширения базового функционала с помощью расширений;

поддержка работы с видеоклипами.

Недостатки программы: